Ксения Орлова Опубликована сегодня в 19:12

Эта плитка в салоне выглядит шикарно, а дома "давит": дизайнеры назвали главный виновник шума

Контрастная мозаика дробит поверхность на десятки фрагментов – Питер Майлз дизайнер

Иногда плитка выглядит эффектно в салоне или на маленьком образце, но в готовом интерьере внезапно начинает "давить". Пространство кажется перегруженным, дробным и утомляющим для глаз, даже если каждый элемент сам по себе красив. Мы спросили дизайнеров интерьеров, какие узоры и раскладки чаще всего создают ощущение визуального шума — и вот какие варианты они назвали. Об этом сообщает The Spruce.

Когда узор начинает мешать интерьеру

По словам специалистов, проблема редко в самой плитке. Чаще всего перегруженность возникает из-за масштаба, контраста и сочетаний, которые конкурируют друг с другом, а не работают как единое целое. Особенно это заметно в небольших помещениях, где глазу просто некуда "отдохнуть".

"Каждая плитка может выглядеть привлекательно сама по себе, но вместе они начинают конкурировать, а не дополнять друг друга", — отмечает генеральный директор Winn Design + Build Майкл Винн.

Мелкая контрастная мозаика

Небольшая мозаичная плитка с резкими контрастами — один из самых частых источников визуального перегруза. Она разбивает поверхность на десятки фрагментов и акцентирует внимание на линиях затирки.

"Такая плитка тянет взгляд в разные стороны и слишком подчёркивает швы", — говорит главный дизайнер The Drawing Board Питер Майлз.

Кроме того, она сложна в уходе и быстро начинает выглядеть неаккуратно. Если в помещении уже есть активные цвета или фактуры, эффект усиливается.

Активная геометрия

Геометрические узоры с чётким ритмом и высокой контрастностью могут выглядеть эффектно, но только в ограниченном количестве. Дизайнеры советуют использовать их как акцент — например, в виде бордюра или вставки, а не покрывать ими всё пространство.

Мелкая пенни-плитка

Классическая пенни-плитка может хорошо смотреться в небольшой гостевой ванной или винтажном интерьере. Но когда её используют одновременно и на полу, и на стенах, пространство становится слишком дробным.

"Если сказать "да” и полу, и стенам, ванная сразу выглядит чрезмерно сложной", — отмечает основатель DATE Interiors Молли Торрес Портноф.

Плитка с выраженными прожилками

Плитка с яркими, контрастными прожилками часто ассоциируется с эффектным камнем. Однако в маленьких помещениях или интерьерах, где уже много деталей, она может выглядеть хаотично.

"Когда в пространстве и так много всего происходит, сильные прожилки добавляют ощущение беспорядка", — говорит дизайнер Трейси Моррис.

Слишком много видов плитки в одном помещении

Одна из самых распространённых ошибок — использование трёх и более разных плиток в одной комнате: пол, стены душа, фартук, ниша.

"Это разрушает цельность и делает интерьер фрагментированным", — объясняет Майкл Винн.

По его словам, лучше выбрать одну основную плитку и одну поддерживающую, а индивидуальность добавить через освещение, фурнитуру или мебель.

Автор Ксения Орлова
Ксения Орлова — дизайнер среды (БФУ им. Канта) с 12-летним опытом. Эксперт по эргономике, устойчивым решениям и проектированию интерьеров.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

