Звезда сгорела в считанные секунды: невероятная вспышка, которая потрясла астрономов

Учёные сделали сенсационное открытие, которое может изменить наши представления о вселенной. Недавнее событие в астрономии, связанное с сверхмассивной чёрной дырой, привлекло внимание всего научного сообщества. Эта вспышка, происходящая на расстоянии в 10 миллиардов световых лет, оказалась самой яркой и мощной среди всех когда-либо зарегистрированных. Астрономы утверждают, что это может быть уникальное явление, связанное с поглощением звезды, которая в несколько десятков раз массивнее Солнца.

Что такое приливное разрушение (TDE)?

Для начала стоит объяснить, что такое приливное разрушение (TDE), к которому, возможно, относится это событие. ТДЭ — это явление, когда чёрная дыра поглощает объект, такой как звезда, которая оказывается слишком близко к её гравитационному полю. В результате такого взаимодействия звезда разрывается, и её материал поглощается чёрной дырой, что вызывает мощную вспышку энергии.

Согласно последним наблюдениям, чёрная дыра, ответственная за это событие, поглотила звезду, масса которой, по оценкам, в 30 раз больше массы Солнца. Если это подтвердится, вспышка под кодовым названием J2245+3743 станет самой мощной и далёкой, когда-либо зафиксированной в истории астрономии.

Как описывают событие учёные?

Известно, что вспышка была настолько яркой, что её можно было наблюдать даже на фоне обычной активности чёрной дыры. Мэтью Грэм, ведущий автор исследования и профессор астрономии в Калифорнийском технологическом институте, отметил:

"Энергетика показывает, что этот объект находится очень далеко и очень яркий. Это не похоже ни на одно активное галактическое ядро, которое мы когда-либо видели", — сказал Мэтью Грэм.

Яркость вспышки J2245+3743 была в 30 раз больше предыдущего рекорда. Для сравнения, яркость этой вспышки в пиковый момент достигла 10 триллионов солнечных светил. Это событие также продолжает привлекать внимание астрономов, так как оно значительно превышает типичные параметры других зарегистрированных TDE.

Далеко и ярко: важность открытия

Чёрная дыра, ответственная за этот феномен, находится на расстоянии более 10 миллиардов световых лет от Земли. Для понимания масштаба, стоит отметить, что возраст нашей Вселенной составляет около 13,8 миллиардов лет. Это делает событие особенно значимым, так как вспышка наблюдается на крайне большом расстоянии, в то время как сама чёрная дыра считается более чем в 500 миллионов раз массивнее Солнца.

Изучая такие события, астрономы могут узнать больше о природе чёрных дыр и галактических ядер, которые часто остаются за пределами наших возможностей для исследования. Мэтью Грэм, являясь научным сотрудником проекта Zwicky Transient Facility, который первым зафиксировал вспышку, рассказал:

"Это событие настолько яркое, что оно выходит за рамки всего, что мы наблюдали до сих пор."

Наблюдения, проводимые с помощью телескопов, расположенных как на Земле, так и в космосе, позволяют с высокой точностью отслеживать поведение чёрной дыры и её влияния на окружающее пространство.

Технологии и открытия

С 2018 года учёные наблюдают это событие с помощью различных телескопов, включая знаменитую Паломарскую обсерваторию, расположенную недалеко от Сан-Диего. Эти данные предоставили возможность для создания подробной картины происходящего в области чёрной дыры, что в свою очередь позволит лучше понять, как такие вспышки происходят.

Грэм также отметил, что из-за необычной яркости этого события оно привлекло внимание многих исследовательских групп по всему миру. Если вспышка действительно связана с процессом приливного разрушения, она даст важные данные о таких редких и мощных явлениях.

Интересный парадокс

Сравнивая с другими TDE, вспышка J2245+3743 привлекла внимание своим размером и яркостью. Обычно такие события происходят в активных галактических ядрах, но их яркость не так велика, чтобы заметить их среди постоянной активности чёрной дыры. Это явление стало неожиданным, поскольку явная яркость вспышки позволила астрономам легко наблюдать её, несмотря на обычную фоновую активность.

Что дальше?

Исследования, связанные с этим открытием, продолжаются. Ученые планируют провести дополнительные наблюдения с помощью обсерватории имени Веры К. Рубин, которая была недавно построена. Благодаря её возможностям, можно будет обнаружить новые события, подобные J2245+3743, и попытаться лучше понять, что происходит в таких удалённых частях Вселенной.

По словам исследовательской команды, наблюдения позволят не только уточнить механизм TDE, но и, возможно, откроют новые горизонты для понимания природы сверхмассивных чёрных дыр. Это событие стало важным шагом в астрономии и открыло окно в мир самых удалённых и загадочных уголков космоса.

Сравнение яркости вспышек

Событие Яркость вспышки (в солнечных величинах) Расстояние (световых лет) Массивность звезды (масс Солнца) J2245+3743 10 триллионов 10 миллиардов 30+ ZTF20abrbeie 30-100 8 миллиардов 3-10

