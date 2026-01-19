Эта плитка в салоне выглядит шикарно, а дома "давит": дизайнеры назвали главный виновник шума
Иногда плитка выглядит эффектно в салоне или на маленьком образце, но в готовом интерьере внезапно начинает "давить". Пространство кажется перегруженным, дробным и утомляющим для глаз, даже если каждый элемент сам по себе красив. Мы спросили дизайнеров интерьеров, какие узоры и раскладки чаще всего создают ощущение визуального шума — и вот какие варианты они назвали. Об этом сообщает The Spruce.
Когда узор начинает мешать интерьеру
По словам специалистов, проблема редко в самой плитке. Чаще всего перегруженность возникает из-за масштаба, контраста и сочетаний, которые конкурируют друг с другом, а не работают как единое целое. Особенно это заметно в небольших помещениях, где глазу просто некуда "отдохнуть".
"Каждая плитка может выглядеть привлекательно сама по себе, но вместе они начинают конкурировать, а не дополнять друг друга", — отмечает генеральный директор Winn Design + Build Майкл Винн.
Мелкая контрастная мозаика
Небольшая мозаичная плитка с резкими контрастами — один из самых частых источников визуального перегруза. Она разбивает поверхность на десятки фрагментов и акцентирует внимание на линиях затирки.
"Такая плитка тянет взгляд в разные стороны и слишком подчёркивает швы", — говорит главный дизайнер The Drawing Board Питер Майлз.
Кроме того, она сложна в уходе и быстро начинает выглядеть неаккуратно. Если в помещении уже есть активные цвета или фактуры, эффект усиливается.
Активная геометрия
Геометрические узоры с чётким ритмом и высокой контрастностью могут выглядеть эффектно, но только в ограниченном количестве. Дизайнеры советуют использовать их как акцент — например, в виде бордюра или вставки, а не покрывать ими всё пространство.
Мелкая пенни-плитка
Классическая пенни-плитка может хорошо смотреться в небольшой гостевой ванной или винтажном интерьере. Но когда её используют одновременно и на полу, и на стенах, пространство становится слишком дробным.
"Если сказать "да” и полу, и стенам, ванная сразу выглядит чрезмерно сложной", — отмечает основатель DATE Interiors Молли Торрес Портноф.
Плитка с выраженными прожилками
Плитка с яркими, контрастными прожилками часто ассоциируется с эффектным камнем. Однако в маленьких помещениях или интерьерах, где уже много деталей, она может выглядеть хаотично.
"Когда в пространстве и так много всего происходит, сильные прожилки добавляют ощущение беспорядка", — говорит дизайнер Трейси Моррис.
Слишком много видов плитки в одном помещении
Одна из самых распространённых ошибок — использование трёх и более разных плиток в одной комнате: пол, стены душа, фартук, ниша.
"Это разрушает цельность и делает интерьер фрагментированным", — объясняет Майкл Винн.
По его словам, лучше выбрать одну основную плитку и одну поддерживающую, а индивидуальность добавить через освещение, фурнитуру или мебель.
