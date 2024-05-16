Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в пятницу проведет переговоры с руководством авиакомпании "Аэрофлот" по вопросу цен на билеты. На предыдущем этапе проведения анализа ценообразования были обнаружены факторы, способствующие росту цен, включая увеличение расходов на техобслуживание и закупку запчастей, а также снижение государственного субсидирования.

В результате анализа уже начато расследование в отношении одной из крупных авиакомпаний за нарушение антимонопольного законодательства. ФАС также направила запросы другим авиакомпаниям с требованием уточнить методы ценообразования и обеспечить доступность билетов для всех категорий граждан, сообщает Tourdom.

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