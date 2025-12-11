Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Александр Мясников
Александр Мясников
© commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International
Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 19:43

Орган размером с бабочку способен разрушить жизнь — и делает это незаметно

Анализ ТТГ помогает выявить сбои в работе щитовидки — врач Мясников

Неожиданные колебания веса, хроническая усталость и ухудшение памяти нередко оказываются не просто следствием стресса или неправильного питания. Всё чаще врачи связывают эти симптомы с нарушениями работы щитовидной железы. Об этом сообщает издание "АиФ-Москва".

Значение гормонального анализа

Врач и телеведущий Александр Мясников подчеркнул, что анализ на тиреотропный гормон (ТТГ) — ключ к своевременному выявлению нарушений функции щитовидной железы. Именно этот показатель отражает, насколько активно работает орган, регулирующий обмен веществ, сердечный ритм и репродуктивные функции. По оценкам специалистов, снижение функции щитовидной железы наблюдается примерно у 15% населения.

Мясников пояснил, что тревожные признаки нередко остаются без внимания. Усталость, не поддающаяся объяснению, набор веса при обычном рационе, снижение концентрации и ухудшение памяти — всё это может быть сигналом гормонального сбоя. У женщин к симптомам добавляются нерегулярные менструации и трудности с зачатием, у мужчин — нарушения сердечного ритма и повышение уровня холестерина.

Почему УЗИ не всегда помогает

По словам врача, анализы на гормоны дают более точное представление о состоянии щитовидной железы, чем ультразвуковое исследование. УЗИ способно выявить лишь структурные изменения — узлы или увеличение объёма железы, но не отражает, как она функционирует на уровне гормональной регуляции.

"Проверяйте функцию щитовидной железы! Не УЗИ, но гормоны. В первую очередь ТТГ. Сниженная функция у 15% населения", — отметил Александр Мясников в своём Telegram-канале.

Контроль здоровья как норма

Регулярная проверка гормонального фона позволяет вовремя диагностировать гипотиреоз — одно из самых распространённых эндокринных нарушений. Его развитие может быть постепенным и долгое время не вызывать выраженных симптомов. Медики советуют сдавать анализ на ТТГ при малейших подозрениях, особенно людям старше сорока лет и тем, кто имеет хронические сердечно-сосудистые или обменные заболевания.

Грамотный подход к диагностике помогает избежать осложнений и сохранить качество жизни. Правильная интерпретация анализа и своевременное лечение позволяют скорректировать гормональный баланс и восстановить естественные функции организма.

