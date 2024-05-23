РЖД работает над созданием системы листа ожидания для покупки новых или возвращенных билетов. Эта функция позволит пассажирам реально встать в очередь и получить доступ к местам, освободившимся после сдачи билетов или добавления новых вагонов.
В настоящее время в приложении РЖД уже существует оповещение о свободных местах, но оно не гарантирует успех из-за высокого спроса и технических сбоев. Новая функция будет уведомлять тех, кто находится в начале списка ожидания, что повысит их шансы на покупку билетов, особенно на популярные направления, такие как Анапа и Сочи, где билеты разлетаются в первые минуты продаж.
Первый этап новой функции запланирован на май, однако подробности этапа пока не уточнены, сообщает Tourdom.Ru.
Фото: commons.wikimedia.org/Artyom Svetlov (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
В Москве прошли переговоры короля Бахрейна с Путиным
Лидер Бахрейна, отметил что давно не был в российской столице а потому особенно рад приезду и встрече.
Digital Chat Station: OnePlus Ace 3 Pro получит флагманский Snapdragon
OnePlus Ace 3 Pro, следующая модель после среднебюджетного OnePlus Ace 3, представленного в январе, будет обладать улучшенными характеристиками.
В Дании разработали новый способ лечения болезни Альцгеймера
Ученые из Копенгагенского университета разработали машинно-обучаемый алгоритм для диагностики болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний через анализ микроскопических снимков мозга.
Врач Фролова: яйца, куриное мясо, рыба и орехи максимально богаты белком
Врач Людмила Фролова из клиники Lahta Clinic подчеркнула важность белка как основного строительного материала для организма, необходимого для роста, восстановления тканей и функционирования иммунной системы.