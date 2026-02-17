Свет гаснет — давление падает: вечерняя привычка, которая синхронизирует сердце и обмен веществ

Вечерние привычки могут оказывать куда более заметное влияние на сердце, чем кажется на первый взгляд. Новое исследование показало, что корректировка времени ужина и освещения перед сном отражается на давлении, пульсе и уровне сахара в крови. Причём речь идёт о простых шагах, не связанных с жёсткими диетами или сокращением калорий. Об этом сообщает Independent.

Время ужина и биологические часы

Учёные сосредоточились на циркадных ритмах — внутренних биологических часах, которые регулируют сон, гормональный фон и обмен веществ. Когда приём пищи смещается на поздний вечер, организм продолжает активно перерабатывать энергию в часы, предназначенные для отдыха. Это нарушает согласованность между сном и метаболизмом.

Ранее специалисты уже подчёркивали, что режим сна напрямую связан с состоянием сердечно-сосудистой системы — подробнее об этом говорится в материале Бессонница держит сердце в напряжении всю ночь. Новое исследование дополнило картину, показав, что значение имеет не только продолжительность сна, но и то, когда человек заканчивает есть.

В эксперименте, который длился 7,5 недели, участвовали 39 взрослых с избыточным весом. Одна группа прекращала есть минимум за три часа до сна и выдерживала ночной перерыв 13-16 часов. Вторая придерживалась привычного режима с интервалом 11-13 часов. Калорийность питания при этом не меняли.

Свет как часть вечернего ритуала

Дополнительно все участники приглушали свет за три часа до сна. Такой подход помогает синхронизировать организм с естественной сменой дня и ночи и способствует более спокойному засыпанию.

Результаты показали, что у тех, кто отказался от поздних ужинов, снизились ночные показатели артериального давления и частоты сердечных сокращений. Для людей с риском гипертонии это особенно важно. О том, почему контроль давления нельзя откладывать, ранее рассказывалось в статье Артериальное давление выходит из-под контроля — один простой шаг многие игнорируют годами.

Реакция на глюкозу и работа поджелудочной

Исследователи также оценили, как организм реагирует на глюкозу. У участников, изменивших время ужина, поджелудочная железа эффективнее вырабатывала инсулин, а уровень сахара в крови оставался стабильнее. Это говорит о более согласованной работе обменных процессов в ночные часы.

"Если мы будем соблюдать режим голодания в соответствии с естественными ритмами бодрствования и сна, это улучшит координацию работы сердца, обмена веществ и сна, которые вместе защищают сердечно-сосудистую систему", — объясняет доктор Даниэла Гримальди.

Она подчёркивает, что важен не только состав рациона, но и его временные рамки.

"Для физиологических преимуществ ограниченного по времени приема пищи важно не только то, сколько и что вы едите, но и то, когда вы едите по отношению ко времени сна", — говорит доктор.

Авторы работы считают более ранний ужин и отказ от еды в часы сна реалистичной стратегией для людей из группы риска. Такой подход не требует строгих ограничений и может быть внедрён постепенно. Дальнейшие исследования помогут уточнить долгосрочный эффект, однако уже сейчас ясно, что согласование питания с биологическими ритмами способно поддержать сердце и обмен веществ.