Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Часы
Часы
© Designed by Freepik by vecstock is licensed under public domain
Главная / Наука
Ирина Соколова Опубликована вчера в 23:46

Временные отражения оказались пугающе нелогичными: мозг отказывается это принимать

Физики впервые зафиксировали отражение электромагнитных волн во времени — NP

Физики экспериментально подтвердили явление, которое более полувека существовало лишь в виде теоретических расчётов. Речь идёт о временных отражениях — эффекте, при котором электромагнитные волны отражаются не в пространстве, а во времени. Это открытие расширяет представления о природе сигналов и возможностях их управления. Об этом сообщает журнал Nature Physics.

Что такое временные отражения и почему они кажутся парадоксом

Отражение в пространстве интуитивно понятно: свет отражается от зеркала, звук — от стены, меняя направление распространения. Такие процессы лежат в основе зрения, слуха и беспроводной связи. Однако физики давно предположили существование другого механизма — отражения, связанного не с границей в пространстве, а с резким изменением параметров среды во времени.

Во временном отражении ключевым фактором становится мгновенное и синхронное изменение всей среды, по которой распространяется электромагнитная волна. Если это условие выполняется, часть сигнала начинает разворачиваться во времени, а его частота преобразуется. Такое поведение напрямую связано с вопросом о фундаментальной роли времени в физике.

Почему эффект долго считался невозможным

Основная сложность заключалась в технической реализации. Электромагнитные волны колеблются с чрезвычайно высокой частотой, поэтому для возникновения временного отражения свойства среды нужно изменить быстрее этих колебаний и сразу во всём объёме.

На протяжении десятилетий считалось, что для этого потребуются недостижимые уровни энергии и контроля. По этой причине временные отражения оставались красивой, но чисто теоретической идеей, обсуждаемой в научных публикациях.

Экспериментальный прорыв

Команда учёных из Центра перспективных научных исследований при аспирантуре Городского университета Нью-Йорка (CUNY ASRC) предложила альтернативный подход. Вместо изменения свойств базового материала исследователи создали управляемый метаматериал.

Экспериментальная установка представляла собой металлическую полосу с электронными переключателями, соединёнными с накопительными конденсаторами. При резком включении переключателей импеданс среды удваивался, что вызывало временное отражение сигнала и его распространение в обратном временном направлении.

"Изменить свойства среды достаточно быстро крайне сложно. Мы решили создать метаматериал, где элементы можно мгновенно добавлять или убирать", — заявил аспирант CUNY ASRC Гэнъюй Сюй.

Чем временное отражение отличается от обычного

Временное отражение меняет порядок сигнала. Последняя часть волны отражается первой, а первая — последней. Если бы существовало "временное зеркало", человек увидел бы свою спину, а не лицо.

Кроме того, меняется частота волны. В видимом спектре это выглядело бы как резкая смена цвета, например переход красного в зелёный. Такое поведение подчёркивает, насколько непривычно волны ведут себя при нарушении временной симметрии.

"Волны, отражённые во времени, ведут себя иначе, чем при обычном отражении. Это действительно впечатляющее зрелище", — отметил профессор физики CUNY ASRC Андреа Алу.

Теоретический контекст открытия

Экспериментальное подтверждение временных отражений усиливает интерес к моделям, в которых время рассматривается не просто как параметр, а как активный элемент физической системы. В теоретической физике давно обсуждаются концепции, допускающие сложные временные структуры, включая замкнутые временные линии.

Хотя временные отражения не связаны с путешествиями во времени, они демонстрируют, что временная симметрия может нарушаться управляемым и предсказуемым образом.

Практическое значение эффекта

Главный интерес представляет возможность более точного контроля над электромагнитными волнами. Временные отражения могут повысить эффективность беспроводной связи, улучшить обработку сигналов и снизить потери энергии.

Учёные также рассматривают перспективу создания волновых вычислительных систем, где операции выполняются за счёт свойств самих волн, а не традиционных электронных компонентов. Это может привести к появлению энергоэффективных вычислительных устройств нового поколения.

Сравнение: пространственное и временное отражение

Пространственное отражение происходит на границе сред и меняет направление волны. Временное отражение возникает при резком изменении параметров среды и влияет на сам ход эволюции сигнала.

Первый механизм давно используется в технологиях и хорошо изучен. Второй только начинает переходить из теории в экспериментальную физику.

