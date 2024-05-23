РЖД работает над созданием системы листа ожидания для покупки новых или возвращенных билетов. Эта функция позволит пассажирам реально встать в очередь и получить доступ к местам, освободившимся после сдачи билетов или добавления новых вагонов.

В настоящее время в приложении РЖД уже существует оповещение о свободных местах, но оно не гарантирует успех из-за высокого спроса и технических сбоев. Новая функция будет уведомлять тех, кто находится в начале списка ожидания, что повысит их шансы на покупку билетов, особенно на популярные направления, такие как Анапа и Сочи, где билеты разлетаются в первые минуты продаж.

Первый этап новой функции запланирован на май, однако подробности этапа пока не уточнены, сообщает Tourdom.Ru.

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