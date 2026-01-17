Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Ванная комната
Ванная комната
© Designed by Freepik by rawpixel-com is licensed under Public domian
Главная / Дом
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 12:36

Оттираю затирку на полу без “жёсткой” химии — швы светлеют на глазах: один шаг нельзя пропускать

Пасту из соды и воды рекомендуют использовать для лёгкой чистки затирки — Southern Living

Затирка на полу умеет "портить картинку" даже там, где плитка блестит и уборка кажется идеальной. Из-за пористой структуры и углубления между плитками она быстро впитывает грязь, влагу и следы разливов, из-за чего швы темнеют и выглядят запущенно. Хорошая новость в том, что вернуть им свежий вид можно без сложных процедур — главное, действовать аккуратно и правильно подобрать средство. Об этом пишет Southern Living.

С чего начать: проверьте тип плитки и затирки

Перед чисткой важно понять, из чего сделан ваш пол. Керамика и керамогранит обычно переносят больше вариантов ухода, а вот натуральный камень требует осторожности. Президент клининговой компании Molly Maid Майкл Силва-Нэш предупреждает: агрессивная химия может поцарапать плитку или ослабить затирку, поэтому лучше свериться с рекомендациями производителя и не экспериментировать "вслепую".

Домашние растворы, которые действительно работают

Самодельные смеси подходят для большинства повседневных загрязнений и позволяют контролировать "силу" средства.

  1. Пищевая сода и вода. Мягкий вариант для регулярной чистки и лёгких пятен.
  2. Пищевая сода и перекись водорода. Более заметный эффект при потемнении швов и застарелых следах.
  3. Уксус или лимонный сок. Может быть эффективным, но Силва-Нэш не рекомендует применять это на натуральном камне, чтобы не повредить поверхность.
  4. Кислородный отбеливатель и вода. По словам эксперта, такой раствор помогает осветлить и обеззаразить затирку без резких запахов и "жёстких" испарений.

Если загрязнения упорные, иногда используют магазинные средства для затирки. Силва-Нэш советует наносить их и выдерживать 15-20 минут, чтобы состав успел проникнуть в грязь, а затем чистить мягкой щёткой.

Пошаговая чистка без лишней возни

Схема проста, но лучше не торопиться — затирка любит аккуратность.

  1. Сначала подметите или пропылесосьте пол, чтобы убрать песок и мусор, которые могут царапать поверхность.
  2. Приготовьте пасту или выбранный раствор и нанесите его на швы тонким слоем.
  3. Оставьте средство на 15-20 минут: это время помогает размягчить грязь.
  4. Пройдитесь по затирке щёткой — подойдёт старая зубная щётка или специальная для швов.
  5. Смойте чистой водой, чтобы убрать остатки средства и грязи.
  6. Обязательно вытрите пол насухо микрофиброй: так снижается риск появления плесени из-за влаги.

Как сохранить швы светлыми надолго

Силва-Нэш рекомендует не ждать "генеральной катастрофы": разливы и грязь лучше убирать сразу, пока они не въелись. В среднем затирку полезно освежать каждые четыре-шесть месяцев, чтобы не доводить до сильного потемнения. Ещё один способ продлить эффект — герметик для затирки, но его стоит выбирать с учётом типа пола и по возможности сверяться с рекомендациями производителя. Также помогают коврики у входа и регулярная влажная уборка, чтобы грязь не превращалась в плотный налёт.

Когда лучше доверить работу специалистам

Если швы давно не чистили, на них выросла плесень или появились трещины и повреждения, иногда разумнее вызвать профессионалов. Силва-Нэш отмечает, что такая чистка бывает физически тяжёлой, а при переезде профессиональная обработка помогает "обнулить" состояние пола и дальше поддерживать его проще.

В результате затирка снова начинает выглядеть аккуратно, а плитка — как единое чистое покрытие. Главное — выбрать безопасное средство под ваш тип пола, дать раствору время сработать и не забывать про сушку после уборки.

