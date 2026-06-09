Не так давно знакомый, собиравшийся в отпуск к морю, показывал фотографии пляжей, которые уже начали "съедать" волны. Вид был, мягко говоря, тревожный. Похожая картина, только в куда более масштабном формате, разворачивается сейчас в Антарктиде. Ученые уже давно с тревогой смотрят на ледник Туэйтса - колоссальную ледяную массу в Западной Антарктиде, сопоставимую по площади с американским штатом Флорида. Эта глыба льда, толщиной в два километра и шириной более 120 километров, медленно, но верно движется к океану. Ещё недавно "сдерживающим фактором" для такого движения служил восточный ледяной шельф, однако, похоже, этот тормоз в скором времени перестанет работать.

"Последний участок шельфового ледника перед ледником вот-вот разрушится. Мы не знаем, как именно он расколется, но это точно произойдет. Мы получили последние данные, которые показывают, что процесс ускоряется." Морской геофизик Британской антарктической службы Robert Larter

Прощай, ледник Судного дня?

Прозвище "Ледник Судного дня" звучит, конечно, драматично, но, как оказалось, имеет под собой вполне реальные основания. Ледник Туэйтса — это не просто кусок льда, а ключевой элемент, удерживающий всю огромную ледовую массу Западной Антарктиды. Если он растает, это запустит цепную реакцию, которая может привести к подъёму уровня Мирового океана примерно на 3,3 метра. Никто не говорит, что это случится завтра, такой процесс займет столетия. Но сам факт того, что точка невозврата может быть пройдена, заставляет задуматься.

С 1980-х годов Туэйтс постоянно теряет массу — с 1992 года его ледяной покров уменьшился на сотни миллиардов тонн, а сам ледник отступил почти на 20 километров. Этот беспощадный процесс подпитывается тёплой солёной водой из глубин океана, которая подтачивает ледник снизу, в месте его соприкосновения с дном. Как только этот процесс начинается, остановить его становится крайне сложно.

Полная потеря ледника грозит повышением уровня моря на 65 сантиметров. Последствия такого сценария — затопление прибрежных городов по всему миру — кажутся фантастикой, но ученые предупреждают: это реальная перспектива, пусть и отложенная на века.

Трещины, предвещающие беду

Главной причиной, которая до последнего времени замедляла стремительное движение Туэйтса к океану, был восточный ледяной шельф. Это плавучий массив льда, служащий естественным тормозом, который препятствует его движению. Однако последние данные говорят о том, что этот "тормоз" вот-вот выйдет из строя. Ровно такие же проблемы сейчас наблюдаются и с неопознанными объектами, взрывающимися в небе, — пока они не достигли Земли, они остаются потенциальной угрозой.

На спутниковых снимках отчетливо видны трещины, расползающиеся по шельфу, особенно в местах его крепления к подводному хребту. За последние восемь месяцев движение на западной стороне стало вдвое быстрее. Разломы происходят именно там, где ледник наиболее ограничен в движении. Когда эти ограничения исчезнут, скорость таяния значительно увеличится.

Как только восточный шельфовый ледник разрушится, он больше не сможет сдерживать движение ледника в океан. Других подобных структур, которые могли бы выполнять эту функцию, просто нет. Это неизбежный процесс, и, судя по всему, последние месяцы его существования уже сочтены.

Кто виноват и что делать?

Причины такого поведения ледника комплексные. Дело не только в общем потеплении океана, но и в изменениях океанических течений. Западные ветры, дующие вокруг Антарктиды, меняют свое направление, способствуя подъёму тёплых глубинных вод к континентальному шельфу и под лед. Ученые активно изучают этот феномен, но сходятся во мнении: изменения в ветровом режиме Южного полушария играют ключевую роль в проникновении теплых вод на континент.

Аналитики связывают эти изменения с более масштабной картиной глобального изменения климата. Вот почему своевременное предупреждение о космическом мусоре, который объявили угрозой климату, должно насторожить. Даже мелкие, на первый взгляд, изменения могут иметь далеко идущие последствия.

К 2067 году ледник Туэйтса, по прогнозам, будет терять от 180 до 200 миллиардов тонн льда ежегодно. Уже при таких темпах часть полученной влаги вернется в океан, поднимая его уровень. В таких условиях создание "карманных фильтров" для очистки воды, как показали астраханские ученые, может стать еще более востребованным.

"Изменения в западных ветрах Южного полушария, которые стимулируют проникновение теплой воды на континент, являются частью более масштабной картины изменения климата, которую мы наблюдаем. То, как именно это происходит, — предмет активных споров в научном сообществе, но сам факт того, что это происходит, не вызывает сомнений." Морской геофизик Британской антарктической службы Robert Larter

Ледник без тормозов

Никто не утверждает, что Туэйтс растает в следующем году. Полное разрушение такого гиганта — процесс, рассчитанный на столетия. Ученые до сих пор пытаются точно смоделировать его ход. Однако факт остается фактом: один из главных факторов, сдерживающих движение ледника, — его восточный шельфовый ледник — скоро исчезнет.

Потеря этого ледяного "барьера" означает, что ничего больше не будет препятствовать его стремительному движению в океан. Понятно, что такие масштабные природные изменения требуют внимания, наравне с археологическими находками, переворачивающими наши представления об истории.

Само разрушение шельфового ледника, как подчеркивает Роберт Лартер, неизбежно. Как именно это произойдет, пока точно не ясно, но сам процесс уже не остановить. Это лишь очередной шаг на пути к сценарию, который ученые давно описывают: полное таяние ледников, катастрофический подъем уровня моря и затопление прибрежных территорий. И этот шаг, похоже, приближается с пугающей скоростью.

Алексей Кузнецов Проверено экспертом: научный обозреватель и аналитик

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