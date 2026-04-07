Клещ
© commons.wikimedia.org by John Tann from Sydney, Australia is licensed under CC BY 2.0
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 13:22

Лес проснулся — и он голоден: количество пострадавших от укусов клещей в Тюменской области быстро растёт

В Тюменской области зафиксировано 143 случая присасывания клещей к жителям региона с начала текущего сезона. По данным регионального управления Роспотребнадзора, среди пострадавших числится 37 детей в возрасте до 17 лет. На данный момент случаев заболевания клещевым энцефалитом и боррелиозом в области официально не зарегистрировано. Обращения за медицинской помощью зафиксированы во всех без исключения муниципальных округах субъекта.

Статистика и обращения медиков

География распространения клещей охватывает весь регион, что требует от жителей повышенной бдительности при посещении лесопарковых зон. При обнаружении присосавшегося паразита врачи настаивают на немедленном обращении в медицинские организации, так как своевременное извлечение критически важно для минимизации рисков инфекционного заражения.

Жители Тюмени могут получить квалифицированную помощь в приемном отделении областной инфекционной клинической больницы на улице Комсомольская, 54 А. В остальных муниципалитетах области специализированные пункты приема пациентов организованы на базе местных больниц, где дежурные врачи проводят первичный осмотр и удаление клеща.

За текущий сезон медики уже успели принять более сотни граждан, причем значительная доля среди пострадавших приходится на несовершеннолетних жителей. Специалисты ведомства подчеркивают, что оперативные данные обновляются ежедневно, а мониторинг обстановки в округах носит непрерывный характер.

Лабораторный контроль и профилактика

После удаления клеща его крайне рекомендуется направлять на анализ в специализированные лаборатории — Центра гигиены и эпидемиологии или Тюменского НИИ краевой инфекционной патологии. Первичные исследования уже выявили наличие антигена вируса клещевого энцефалита в одном из образцов, еще один клещ оказался переносчиком возбудителя боррелиоза.

Вакцинация остается наиболее надежным барьером против тяжелых последствий укуса, поэтому процесс иммунизации населения активно продолжается. На сегодня прививку от клещевого энцефалита поставили уже 22 889 человек, из которых почти половину составляют дети до 14 лет, а еще часть — работники групп риска.

"Масштабная иммунизация населения является приоритетной задачей для снижения эпидемиологических угроз в регионе. Мы видим высокую активность граждан, желающих пройти вакцинацию, и призываем не откладывать визит в поликлиники по месту жительства. Комплексный подход к профилактике, включая личную осторожность и медицинский контроль, позволяет избежать серьезных осложнений для здоровья жителей наших муниципалитетов".

Специалист в сфере региональной политики и администрирования Андрей Власов

Меры безопасности и дезинсекция

Помимо медицинских мер, в области стартует сезон плановых акарицидных обработок, которые охватят наиболее посещаемые общественные локации. В течение апреля и мая специализированные бригады проведут дезинсекцию на территориях детских садов, школ, спортивных объектов, кладбищ и городских парков.

Общая площадь предстоящих работ составляет около 9000 гектаров, причем особое внимание уделяется зоне отдыха детей и летним оздоровительным лагерям, где будет обработано 1500 гектаров. Мероприятия проводятся с использованием эффективных препаратов, воздействующих на популяцию членистоногих переносчиков.

Специалисты напоминают, что даже после проведения дезинсекции на общественных пространствах важно не забывать об элементарных правилах защиты. Использование закрытой одежды и применение специальных репеллентов остаются главными рычагами индивидуальной безопасности для каждого жителя во время прогулок на природе.

Проверено экспертом: эксперт по вопросам развития регионов и городской инфраструктуры Светлана Кузнецова
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Читайте также

Энергия железного кулака: на Урале начали ковать детали, которые раньше привозили только из-за рубежа вчера в 15:19

На базе крупного уральского предприятия заработала линия по выпуску критически важных компонентов, обеспечивающая полную независимость в стратегической отрасли.

Читать полностью » Шашлык по расписанию: в Тюмени открыли десятки подготовленных зон для отдыха на природе 05.04.2026 в 19:07

С приходом тепла городская администрация открыла доступ к специально подготовленным местам, чтобы упорядочить досуг горожан в зеленых массивах.

Читать полностью » Билет в будущее ограничен по времени: тюменские вузы утвердили жесткий график приема для молодежи 05.04.2026 в 18:59

Высшие учебные заведения Тюменской области официально утвердили временные рамки для подачи документов и проведения вступительных испытаний в новом сезоне.

Читать полностью » Глобальная трансформация образования: как Екатеринбург стал ареной для развития инженерных классов 05.04.2026 в 16:48

В Екатеринбурге подписано важное соглашение, которое способно изменить подход к образованию на ближайшие два года.

Читать полностью » Невидимый контроль вошёл в каждый смартфон: как Екатеринбург следит за безопасностью сети 05.04.2026 в 16:45

Городские власти перешли к усиленному контролю информационных площадок, включая закрытые сообщества, чтобы предотвратить деструктивные явления в мессенджерах.

Читать полностью » Джентльменский взнос или равенство: почему в Екатеринбурге спорят из-за оплаты ресторанных счетов 05.04.2026 в 15:48

Жители столицы Урала раскрыли свои реальные ожидания от романтических встреч и откровенно рассказали, на что готовы ради идеального первого впечатления.

Читать полностью » Стенки кишки тоньше бумаги: уникальная операция в Югре завершилась победой над диагнозом 04.04.2026 в 21:28

Семья долго искала место для проведения сложнейшего вмешательства, пока одна публикация в интернете не указала верный адрес для спасения жизни.

Читать полностью » Легион из Поднебесной захватил Урал: китайская марка стала главным ответом суровым морозам 04.04.2026 в 21:19

Жители сурового региона массово пересаживаются на технологичные модели из Поднебесной, которые демонстрируют удивительную стойкость к экстремальным морозам.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Интеллектуальная зрелость в деталях: пересмотр ценностей открывает двери, которые раньше были заперты
Общество
Минус балл за списывание: что будет считаться допустимым поведением в школе
УрФО
Детский бонус за трудолюбие: бюджет Курганской области готовит переводы для семей с двумя и более детьми
УрФО
Земля уходит под воду, а небо открывает двери: глухие деревни Сибири получили связь с цивилизацией
СФО
Дневник снова краснеет от замечаний: школы Новосибирска возвращают старую систему контроля за поведением
СФО
Кошельки тяжелеют вопреки ценам: в Новосибирской области доходы внезапно обогнали инфляцию
СФО
Майские каникулы не резиновые: календарь выходных обещает череду коротких передышек в Новосибирске
СФО
Стрелка весов как приговор: лишние килограммы наносят удар по сосудам и сердцу жителей Алтая
