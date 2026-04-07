Лес проснулся — и он голоден: количество пострадавших от укусов клещей в Тюменской области быстро растёт

В Тюменской области зафиксировано 143 случая присасывания клещей к жителям региона с начала текущего сезона. По данным регионального управления Роспотребнадзора, среди пострадавших числится 37 детей в возрасте до 17 лет. На данный момент случаев заболевания клещевым энцефалитом и боррелиозом в области официально не зарегистрировано. Обращения за медицинской помощью зафиксированы во всех без исключения муниципальных округах субъекта.

Статистика и обращения медиков

География распространения клещей охватывает весь регион, что требует от жителей повышенной бдительности при посещении лесопарковых зон. При обнаружении присосавшегося паразита врачи настаивают на немедленном обращении в медицинские организации, так как своевременное извлечение критически важно для минимизации рисков инфекционного заражения.

Жители Тюмени могут получить квалифицированную помощь в приемном отделении областной инфекционной клинической больницы на улице Комсомольская, 54 А. В остальных муниципалитетах области специализированные пункты приема пациентов организованы на базе местных больниц, где дежурные врачи проводят первичный осмотр и удаление клеща.

За текущий сезон медики уже успели принять более сотни граждан, причем значительная доля среди пострадавших приходится на несовершеннолетних жителей. Специалисты ведомства подчеркивают, что оперативные данные обновляются ежедневно, а мониторинг обстановки в округах носит непрерывный характер.

Лабораторный контроль и профилактика

После удаления клеща его крайне рекомендуется направлять на анализ в специализированные лаборатории — Центра гигиены и эпидемиологии или Тюменского НИИ краевой инфекционной патологии. Первичные исследования уже выявили наличие антигена вируса клещевого энцефалита в одном из образцов, еще один клещ оказался переносчиком возбудителя боррелиоза.

Вакцинация остается наиболее надежным барьером против тяжелых последствий укуса, поэтому процесс иммунизации населения активно продолжается. На сегодня прививку от клещевого энцефалита поставили уже 22 889 человек, из которых почти половину составляют дети до 14 лет, а еще часть — работники групп риска.

"Масштабная иммунизация населения является приоритетной задачей для снижения эпидемиологических угроз в регионе. Мы видим высокую активность граждан, желающих пройти вакцинацию, и призываем не откладывать визит в поликлиники по месту жительства. Комплексный подход к профилактике, включая личную осторожность и медицинский контроль, позволяет избежать серьезных осложнений для здоровья жителей наших муниципалитетов". Специалист в сфере региональной политики и администрирования Андрей Власов

Меры безопасности и дезинсекция

Помимо медицинских мер, в области стартует сезон плановых акарицидных обработок, которые охватят наиболее посещаемые общественные локации. В течение апреля и мая специализированные бригады проведут дезинсекцию на территориях детских садов, школ, спортивных объектов, кладбищ и городских парков.

Общая площадь предстоящих работ составляет около 9000 гектаров, причем особое внимание уделяется зоне отдыха детей и летним оздоровительным лагерям, где будет обработано 1500 гектаров. Мероприятия проводятся с использованием эффективных препаратов, воздействующих на популяцию членистоногих переносчиков.

Специалисты напоминают, что даже после проведения дезинсекции на общественных пространствах важно не забывать об элементарных правилах защиты. Использование закрытой одежды и применение специальных репеллентов остаются главными рычагами индивидуальной безопасности для каждого жителя во время прогулок на природе.