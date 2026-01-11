Ледник, который может затопить мир: срочная миссия учёных к берегам Антарктиды началась прямо сейчас

Ледник Туэйтса в Западной Антарктике всё чаще называют точкой риска для всего Мирового океана. Его края ускоренно разрушаются, а тёплая вода подступает снизу, словно подтачивая опору огромной ледяной массы. Чтобы понять, насколько быстро развивается этот процесс, международная команда учёных отправилась в экстренную экспедицию. О миссии сообщает портал Phys. org.

Зачем учёные срочно летят на край льда

В состав группы вошли около 40 специалистов из разных стран. Они вышли в Антарктиду из Новой Зеландии на южнокорейском ледоколе "Аарон" и планируют работать в районе кромки ледника примерно месяц. Главная задача — получить максимально точные данные о том, с какой скоростью Туэйтс теряет массу и как меняется его структура.

Исследователи будут проводить сканирование ледяной толщи, изучать трещины и бурить лёд, чтобы собрать образцы и измерить параметры, которые нельзя увидеть только со спутников. Такие полевые данные нужны, чтобы уточнить прогнозы и понять, насколько устойчивы участки, удерживающие ледник от быстрого сползания в океан.

Почему Туэйтса называют "Ледником Судного дня"

Туэйтс — один из крупнейших ледников Антарктиды: его площадь оценивают примерно в 192 тысячи квадратных километров, что сопоставимо с территорией Великобритании. Но дело не только в масштабе. Этот ледник работает как своеобразная "пробка", удерживающая огромные объёмы льда Западной Антарктики, не позволяя им свободно стекать в море.

Если Туэйтс потеряет устойчивость и начнёт разрушаться быстрее, последствия почувствует весь мир. По оптимистичным оценкам, его вклад способен поднять уровень океана примерно на 60 сантиметров, а в более неблагоприятном сценарии изменения могут составить 3-5 метров. Именно поэтому его состояние отслеживают особенно внимательно: даже небольшое ускорение движения льда превращается в глобальный фактор риска для прибрежных городов, портов и инфраструктуры.

Что уже известно и как будут измерять угрозу

Спутниковые наблюдения фиксируют тревожную тенденцию: тёплые океанические потоки подмывают основание ледника. Из-за этого усиливаются трещины, ледяной массив становится более "ломким", а скорость сползания к морю увеличивается. Такая картина опасна тем, что разрушение снизу часто идёт быстрее, чем видно по поверхности.

Экспедиция намерена уточнить, как именно вода взаимодействует с ледником и где находятся наиболее уязвимые зоны. Для этого, помимо бурения и сканирования, учёные используют необычный инструмент — тюленей с датчиками. Животных оснащают устройствами, которые измеряют температуру и солёность воды: это позволяет получить данные из труднодоступных районов океана, куда сложно отправить аппаратуру.

Чем точнее окажутся результаты исследований, тем надёжнее будут прогнозы, а значит — и планы стран по адаптации к возможному росту уровня моря. Сейчас на кону не только научный интерес: речь идёт о понимании того, насколько быстро может меняться климатическая реальность.