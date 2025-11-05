Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Solen Feyissa is licensed under CC BY-SA 2.0
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 19:59

Битва за миллионы экранов: TikTok готовит церемонию, которая изменит интернет

TikTok проведет первую церемонию TikTok Awards 18 декабря в США

Мир коротких видео превращается в индустрию, где блогеры становятся звёздами, а тренды — частью массовой культуры. Платформа TikTok решила сделать следующий шаг и запустить собственную церемонию награждения создателей контента — TikTok Awards. Это событие станет не просто шоу, а полноценным признанием для тех, кто формирует цифровую культуру нового поколения.

Новая награда эпохи коротких видео

Премия TikTok Awards впервые состоится 18 декабря 2025 года в США. Организаторы обещают масштабное шоу с прямой трансляцией — смотреть его можно будет как в самом приложении TikTok, так и на платформе Tubi. Начало назначено на 18:00 по тихоокеанскому времени, и зрители по всему миру смогут наблюдать, как награды разъедутся по рукам самых популярных создателей контента.

Главная цель премии — чествовать авторов, тренды и события, которые определяли жизнь платформы за последний год. В отличие от традиционных шоу, где решения принимает жюри, TikTok оставляет слово за пользователями: голосование стартует 18 ноября и продлится до 2 декабря. Любой пользователь сможет выбрать своего фаворита прямо в приложении.

Кто поборется за награды

Всего в TikTok Awards представлено 14 категорий. Среди них — "Автор года", "Прорыв года", "Видео года", "Муза года" и "Рассказчик года". Каждая категория отражает разные стороны творчества и вовлечённости аудитории.

В главной номинации "Автор года" конкуренция особенно острая. В список претендентов вошли:

  • @adamw — автор комедийных скетчей с десятками миллионов подписчиков;

  • @alixearle — звезда лайфстайл-контента и вдохновительница бьюти-трендов;

  • @brookemonk — популярная тиктокерша, известная позитивными роликами;

  • @keith_lee125 — кулинарный блогер и рецензент, покоривший TikTok обзорами еды;

  • @kristy.sarah — семейный креатор, ставший символом доброго юмора.

Категория "Прорыв года" объединяет молодых звёзд, которые взлетели за рекордно короткий срок. Здесь представлены:

  • @alexwarren — музыкант и блогер, начавший путь ещё со времён YouTube;

  • @katseyeworld — художница, чьи визуальные работы покорили TikTok;

  • @laufey — певица с джазовым звучанием и уникальной атмосферой;

  • @ravynlenae — исполнительница в жанре R&B;

  • @sombr — автор контента на стыке музыки и визуального сторителлинга.

Как будут выбирать победителей

Механика проста: пользователи TikTok смогут отдать свой голос в приложении, а результаты будут подведены на основе совокупности голосов и вовлечённости аудитории. Такой формат делает премию максимально открытой — решают сами зрители, кто действительно стал "голосом года" на платформе.

При этом компания обещает сохранить прозрачность процесса, а результаты опубликуют сразу после церемонии.

Что стоит за TikTok Awards

Создание премии — это не просто жест признательности, а стратегический шаг. TikTok давно перестал быть только развлекательным приложением. Сегодня это огромная экосистема, где формируются музыкальные хиты, рождаются рекламные кампании и даже создаются политические дискуссии.

По сути, TikTok Awards станет аналогом "Оскара" для коротких видео — с возможностью объединить миллионы людей вокруг идей творчества и самовыражения.

Исторический контекст

С 2019 года TikTok стал главным источником интернет-трендов, а его авторы — лицами новой эпохи развлечений. Мемы, челленджи и танцевальные флешмобы из TikTok регулярно попадают в телевизионные шоу, кино и даже политику. Теперь, с учреждением TikTok Awards, компания закрепляет свой статус главного центра массовой креативности XXI века.

Интересные факты

  1. TikTok впервые проводит собственную церемонию награждения — раньше награды вручались только в рамках партнерских мероприятий.

  2. В 2024 году число активных авторов на платформе превысило 1,5 миллиарда человек.

FAQ

Когда пройдёт премия TikTok Awards?
18 декабря 2025 года. Начало — в 18:00 по тихоокеанскому времени.

Где можно посмотреть трансляцию?
На платформе TikTok и в сервисе Tubi.

Как проголосовать за участника?
С 18 ноября по 2 декабря пользователи смогут отдать свой голос в официальном приложении TikTok.

Сколько категорий в премии?
Всего 14, включая "Автор года", "Видео года", "Муза года" и "Прорыв года".

