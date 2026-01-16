Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 22:30

Перестала гнаться за трендами в интерьере — и нашла принцип, который не выходит из моды

Эклектика сохраняет интерьер актуальным 5–10 лет — Макарова

Интерьер может выглядеть актуально не год и не два, а десятилетиями — если в его основе лежит не мода, а смысл. Пространства, созданные "на показ", быстро устаревают, тогда как дома, отражающие характер человека, сохраняют привлекательность вне трендов. Именно такой подход сегодня всё чаще выбирают владельцы квартир. Об этом рассказала дизайнер интерьера и интерьерный психолог Ирина Макарова в беседе с Pravda. Ru.

Эклектика как основа интерьера вне времени

По словам специалиста, самым устойчивым направлением в дизайне остаётся эклектика. Этот принцип не предполагает строгих рамок и не диктует единый визуальный код. Напротив, он строится на свободном сочетании элементов разных эпох и направлений — от сдержанного минимализма до классических форм и неоклассических деталей. Благодаря этому интерьер не привязывается к конкретному периоду и не выглядит устаревшим спустя годы.

Эклектика ценна тем, что позволяет адаптировать пространство под конкретного человека. В таком интерьере могут органично сосуществовать современные предметы мебели, винтажные акценты и личные вещи с историей. Именно индивидуальность, а не следование каталогу, делает его долговечным и "живым".

"Эклектика объединяет в себе разные стили и направления — минимализм, неоклассику, классику. Она не имеет единой стилистики и потому не выходит из моды. Если человек хочет интерьер, который останется актуальным через 5-10 лет, стоит опираться именно на этот принцип. Эклектика позволяет сочетать несочетаемое, сохраняя гармонию и индивидуальность", — отметила дизайнер.

От нейтральности к эмоциям: новый запрос на пространство

Макарова обращает внимание, что за последние годы изменилось само отношение людей к домашнему интерьеру. Всё больше заказчиков сознательно уходят от универсальных бежево-серых решений, которые долгое время считались "безопасным" выбором. На смену им приходят более смелые и эмоциональные пространства, наполненные цветом, орнаментами и разнообразными фактурами.

Так называемые дофаминовые интерьеры становятся способом вернуть в дом ощущение энергии и радости. Однако дизайнер подчёркивает: яркость сама по себе не является универсальным решением. Работа с насыщенной палитрой требует тонкого баланса, иначе пространство может начать утомлять или раздражать.

"Сейчас люди устали от бежевых и серых интерьеров — хочется цвета, орнамента, фактур. Яркие, дофаминовые решения становятся новым направлением в дизайне. Но с ними нужно работать очень аккуратно, чтобы интерьер не стал перегруженным и соответствовал внутреннему состоянию человека. Ведь если пространство не совпадает с характером хозяина, жить в нем будет сложно", — подчеркнула Макарова.

Интерьер как отражение образа жизни

Отдельный акцент дизайнер делает на психологической стороне оформления жилья. По её словам, визуальная привлекательность — лишь часть задачи. Дом должен поддерживать человека эмоционально, помогать восстанавливаться и чувствовать себя в безопасности. Именно поэтому универсальных рецептов не существует: одинаково оформленные квартиры могут по-разному восприниматься разными людьми.

Макарова советует начинать работу над интерьером не с выбора цвета стен или дивана, а с анализа образа жизни владельца, его привычек, ритма и потребностей. Когда пространство проектируется с учётом этих факторов, оно перестаёт быть просто красивым фоном и становится средой, в которой комфортно жить долгие годы.

Автор Ксения Орлова
Ксения Орлова — дизайнер среды (БФУ им. Канта) с 12-летним опытом. Эксперт по эргономике, устойчивым решениям и проектированию интерьеров.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

