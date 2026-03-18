Процедура инъекции/вакцинации в плечо
Процедура инъекции/вакцинации в плечо
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 21:34

Клещи становятся угрозой в мире климата: вакцинация в Мурманской области — ваш шанс на безопасность

В Мурманской области стартовала кампания по бесплатной вакцинации населения против клещевого энцефалита. Решение принято местным правительством на фоне статистики: с начала 2026 года в России уже зафиксировано более сотни случаев укусов этих паразитов. Хотя Кольский полуостров формально не входит в список эндемичных зон, власти решили обезопасить жителей, которые планируют поездки в неблагополучные по распространению клещей регионы. В область уже поступило около 2500 доз препарата для взрослых и детей.

Биологические риски и миграция паразитов

Научные сотрудники Кандалакшского заповедника отмечают настораживающую динамику: иксодовые клещи постепенно адаптируются к суровым условиям северных широт. Есть серьезные основания полагать, что эти эктопаразиты уже способны успешно перезимовать на территории Кольского полуострова. Учитывая их способность переносить смертельно опасные инфекции, включая энцефалит, боррелиоз и крымскую геморрагическую лихорадку, ситуация требует внимательного наблюдения.

Специалисты подчеркивают, что классическое восприятие Мурманской области как безопасной зоны постепенно устаревает. Несмотря на отсутствие официального статуса эндемичного региона, появление клещей становится все более частым явлением в сводках специалистов. Это вынуждает систему здравоохранения менять подход к профилактической работе с населением, чтобы минимизировать риски для здоровья северян.

"Адаптация иксодовых клещей к новым климатическим зонам — это процесс, который мы наблюдаем в режиме реального времени. Важно, чтобы региональные ведомства оперативно реагировали на такие изменения, обеспечивая превентивную защиту граждан. Бесплатная вакцинация здесь выступает основным инструментом сдерживания возможных вспышек инфекций. Ответственный подход к состоянию иммунитета населения позволяет избежать серьезных последствий в долгосрочной перспективе".

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Особенности региональной программы

На текущий момент область не проводит массовую вакцинацию по эпидемическим показаниям, так как уровень опасности не достиг критических отметок. Однако государственная поддержка остается доступной для тех, кто покидает пределы субъекта. Граждане, отправляющиеся в поездки по регионам с высоким уровнем заражения, могут пройти процедуру бесплатно, что значительно снижает вероятность осложнений при встрече с паразитом.

Программа ориентирована прежде всего на тех, кто объективно подвержен риску в поездках. Врачи напоминают, что формирование защитного титра антител требует времени, поэтому о визите в поликлинику стоит позаботиться заранее. Такой подход позволяет грамотно использовать государственные ресурсы и оказывать помощь именно тем, кто в ней нуждается больше всего.

Логистика и обеспечение вакциной

Общее количество закупленных доз составляет 2490 единиц: 1190 предназначены для взрослого населения и 1300 — для вакцинации детей. Эти показатели были утверждены исходя из фактических данных о прививочной кампании прошедшего года, представленных специалистами Роспотребнадзора. Расчеты позволили сформировать достаточный запас для старта сезона.

Власти региона уже заявили о готовности гибко реагировать на колебания спроса. Если потребность в препарате превысит текущие лимиты, правительство намерено произвести дополнительные закупки в рамках исполнения региональной программы "Здравоохранение". Это гарантирует, что каждый желающий обезопасить себя перед отпуском или командировкой получит необходимую медицинскую услугу в срок.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

