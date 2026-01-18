Ели строго по графику, но без бонусов для фигуры: организм быстро раскусил хитрость

Переход на питание по часам часто воспринимается как простой способ "разогнать" обмен веществ без строгих диет и подсчёта калорий. Однако новые данные показывают, что сам по себе временной коридор приёма пищи работает не так однозначно, как ожидают многие. Немецкие учёные проверили, меняется ли метаболизм, если есть строго в определённые часы, но не снижать калорийность рациона. Об этом сообщает Science Translational Medicine.

Проверка популярной схемы питания

Исследование провели специалисты Немецкого института питания человека в Потсдаме-Ребрюке. Проект ChronoFast был задуман так, чтобы отделить влияние времени приёма пищи от эффекта дефицита энергии. Участницам рекомендовали не менять привычные продукты и размеры порций, чтобы исключить скрытое сокращение калорий.

Работу возглавила профессор, доктор Ольга Рамич. Команда сосредоточилась на людях с избыточным весом, поскольку именно они чаще всего выбирают ограничение по времени в надежде ускорить метаболизм.

В эксперименте участвовала 31 женщина. В течение двух недель они принимали пищу либо с 8:00 до 16:00, либо с 13:00 до 21:00. Вне этих интервалов еда была запрещена, но общий объём калорий должен был оставаться прежним.

Почему эффект оказался слабее ожиданий

В реальной жизни ограничение по времени часто сопровождается снижением веса, потому что люди автоматически отказываются от поздних перекусов. В исследовании этот фактор тщательно контролировали, анализируя дневники питания и уровень активности.

"Наши результаты показывают, что польза для здоровья, выявленная в ходе предыдущих исследований, скорее всего, была обусловлена непреднамеренным снижением калорийности рациона, а не сокращением периода приёма пищи как таковым", — объяснил профессор Ольга Рамич.

Даже при строгом соблюдении правил участницы в среднем недоедали около 167 калорий в день. Такой небольшой дефицит мог привести к минимальной потере веса, но сам по себе восьмичасовой интервал не ускорил обмен веществ. Это согласуется с данными о том, что ключевую роль играет не только режим, но и качество рациона, включая долю минимально обработанной пищи.

Что показали анализы и биологические ритмы

Во время визитов в клинику исследователи оценивали, как организм справляется с сахаром и жирами после еды. Проводился тест на толерантность к глюкозе и круглосуточный мониторинг уровня сахара в обычных условиях.

Чувствительность к инсулину, ключевой маркер метаболического здоровья, практически не изменилась. Уровни глюкозы, жиров крови и маркёров воспаления были схожими при обоих режимах питания.

При этом время приёма пищи повлияло на внутренние часы организма. Анализ BodyTime показал, что при позднем режиме питания биологические ритмы иммунных клеток сдвигались примерно на 40 минут.

"Время приема пищи действует как сигнал для наших биологических ритмов, подобно свету", — говорит координатор исследований DIfE Бике Петерс.

Поздний приём пищи сопровождался и небольшим сдвигом сна: участницы ложились и просыпались позже, хотя разница оставалась умеренной.

Калории важнее часов

Ранний приём пищи чаще совпадает с активной фазой дня, когда метаболические процессы протекают эффективнее. Однако без дефицита энергии эти преимущества оказываются ограниченными.

Это особенно важно учитывать на фоне популярности жёстких схем, поскольку известно, что резкая голодовка может замедлить метаболизм и осложнить дальнейшее снижение веса.

"Тем, кто хочет похудеть или улучшить обмен веществ, следует обращать внимание не только на часы, но и на свой энергетический баланс", — подытожил профессор Ольга Рамич.

В итоге ChronoFast показал: восьмичасовое окно само по себе не ускоряет метаболизм. Оно может влиять на режим дня и биологические часы, но устойчивые изменения веса и показателей обмена по-прежнему зависят от общего энергетического баланса и индивидуальных привычек.