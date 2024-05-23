Депутат Бийсултан Хамзаев отметил, что значительная разница в стоимости билетов за месяц до вылета и в день рейса препятствует доступности авиаперевозок. Это мешает выполнению Указа президента о повышении авиационной подвижности населения до 2030 года.
Депутат привел пример рейсов из Москвы в Махачкалу, где дешевые билеты можно купить только заранее, а при срочных покупках их стоимость может достигать 150 тыс. рублей даже у бюджетных авиакомпаний.
Хамзаев предложил установить лимит на повышение цен. В то же время, Федеральная антимонопольная служба следит за экономическим обоснованием цен, и ограничения на динамическое ценообразование могут привести к убыткам авиакомпаний и повышению цен для потребителей, сообщает Tourdom.Ru.
Фото: flickr.com/SuperJet International (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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