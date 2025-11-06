Тихий ужас космоса: приливные силы заставляют планеты кружить по спирали прямо в пасть звезды
Когда звёзды вроде нашего Солнца исчерпывают свой запас водорода, они начинают угасать, расширяться и превращаться в красных гигантов — и в этом процессе их ближайшие планеты могут быть обречены. Исследование учёных из Калифорнийский университет в Лондоне и Уорикский университет проливает свет на то, как именно планеты-гиганты, вращающиеся очень близко к своим звёздам, нередко исчезают на ранних стадиях эволюции этих звёзд.
Что сделали учёные
Команда проанализировала почти полмиллиона звёзд, которые уже покинули фазу главной последовательности и перешли в фазу ранней пост-главной последовательности. Они использовали данные от космического телескопа TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) и искали сигналы, указывающие на прохождение планеты перед диском звезды, то есть уменьшение яркости. Особое внимание уделялось крупным планетам-гигантам, совершающим оборот вокруг звезды за не более чем 12 дней.
Из первоначальных более чем 15 000 потенциальных сигналов после детальной проверки осталось 130 подтверждённых планет и кандидатов: из них 48 ранее известных, 49 уже числились как кандидаты, и 33 были новыми открытиями исследователями.
Что обнаружили и почему это важно
Основной результат: чем дальше звезда продвинулась в своём развитии — то есть чем больше она расширилась и охладилась — тем меньше у неё остаётся близко вращающихся гигантских планет. Иными словами: статистика показывает, что такие планеты либо не образуются, либо уже разрушены к тому моменту, когда звезда становится красным гигантом.
Исследование приводит следующие цифры:
-
в общем случае доля звёзд с такими близкими гигантами составляет около 0,28 %.
-
для звёзд на самых ранних стадиях после главной последовательности — около 0,35 %, что близко к тем показателям, что наблюдаются у звёзд на главной последовательности.
-
а среди самых продвинутых эволюционно звёзд (которые можно классифицировать как красные гиганты) доля планет-гигантов с коротким периодом падает до 0,11 %.
Учёные связывают это с тем, что по мере расширения и охлаждения звезды возрастает значимость приливных взаимодействий между звездой и её планетой: как Луна вызывает приливы на Земле, так и сама планета вызывает приливные деформации в звезде, что замедляет орбитальное движение планеты и ведёт её к закручиванию по спирали и, в конечном счёте, либо к разрушению, либо к поглощению звездой.
"Это убедительное доказательство того, что, когда звёзды выходят из своей главной последовательности, они могут быстро вызывать вращение планет по спирали и их разрушение. … Мы ожидали увидеть этот эффект, но всё равно были удивлены тем, насколько эффективно эти звезды поглощают близкие им планеты", — сказал ведущий автор исследования Эдвард Брайант.
Почему это актуально для нашей Солнечной системы
Наше Солнце через примерно пять миллиардов лет тоже станет красным гигантом и подвергнется тем же механизмам. Исследование предполагает, что крупные планеты, находящиеся очень близко к звезде, могут быть уничтожены ещё на ранних стадиях расширения и охлаждения звёзд-хозяев. Для нашей системы это означает, что Юпитер-подобные или более крупные планеты лишь при условии стабильной орбиты на достаточном расстоянии имеют шансы "дожить" до момента, когда Солнце станет красным гигантом.
Таблица "Сравнение"
|Стадия звезды
|Частота близких гигантских планет
|Комментарий
|Главная последовательность
|~0,35 % (в раннем после-главной)
|Частота близка к частоте у звёзд главной последовательности
|Ранняя пост-главная последовательность
|~0,35 %
|Планеты-гиганты ещё встречаются
|Поздняя эволюция (красный гигант)
|~0,11 %
|Существенное снижение, многие планеты исчезли
Как это делалось (HowTo)
-
Использовать данные космического телескопа TESS — он отслеживает снижения яркости звёзд в результате транзитов.
-
Отфильтровать сигналы с периодом орбиты до ~12 дней, то есть очень близко к звезде.
-
Применить алгоритм выявления повторяющихся провалов яркости — свидетельств транзита планеты.
-
Исключить ложные сигналы (инструментальные шумы, звёздные вариации и др.).
-
Разделить объекты на подтверждённые планеты и кандидатов — для подтверждения нужна масса тела (чтобы исключить коричневые карлики или маломассивные звёзды).
-
Сопоставить наличие/отсутствие таких планет с эволюционным состоянием звезды — насколько она расширилась, охладилась, классифицирована ли как красный гигант.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: считать, что все планеты устойчивы вне зависимости от эволюции звезды.
→ Последствие: переоценка шансов выживания планет.
→ Альтернатива: учитывать приливные взаимодействия и фазу эволюции звезды при прогнозе долгосрочной стабильности планетной системы.
-
Ошибка: не учитывать, что близкие гигантские планеты могут быть уничтожены ещё до стадии заметного красного гиганта.
→ Последствие: неправильные расчёты частоты экзопланет вокруг эволвированных звёзд.
→ Альтернатива: использовать статистику, как в данном исследовании, и смотреть на долю планет-гигантов на разных стадиях эволюции звёзд.
А что если…
А что если наша планета-гигант Юпитер окажется ближе к Солнцу в будущем? Тогда эффект приливного взаимодействия усилится, и вероятность его долгосрочного выживания снизится. Если бы у нас была другая система, где гигант вращается очень близко к звезде, исследование показывает: шансы его существования при переходе звезды в стадию красного гиганта минимальны.
FAQ
Что значит "пост-главная последовательность"?
Это стадия, когда звезда исчерпала основной запас водорода в ядре и изменила способ горения и структуру — она начинает расширяться и охлаждаться.
Почему важно, что планеты-гиганты вращаются очень близко к звезде?
Чем ближе орбита, тем сильнее приливные взаимодействия между планетой и звездой. Это ускоряет потерю орбитальной энергии, приводит к закручиванию орбиты и, возможно, к уничтожению планеты.
Может ли сама Земля быть поглощена Солнцем, когда оно станет красным гигантом?
Исследователи считают, что Земля "безусловно безопаснее" по сравнению с гигантскими планетами на очень близких орбитах. Однако и для неё не гарантировано существование жизни в этой фазе.
Мифы и правда
Миф: все планеты вокруг красных гигантов исчезают.
Правда: не все исчезают, но частота близко вращающихся гигантов значительно снижается с эволюцией звезды.
Миф: если планета образовалась, она останется неизменной навсегда.
Правда: эволюция звезды может разрушить или поглотить планету через приливные силы.
Миф: планеты-гиганты на любых орбитах уничтожены.
Правда: удалённые орбиты дают большую вероятность выживания.
Исторический контекст
-
Уже раньше теоретически предлагалось, что звёзды-гиганты могут поглощать близкие планеты через приливные эффекты (см. работы Villaver & Livio).
-
В последние десятилетия начались наблюдательные поиски экзопланет вокруг эволвированных звёзд, чтобы проверить эти теории.
-
Новое исследование теперь предоставляет первую статистику крупного набора данных, подтверждающую эффект массового исчезновения близких гигантов в ранней фазе пост-главной последовательности.
3 интересных факта
Учёные нашли 33 новых кандидата планет-гигантов именно по данным этого исследования — ранее не зарегистрированных.
Доля таких планет падает почти в треть раза (с ~0,35 % до ~0,11 %) от ранней до поздней стадии эволюции звезды.
Использование TESS позволило обрабатывать сигналы от сотен тысяч звёзд и выявлять транзиты даже очень короткопериодичных планет.
