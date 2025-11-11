История уходит в капсулу: жители Надыма обращаются к потомкам 2050 года

В Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа начался исторический маршрут, посвящённый 95-летию района. Весь ноябрь представители местной власти, глава муниципалитета Дмитрий Жаромских, почётные граждане и духовенство будут посещать памятные места, общаться с жителями и вручать награды ветеранам и труженикам.

Послание потомкам и капсула времени

"Важной частью торжественных церемоний станет передача посланий для капсулы времени. В рамках исторического маршрута будут собраны поздравления и пожелания для муниципалитета от каждого поселения", — сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

Все послания объединят и в декабре 2025 года запечатают в капсулу времени, которую откроют жители района в 2050 году, к следующему юбилею.

Первые остановки — Ныда и Заполярный

В первый день маршрута делегация посетила село Ныда и посёлок Заполярный. В Ныде участники возложили цветы к памятнику "Ко Дню Победы", провели торжественную церемонию награждения и пообщались с местными жителями — ветеранами и потомственными оленеводами, рыбаками, учителями и врачами.

"История нашего района началась с далёкого села Ныда. Отсюда вышли потомственные оленеводы, рыбаки, ветераны труда, герои Великой Отечественной войны. Ныдинцы и сегодня защищают Родину: жители села по зову сердца отправляются на передовую", — отметил глава Надымского района Дмитрий Жаромских.

Символ памяти и единства

Проект стал главным событием юбилейного года. Организаторы подчеркивают, что маршрут призван не только отметить 95-летие района, но и сохранить историческую преемственность поколений, укрепить связь между поселениями и напомнить жителям об истоках Надымской земли.