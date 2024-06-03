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Baza: авиакомпания
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 10:25

Baza: авиакомпания "Победа" аннулировала билеты пассажирки, которая уже находилась в самолете

Авиакомпания "Победа" аннулировала билеты пассажирки Ксении, которая находилась на борту самолета с ребенком, ошибочно заявив, что она не явилась на рейс. Происшествие началось с поездки из Чебоксар в Калининград через Москву, где Ксения зарегистрировалась на оба рейса и сдала багаж. При прибытии в Калининград, она обнаружила, что её багаж остался в Москве, и узнала о проблемах с билетами и багажом.

В аэропорту Калининграда обещали решить вопрос, но ответа так и не последовало, а звонки в службу поддержки оказались платными и неэффективными. В багаже были дорогостоящие лекарства для сына, недоступные в обычной аптеке, что усугубило ситуацию.

Ксения решила обратиться в суд.

Фото: flickr. com/Papas Dos (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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