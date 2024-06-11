12 июня, в День России, произойдут изменения в режиме работы медицинских учреждений Москвы. Об этом сообщил столичный департамент здравоохранения в своем Telegram-канале.
Взрослые поликлиники будут открыты с 9:00 до 16:00, аналогичный график предусмотрен и для кабинетов ОРВИ. Детские поликлиники предложат услуги на дому с 9:00 до 15:00, тогда как кабинеты ОРВИ для детей продолжат работать до 18:00.
Травматологические отделения для детей будут доступны с 8:00 до 22:00. Молочно-раздаточные пункты сохранят свой обычный режим работы — с 6:30 до 15:00. Женские консультации с десятью и более участками примут посетителей с 9:00 до 16:00.
Фото: flickr.com/Víctor Santa María (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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