Галстук
© https://pixabay.com by MiraCosic is licensed under Free
Марина Ковальчук Опубликована сегодня в 15:38

Галстук перестал быть офисным — подиумы показали новый способ носить классику

Галстук неожиданно вернулся туда, где тренды звучат громче всего, — на подиумы мужских показов. В сезоне 2026 он перестал быть символом офисной строгости и стал способом добавить образу характер. А главное — его носят не только с классическим костюмом, но и с вещами из повседневного гардероба. Об этом сообщает Vanity Fair.

Галстук снова становится заметным аксессуаром

На Парижской неделе моды 2026 галстук выглядит не как "обязательная часть формы", а как инструмент стилизации. Его подают как один из немногих по-настоящему выразительных мужских аксессуаров: небольшой элемент, который меняет впечатление от всего комплекта. При этом дизайнеры явно играют на контрасте — соединяют галстук с расслабленными силуэтами и спортивными слоями, чтобы убрать ощущение официальности.

Интересно и то, как модная сцена напомнила о длинной биографии этого предмета. В тексте упоминаются отсылки к кружевным оборкам и "клубнике" европейской знати эпохи Возрождения, а также версии о более ранних корнях — от Китая III века до н. э. до римского фокалиума. Такой исторический шлейф сегодня работает как дополнительный аргумент: аксессуар будто снова "разрешили" носить свободно и смело.

Как подиумы Парижа и Милана переизобретают классику

Самый наглядный пример — Louis Vuitton: в коллекции, за которую отвечает Фаррелл Уильямс, галстук появляется как повторяющийся мотив и дополняет десятки выходов (упоминается не менее 45 образов). Его вписывают не только в двубортные костюмы, но и в сочетания с пуховиками, худи и кожаными куртками с узором Monogram — то есть показывают, что он не требует "идеального повода".

Параллельно другие бренды двигаются в своих направлениях: Ami экспериментирует с галстуком в мужских и женских образах, а IM Men (мужская линия Иссея Миякэ) доводит идею до почти театрального масштаба — вплоть до очень крупной версии, которую можно перекинуть через плечо. Перед Парижем тенденцию отмечали и в Милане: от английского акцента Paul Smith до интеллигентной сексуальности у Джорджо Армани, где галстук снова выглядит фирменной деталью.

Эффект "звезды" и возвращение аккуратной элегантности

Отдельный символ тренда — появление Ромео Бекхэма на показе Вилли Чаваррии в Париже: он прошёл по площадке в солнечных очках и с галстуком на шее, превращая аксессуар в заметный жест. На другом полюсе — Ральф Лорен, который связывает галстук с образом Бо Бруммеля, "отца" дендизма XIX века, и напоминает о безупречно выверенной элегантности.

Любопытное продолжение этой волны — интерес к перчаткам: упоминаются и тонкая кожа, и вязаная шерсть, и даже мотоциклетные интонации в стилизации. Получается цельная логика: если в образ возвращается галстук, то рядом всплывают и другие "точные" аксессуары, которые собирают силуэт и дисциплинируют стиль.

Автор Марина Ковальчук
Марина Ковальчук — имиджмейкер, дизайнер (МГУТУ, London College of Fashion) с 12-летним стажем. Эксперт по капсульному гардеробу и устойчивой моде.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

