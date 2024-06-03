Авиакомпания "Победа" аннулировала билеты пассажирки Ксении, которая находилась на борту самолета с ребенком, ошибочно заявив, что она не явилась на рейс. Происшествие началось с поездки из Чебоксар в Калининград через Москву, где Ксения зарегистрировалась на оба рейса и сдала багаж. При прибытии в Калининград, она обнаружила, что её багаж остался в Москве, и узнала о проблемах с билетами и багажом.

В аэропорту Калининграда обещали решить вопрос, но ответа так и не последовало, а звонки в службу поддержки оказались платными и неэффективными. В багаже были дорогостоящие лекарства для сына, недоступные в обычной аптеке, что усугубило ситуацию.

Ксения решила обратиться в суд.

Фото: flickr. com/Papas Dos (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)