Автор Татьяна Костина
Татьяна Костина — эксперт по клинингу с 12-летним стажем. Специалист по эко-технологиям уборки и организации быта. Опыт управления в сервис-индустрии.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Плотные зимние шторы вешают для тепла и защиты от сквозняков — Better Homes and Gardens 15.01.2026 в 22:05
Зимой дом хочется "утеплить" без ремонта: 7 быстрых проектов, которые меняют атмосферу за вечер

Зимой дом становится местом силы. Узнайте 7 простых идей, как быстрыми шагами создать уютный и теплый интерьер с помощью света и текстиля.

Читать полностью » Эксперты не рекомендуют стирать полотенца и одежду вместе — Martha Stewart Living 15.01.2026 в 19:11
Закинули полотенца с одеждой — и пожалели: почему ворс и износ появляются мгновенно

Совместная стирка полотенец и одежды может повредить ваши вещи! Узнайте, почему это не лучший вариант и как избежать проблем.

Читать полностью » Система хранения удерживает порядок без уборок — организаторы пространства 15.01.2026 в 18:45
Уборка занимает 5 минут в день: вечерний ритуал, после которого порядок не разваливается

Как выстроить систему хранения, при которой порядок держится сам: простые принципы, рабочие привычки и решения для любого дома без лишнего стресса.

Читать полностью » Лучшие швабры имеют насадку из микрофибры — эксперт по домоводству Жукова 15.01.2026 в 15:07
Разводы и крошки не исчезают: этот вид швабры быстро исправит ситуацию

Эксперт по домоводству Марина Жукова рассказала NewsInfo, на что обратить внимание при выборе швабры для качественной уборки дома.

Читать полностью » Лайфхаки сократили время уборки дома — домохозяйки 15.01.2026 в 11:42
Дом против хозяев проигрывает: лайфхаки, после которых порядок держится сам

Практичные лайфхаки для кухни, спальни и детской помогают навести порядок, сэкономить место и упростить уборку без лишних затрат и ремонта.

Читать полностью » Подушки из пены памяти не рекомендуют стирать в машинке — Эшли Матуска Киддер 15.01.2026 в 10:47
Подушки можно стирать в машинке — но не все: одна ошибка превращает стирку в испорченный наполнитель

Узнайте, как часто следует стирать подушки, чтобы избежать накопления пыли и аллергенов. Пошаговые рекомендации от специалистов по стирке.

Читать полностью » Средство для посуды в воде для пола оставляет липкую плёнку и разводы — Роза Пикоса 14.01.2026 в 21:12
Пол после уборки стал липким и тусклым — оказалось виновато то, что добавила в ведро

Уборка пола может оказаться не такой простой задачей, как кажется. Узнайте, какие добавки в ведре с водой могут испортить ваши усилия и сделать пол грязнее.

Читать полностью » Пищевая сода и уксус очистили стеклянную варочную панель — BobVila 14.01.2026 в 19:35
Стеклянная варочная панель засияла как новая: два копеечных средства творят чудеса

Стеклянная варочная панель быстро теряет блеск, если за ней ухаживать неправильно. Простой и безопасный способ поможет вернуть чистоту без царапин.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Кошка дергает лапами во время фазы быстрого сна — зоопсихологи
Еда
Мусс Контичини готовят на горячем ганаше из двух видов шоколада — Femina
Садоводство
Морковь, редис, горох, щавель, мяту и базилик выращивают зимой — Antonovsad
Авто и мото
Мороз блокирует дверной замок в китайских авто прямо в пути
Садоводство
В январе комнатные растения рекомендуют обрезать не более чем на треть — House Digest
Питомцы
Бомбей признан породой с почти всегда чёрным окрасом — Daily Paws
Авто и мото
Прогрев двигателя зимой занимает 5-7 минут — автоэксперт
Красота и здоровье
Отказ от макияжа снижает тревожность и давление стандартов — Correio Braziliense
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet