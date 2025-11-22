Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Опубликована сегодня в 7:53

Как сэкономить время на уборке? 7 секретов, которые помогут сделать влажную уборку быстрее

Названы способы сократить время на влажную уборку и улучшить результат

Влажная уборка — важная часть поддержания чистоты в доме, но она может отнимать много времени и сил. Однако с помощью нескольких простых лайфхаков вы сможете значительно ускорить процесс и сделать его более эффективным. Если вы хотите сэкономить время и силы, перед тем как приступать к влажной уборке, обязательно следуйте этим рекомендациям.

1. Проведите сухую уборку перед влажной

Прежде чем начать влажную уборку, выполните сухую. Это поможет собрать пыль, крошки, волосы и мелкий мусор, которые, если оставить их на поверхности, могут размаживаться по ней при контакте с водой. Используйте для этого пылесос, салфетки из микрофибры или пипидастр. Сухая уборка значительно сократит время, необходимое для влажной, и обеспечит более качественный результат.

Лайфхак: При сухой уборке уделяйте внимание углам и местам вокруг мебели, где часто скапливается пыль и грязь. Это ускорит процесс влажной уборки, так как большинство частиц будет уже удалено.

2. Уберите предметы с открытых поверхностей

Перед тем как начать протирать пыль или мыть полы, уберите все декоративные предметы, книги, косметику и другие мелочи с открытых поверхностей. Можно сложить их в коробку или корзину, чтобы не тратить время на перекладывание предметов с места на место. Когда вы закончите уборку, просто верните всё обратно.

Лайфхак: Если вам часто нужно убирать, создайте систему хранения, которая позволяет быстро убрать мелкие вещи, не тратя много времени. Например, используйте декоративные коробки или контейнеры для часто используемых предметов.

3. Меняйте постельное белье до уборки

Постельное белье лучше менять до того, как начнете протирать пыль и мыть полы. Во время сна на спальных комплектах скапливается пыль, отмершие клетки кожи и другие загрязнения. Если вы начнете уборку без замены белья, все эти частички могут оказаться на чистых поверхностях, что сведет на нет ваши усилия по наведению порядка.

Лайфхак: Чтобы сэкономить время, заранее подготовьте все для смены белья и не забывайте о чистоте наволочек и пододеяльников. Это поможет вам завершить уборку без лишних перерывов.

4. Используйте правильные инструменты

Правильно подобранные инструменты для уборки — залог быстрой и эффективной работы. От изношенных тряпок и губок лучше отказаться. Выбирайте тряпки из микрофибры, целлюлозы или хлопка — они хорошо впитывают влагу, не оставляют разводов и легко отстирываются. Для мытья полов используйте швабры с отжимом, которые позволяют быстро и эффективно мыть полы без лишних усилий. Телескопические ручки помогут вам добраться до труднодоступных мест, а специальные насадки — очистить разные поверхности.

Лайфхак: Поддерживайте чистоту инструментов. Регулярно стирайте тряпки и швабры, чтобы избежать накопления грязи и бактерий. Это сделает уборку более гигиеничной и ускорит процесс.

5. Начинайте с самых верхних поверхностей

Когда приступаете к влажной уборке, начинайте с самых верхних поверхностей — потолочных светильников, верхних полок шкафов, карнизов и так далее. Поступательное движение вниз помогает избежать повторного загрязнения уже очищенных зон. Пыль и грязь, которая будет падать с верхних уровней, будет собрана на нижних, которые вы ещё не протерли.

Лайфхак: Для удобства используйте длинную швабру с телескопической ручкой, чтобы не тратить время на подъемы и спуски, протирая потолки или верхние полки.

С помощью этих простых, но эффективных рекомендаций вы сможете значительно сократить время, затраченное на влажную уборку, и при этом достичь отличных результатов. Используйте правильные инструменты, не забывайте о сухой уборке перед влажной, а также организуйте пространство так, чтобы не тратить время на перекладывание вещей. Применяя эти лайфхаки, вы сможете поддерживать чистоту в доме без лишних усилий и стресса.

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
info@newsinfo.ru