Плюсы и минусы подхода

Преимущество нового метода заключается в том, что временные отражения удалось реализовать без экстремальных энергетических затрат. Это делает технологию перспективной для дальнейших исследований.

К недостаткам относится высокая сложность управления системой и лабораторный характер эксперимента. Пока такие эффекты невозможно масштабировать для массового применения.

Популярные вопросы о временных отражениях

Что такое временное отражение простыми словами?
Это эффект, при котором волна частично разворачивается во времени.

Связано ли это с путешествиями во времени?
Нет, речь идёт только о поведении волн, а не объектов.

Где это может применяться?
В беспроводной связи, обработке сигналов и волновых вычислительных системах.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Хоровые волны ускорили электроны у Урана при пролёте Voyager 2 — Sciencepost вчера в 13:58
Космос оказался хищником: Уран принял удар, предназначенный всем планетам

Экстремальные радиационные пояса Урана могут оказаться не особенностью планеты, а следствием мощной солнечной бури — новое исследование меняет взгляд на данные Voyager 2.

Читать полностью » Пересмотр старых музейных коллекций привел к открытию нового вида динозавра — исследование вчера в 13:01
Всё было скрыто под слоем веков: фрагмент, вновь оживший после ста лет молчания, и его мистическая тайна

Фрагмент черепа, пролежавший в музее более века, оказался ключом к открытию нового вида динозавра. Как старая находка изменила взгляд на юрских гигантов?

Читать полностью » Египтологи опровергли данные о тайных шахтах под Хефреном — египтолог Хавасс вчера в 11:09
Спутники вскрыли тайник древних богов: под Гизой скрыто то, что веками не замечали

Итальянские ученые утверждают, что нашли под пирамидами Гизы огромные подземные камеры. Египетские власти называют эти данные мифом.

Читать полностью » Зрительная система потребляет много энергии организма — PNAS Nexus вчера в 9:26
Ваши глаза устают не просто так: мозг объявил забастовку против перегруженных картинок

Учёные из Торонто выяснили: нам чаще нравятся изображения, которые зрительная система обрабатывает с меньшими энергозатратами — без перегруза и скуки.

Читать полностью » Уран и Нептун могут содержать больше горных пород — Astronomy & Astrophysics вчера в 7:27
Уран и Нептун играли чужую роль: внутри планет нашли сценарий, к которому никто не был готов

Уран и Нептун могут оказаться совсем не теми ледяными гигантами, какими их считали десятилетиями. Новое исследование меняет взгляд на их состав.

Читать полностью » Моделирование показало сетевое восстановление рифов после стрессов — учёные вчера в 5:58
Море выбирает, кто выживет: скрытый порядок, который решает судьбу коралловых царств

Новая модель показала, что рифы восстанавливаются как единая сеть: защита ключевых участков и одновременное снижение вылова и загрязнения усиливают устойчивость на годы.

Читать полностью » Аппарат MAVEN прекратил передачу данных с орбиты Марса — NASA вчера в 3:13
Марс теряет связь с Землёй: старый разведчик MAVEN ушёл в вечную орбиту

После одиннадцати лет работы на орбите Марса зонд MAVEN внезапно перестал выходить на связь. Что известно о его миссии и почему его молчание тревожит ученых.

Читать полностью » Разработан препарат TY1 для восстановления сердца после инфаркта — New Atlas вчера в 1:10
Соседи уже завидуют: после инфаркта одним будут колоть революционный РНК-препарат, а другим — нет

Cedars-Sinai создал TY1 — РНК-препарат из "языка" экзосом, который усиливает TREX1 и ускоряет заживление тканей после повреждений ДНК.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Натуральная косметика, продукты и ремесло вошли в список популярных покупок в Крыму — "Большая страна"
Спорт и фитнес
Избыток белка превращается в жир при отсутствии тренировок — Кейт Паттон, диетолог
Питомцы
Чёткое зрение кошки работает в диапазоне от 10 до 80 см — Le Mag du Chat
Авто и мото
Дорожные реагенты зимой ускоряют коррозию кузова автомобиля — naavtotrasse.ru
Туризм
Остров Бурано привлекает туристов тишиной и яркими домами — New York Post
Еда
Соус из скира улучшает вкус трески без добавления жира — диетологи
Мир
Германия готовит ограничения импорта китайских товаров — The Wall Street Journal
Общество
Николай Шамалов отметил успехи Брянской области — Минздрав РФ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet