Оттираю затирку на полу без “жёсткой” химии — швы светлеют на глазах: один шаг нельзя пропускать
Затирка на полу умеет "портить картинку" даже там, где плитка блестит и уборка кажется идеальной. Из-за пористой структуры и углубления между плитками она быстро впитывает грязь, влагу и следы разливов, из-за чего швы темнеют и выглядят запущенно. Хорошая новость в том, что вернуть им свежий вид можно без сложных процедур — главное, действовать аккуратно и правильно подобрать средство. Об этом пишет Southern Living.
С чего начать: проверьте тип плитки и затирки
Перед чисткой важно понять, из чего сделан ваш пол. Керамика и керамогранит обычно переносят больше вариантов ухода, а вот натуральный камень требует осторожности. Президент клининговой компании Molly Maid Майкл Силва-Нэш предупреждает: агрессивная химия может поцарапать плитку или ослабить затирку, поэтому лучше свериться с рекомендациями производителя и не экспериментировать "вслепую".
Домашние растворы, которые действительно работают
Самодельные смеси подходят для большинства повседневных загрязнений и позволяют контролировать "силу" средства.
- Пищевая сода и вода. Мягкий вариант для регулярной чистки и лёгких пятен.
- Пищевая сода и перекись водорода. Более заметный эффект при потемнении швов и застарелых следах.
- Уксус или лимонный сок. Может быть эффективным, но Силва-Нэш не рекомендует применять это на натуральном камне, чтобы не повредить поверхность.
- Кислородный отбеливатель и вода. По словам эксперта, такой раствор помогает осветлить и обеззаразить затирку без резких запахов и "жёстких" испарений.
Если загрязнения упорные, иногда используют магазинные средства для затирки. Силва-Нэш советует наносить их и выдерживать 15-20 минут, чтобы состав успел проникнуть в грязь, а затем чистить мягкой щёткой.
Пошаговая чистка без лишней возни
Схема проста, но лучше не торопиться — затирка любит аккуратность.
- Сначала подметите или пропылесосьте пол, чтобы убрать песок и мусор, которые могут царапать поверхность.
- Приготовьте пасту или выбранный раствор и нанесите его на швы тонким слоем.
- Оставьте средство на 15-20 минут: это время помогает размягчить грязь.
- Пройдитесь по затирке щёткой — подойдёт старая зубная щётка или специальная для швов.
- Смойте чистой водой, чтобы убрать остатки средства и грязи.
- Обязательно вытрите пол насухо микрофиброй: так снижается риск появления плесени из-за влаги.
Как сохранить швы светлыми надолго
Силва-Нэш рекомендует не ждать "генеральной катастрофы": разливы и грязь лучше убирать сразу, пока они не въелись. В среднем затирку полезно освежать каждые четыре-шесть месяцев, чтобы не доводить до сильного потемнения. Ещё один способ продлить эффект — герметик для затирки, но его стоит выбирать с учётом типа пола и по возможности сверяться с рекомендациями производителя. Также помогают коврики у входа и регулярная влажная уборка, чтобы грязь не превращалась в плотный налёт.
Когда лучше доверить работу специалистам
Если швы давно не чистили, на них выросла плесень или появились трещины и повреждения, иногда разумнее вызвать профессионалов. Силва-Нэш отмечает, что такая чистка бывает физически тяжёлой, а при переезде профессиональная обработка помогает "обнулить" состояние пола и дальше поддерживать его проще.
В результате затирка снова начинает выглядеть аккуратно, а плитка — как единое чистое покрытие. Главное — выбрать безопасное средство под ваш тип пола, дать раствору время сработать и не забывать про сушку после уборки.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru