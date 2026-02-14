Сердце скажет спасибо: минус одна привычка — и давление начнёт падать уже во сне

Поздний ужин может казаться безобидной привычкой, но именно он способен нарушать ночной ритм работы сердца. Учёные нашли способ поддержать сердечно-сосудистую систему без строгих диет и подсчёта калорий. Всё, что требуется, — пересмотреть время приёма пищи и вечерние условия освещения. Об этом сообщает журнал "Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology".

Правило трёх часов перед сном

Исследователи из Северо-Западного медицинского центра изучили влияние персонализированного ночного голодания на людей среднего и старшего возраста с повышенным кардиометаболическим риском. Участникам предложили прекращать есть минимум за три часа до сна и продлить ночной перерыв в приёме пищи примерно на два часа. При этом калорийность рациона не сокращалась — менялось только время.

Дополнительно добровольцы приглушали свет вечером, чтобы поддержать естественные циркадные ритмы. Такой подход помогает организму синхронизировать обмен веществ с фазами сна и бодрствования. Авторы подчёркивают, что значение имеет не только состав меню, но и его связь со временем отдыха.

"Важно не только то, сколько и что вы едите, но и то, когда вы едите по отношению ко времени сна", — отмечают авторы исследования.

Результаты для сердца и обмена веществ

В эксперименте участвовали 39 человек от 36 до 75 лет с избыточной массой тела или ожирением. Одна группа соблюдала расширенное ночное голодание (от 13 до 16 часов), другая — обычный режим (от 11 до 13 часов). Уже через 7,5 недели у тех, кто завершал ужин за три часа до сна, зафиксировали снижение ночного артериального давления на 3,5 %, а частоты сердечных сокращений — на 5 %.

Такие изменения говорят о более выраженной разнице между дневной активностью и ночным восстановлением. Это считается признаком более здоровой работы сердечно-сосудистой системы. Показатели особенно важны на фоне того, что артериальное давление выходит из-под контроля у многих людей уже в среднем возрасте.

Кроме того, у участников улучшился контроль уровня сахара в крови. Поджелудочная железа эффективнее реагировала на поступление глюкозы, что свидетельствует о более стабильной выработке инсулина и лучшей метаболической координации.

"Если мы будем соблюдать режим голодания в соответствии с естественными ритмами бодрствования и сна, это улучшит координацию работы сердца, обмена веществ и сна, которые вместе защищают сердечно-сосудистую систему", — говорит доктор Даниэла Гримальди.

Почему время приёма пищи имеет значение

Кардиометаболическое здоровье напрямую связано с риском развития диабета 2-го типа, сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений обмена веществ. Ранее внимание чаще уделялось продолжительности голодания или количеству калорий. Однако новая работа показывает, что синхронизация питания со сном может быть не менее важной.

Почти 90 % участников успешно придерживались предложенного режима, что делает его реалистичной стратегией. В отличие от строгих диет, здесь не требуется исключать продукты или резко снижать калорийность. Достаточно завершать ужин заранее и позволить организму полноценно перейти в режим ночного восстановления.

"Для получения физиологической пользы от ограничения времени приема пищи важно не только то, сколько и что вы едите, но и то, когда вы едите по отношению ко сну", — говорит доктор Филлис Зи.

Учёные планируют расширить исследование и проверить результаты в более масштабных проектах. Уже сейчас ясно, что корректировка времени ужина и вечернего освещения может стать доступным немедикаментозным способом поддержки сердца и обмена веществ. Простое правило трёх часов помогает согласовать питание, сон и работу внутренних систем, создавая более устойчивый и здоровый ритм жизни.