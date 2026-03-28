Клещ на листике
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 15:55

Лесной десант впивается без боли: маленькое существо переносит восемь смертельных угроз разом

С наступлением теплого сезона активность клещей, способных переносить до восьми различных инфекций сразу, становится критической угрозой для здоровья. Опасность представляют не только энцефалит или болезнь Лайма, но и другие патогены, способные вызвать серьезные системные поражения организма. Эксперты подчеркивают, что своевременная диагностика и соблюдение профилактических мер позволяют минимизировать риск тяжелых последствий для пациента. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Механизм заражения начинается в момент присасывания паразита, который может оставаться незамеченным долгое время из-за локализации в складках одежды или волосистой части головы. Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок дает важные рекомендации по мониторингу состояния здоровья после посещения природных зон.

"Иксодовые клещи могут переносить несколько видов заболеваний, самое распространенное — это болезнь Лайма. При укусе всегда есть риск заражения, поскольку клещ передает инфекцию в момент присасывания. Человек не всегда сразу замечает, что на него попал клещ, особенно если он находится под одеждой или в волосистой части головы. Поэтому важно внимательно осматривать кожу после пребывания на природе. В противном случае паразит может оставаться на теле достаточно долго", — сказал Владимир Болибок.

Для предотвращения столкновения с переносчиками инфекций специалист рекомендует использовать закрытую одежду светлых оттенков, на которой проще заметить насекомое, и применять современные специализированные репелленты. По мнению Владимира Болибока, борьба с клещами также включает в себя регулярную санитарную обработку дачных участков и контроль высоты травостоя на территории частных домовладений. Важно помнить, что своевременное выкашивание растительности существенно снижает плотность популяции паразитов, ожидающих жертву на кончиках листьев.

При обнаружении присосавшегося клеща медики настаивают на обращении в травмпункт для профессионального удаления паразита, что позволяет исключить ошибки при извлечении. Как отмечает Владимир Болибок, дальнейшее исследование клеща в лаборатории дает возможность оценить реальный риск заражения и оперативно начать профилактическую терапию. Поскольку симптомы энцефалита или боррелиоза часто проявляются не сразу, эксперт считает критически важным внимательно следить за состоянием здоровья и появлением характерных кожных высыпаний в течение нескольких недель после инцидента.

Автор Алексей Поляков
Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом. Эксперт по общей практике, ранней диагностике и доказательной медицине. Экс-заведующий отделением.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

