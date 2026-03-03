Клещевой энцефалит — вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему через укус инфицированного клеща, требует обязательной вакцинации для жителей и посетителей эндемичных зон. Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок подчеркнул, что прививка необходима всем, кто рискует контактом с переносчиками в лесных районах Средней полосы России, Урала, Сибири и Дальнего Востока, включая Челябинскую область и Пермский край. Биохимия вируса флавной группы делает его особенно опасным для антропогенной активности в природе. Об этом сообщается на сайте EcoSever.

Вакцинация критически важна для профессионалов, часто бывающих в лесу, — охотников, лесорубов, пастухов, — а также туристов и командировочных в рискованные регионы. По словам эксперта, даже разовая поездка за грибами или в тайгу повышает вероятность заражения. Антропологические паттерны миграции человека в природные зоны усиливают эпидемиологический риск.

"Если человек предполагает, что поедет в тайгу, будет ходить в лес по грибы, конечно, ему прививочку надо сделать. Это касается и взрослых, и детей", — сказал Владимир Болибок.

Лечение клещевого энцефалита затяжное и сложное, как отметил специалист, поскольку воспаление мозгового вещества может привести к инвалидности. Последствия заболевания, по словам Болибока, сохраняются месяцами или навсегда, подчеркивая биохимическую стойкость вирусного поражения нейронов. Вакцинация остается наиболее эффективным барьером против этой угрозы.