Депутат Бийсултан Хамзаев отметил, что значительная разница в стоимости билетов за месяц до вылета и в день рейса препятствует доступности авиаперевозок. Это мешает выполнению Указа президента о повышении авиационной подвижности населения до 2030 года.

Депутат привел пример рейсов из Москвы в Махачкалу, где дешевые билеты можно купить только заранее, а при срочных покупках их стоимость может достигать 150 тыс. рублей даже у бюджетных авиакомпаний.

Хамзаев предложил установить лимит на повышение цен. В то же время, Федеральная антимонопольная служба следит за экономическим обоснованием цен, и ограничения на динамическое ценообразование могут привести к убыткам авиакомпаний и повышению цен для потребителей, сообщает Tourdom.Ru.

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