Оттираю затирку на полу без “жёсткой” химии — швы светлеют на глазах: один шаг нельзя пропускать

Затирка на полу умеет "портить картинку" даже там, где плитка блестит и уборка кажется идеальной. Из-за пористой структуры и углубления между плитками она быстро впитывает грязь, влагу и следы разливов, из-за чего швы темнеют и выглядят запущенно. Хорошая новость в том, что вернуть им свежий вид можно без сложных процедур — главное, действовать аккуратно и правильно подобрать средство. Об этом пишет Southern Living.

С чего начать: проверьте тип плитки и затирки

Перед чисткой важно понять, из чего сделан ваш пол. Керамика и керамогранит обычно переносят больше вариантов ухода, а вот натуральный камень требует осторожности. Президент клининговой компании Molly Maid Майкл Силва-Нэш предупреждает: агрессивная химия может поцарапать плитку или ослабить затирку, поэтому лучше свериться с рекомендациями производителя и не экспериментировать "вслепую".

Домашние растворы, которые действительно работают

Самодельные смеси подходят для большинства повседневных загрязнений и позволяют контролировать "силу" средства.

Пищевая сода и вода. Мягкий вариант для регулярной чистки и лёгких пятен. Пищевая сода и перекись водорода. Более заметный эффект при потемнении швов и застарелых следах. Уксус или лимонный сок. Может быть эффективным, но Силва-Нэш не рекомендует применять это на натуральном камне, чтобы не повредить поверхность. Кислородный отбеливатель и вода. По словам эксперта, такой раствор помогает осветлить и обеззаразить затирку без резких запахов и "жёстких" испарений.

Если загрязнения упорные, иногда используют магазинные средства для затирки. Силва-Нэш советует наносить их и выдерживать 15-20 минут, чтобы состав успел проникнуть в грязь, а затем чистить мягкой щёткой.

Пошаговая чистка без лишней возни

Схема проста, но лучше не торопиться — затирка любит аккуратность.

Сначала подметите или пропылесосьте пол, чтобы убрать песок и мусор, которые могут царапать поверхность. Приготовьте пасту или выбранный раствор и нанесите его на швы тонким слоем. Оставьте средство на 15-20 минут: это время помогает размягчить грязь. Пройдитесь по затирке щёткой — подойдёт старая зубная щётка или специальная для швов. Смойте чистой водой, чтобы убрать остатки средства и грязи. Обязательно вытрите пол насухо микрофиброй: так снижается риск появления плесени из-за влаги.

Как сохранить швы светлыми надолго

Силва-Нэш рекомендует не ждать "генеральной катастрофы": разливы и грязь лучше убирать сразу, пока они не въелись. В среднем затирку полезно освежать каждые четыре-шесть месяцев, чтобы не доводить до сильного потемнения. Ещё один способ продлить эффект — герметик для затирки, но его стоит выбирать с учётом типа пола и по возможности сверяться с рекомендациями производителя. Также помогают коврики у входа и регулярная влажная уборка, чтобы грязь не превращалась в плотный налёт.

Когда лучше доверить работу специалистам

Если швы давно не чистили, на них выросла плесень или появились трещины и повреждения, иногда разумнее вызвать профессионалов. Силва-Нэш отмечает, что такая чистка бывает физически тяжёлой, а при переезде профессиональная обработка помогает "обнулить" состояние пола и дальше поддерживать его проще.

В результате затирка снова начинает выглядеть аккуратно, а плитка — как единое чистое покрытие. Главное — выбрать безопасное средство под ваш тип пола, дать раствору время сработать и не забывать про сушку после уборки.