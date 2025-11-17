Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Винтажный сервиз на современной кухне
Винтажный сервиз на современной кухне
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 18:06

Зашла в комиссионку на минуту — и поняла, какие вещи разбирают быстрее, чем я успеваю моргнуть

Старинная керамика быстро продаётся из-за декоративности — специалисты по винтажу

Поход в комиссионный магазин — это всегда шанс найти уникальную вещь, которая привнесёт в интерьер атмосферу тепла, истории и настоящей индивидуальности. Опытные ценители винтажа уверяют: есть категории предметов, которые никогда не задерживаются на полках. Они сочетают в себе качество, эстетику и практичность — именно поэтому их разбирают мгновенно.

Почему одни товары уходят в первую очередь

Секрет популярности прост: эти предметы долговечны, красиво стареют и подходят почти для любого интерьера. Они несут отпечаток времени, а их стоимость в комиссионке в разы ниже, чем в специализированных магазинах или на аукционах.

1. Латунь

Латунь — один из самых востребованных материалов в винтажном декоре.

"От подсвечников до фигурок — тяжёлая латунь не задерживается на полках”, — сказала владелица Urban Redeux Уиллоу Райт.

Она советует проверять подлинность:

"Латунь не магнитится. Если магнит прилипает — это просто покрытие”, — сказала Уиллоу Райт.

2. Металлические миски

Менеджер Delivering Dreams of Arizona Шэннон Эриксон говорит, что металлические миски исчезают почти мгновенно.

"Как только они появляются в торговом зале, их сразу забирают”, — сказала Шэннон Эриксон.

Они практичны, недорогие и невероятно долговечные.

3. Винтажное цветное стекло

Эриксон отмечает, что изделия из цветного стекла — один из самых "быстрых" продажных товаров.

"Стоит стеклу иметь оттенок — и оно исчезает мгновенно”, — сказала Шэннон Эриксон.

Старое стекло тяжелее, прочнее и изготавливалось с большим вниманием к деталям.

4. Свечи

Комиссионные магазины часто получают новые или почти новые свечи известных марок.

"И обычные, и ароматические — любые свечи разбирают очень быстро”, — сказала Шэннон Эриксон.

Это возможность купить дорогие ароматы в разы дешевле.

5. Корзины

Корзины — одни из самых универсальных предметов для хранения.

"Корзины покупают всегда: для журналов, подарков, организации полок”, — сказала Шэннон Эриксон.

Они добавляют интерьеру тепло и текстуру.

6. Мебель середины XX века

Президент Goodwill South Florida Дэвид Ландсберг подтверждает неизменную популярность этого стиля.

"Такие предметы продаются почти сразу — timeless-дизайн работает круглый год”, — сказал Дэвид Ландсберг.

Столы, комоды, сервизы и декор остаются фаворитами у коллекционеров.

7. Винтажные новогодние украшения

Особенно ценятся стеклянные игрушки середины прошлого века.

"Хотя их производили миллионами, стекло хрупкое — и сохранилось немного”, — сказала Уиллоу Райт.

Культовые шары Shiny Brite — редкая и очень востребованная находка.

8. Винтажная керамическая посуда

Популярность старинной керамики растёт: это и декоративность, и функциональность. Толстые стенки, ручная роспись, интересные формы — всё это делает керамику желанной находкой. Такие предметы часто оказываются в идеальном состоянии, а их цена в комиссионке остаётся крайне привлекательной.

Сравнение самых востребованных категорий

Категория Почему популярна Скорость продажи
Латунь благородный вид, долговечность мгновенно
Цветное стекло качество и эстетика очень быстро
Мебель середины века зрелый стиль вне времени сразу
Керамика ручная работа, декоративность быстро
Металлические миски утилитарность стабильно
Корзины универсальность быстро
Свечи низкая цена + польза мгновенно
Винтажные игрушки коллекционная ценность очень быстро

Как искать ценные находки: инструкция

  1. Проверяйте клейма и маркировку — это подсказка по возрасту.

  2. Осматривайте предметы со всех сторон, особенно стекло и керамику.

  3. Держите под рукой магнит для проверки металлов.

  4. Изучайте полки от края до края — редкости часто стоят в стороне.

  5. Приходите регулярно: ротация товара происходит ежедневно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

· Покупка "латуни" с покрытием → вещь теряет ценность → проверка магнитом.
· Игнорирование сколов на стекле → потеря декоративности → искать изделия без повреждений.
· Эмоциональная покупка без осмотра → дефекты → проверка всех швов и поверхностей.

А что если вы новичок?

Начните с простых категорий: корзин, свечей, металлической посуды. Они всегда нужны и не требуют глубоких знаний. А винтажные предметы — осваивайте постепенно: изучайте материалы, стили и характерные признаки эпох.

Плюсы и минусы покупок в комиссионках

Плюсы Минусы
Низкая цена иногда нужно чистить или реставрировать
Уникальные вещи ассортимент непредсказуем
Экологичность требует внимательного осмотра
Шанс найти раритет высокая конкуренция

FAQ

Как понять, что латунь настоящая?
Магнит не должен притягиваться.

Стоит ли брать старые свечи?
Да, если фитиль целый и свеча не деформирована.

Как выбирать стекло?
Осматривайте края: трещины и сколы снижают ценность.

Мифы и правда

Миф: в комиссионках только старьё.
Правда: там часто встречаются новые и редкие предметы.

Миф: винтаж — это дорого.
Правда: цены в комиссионках минимальные.

Миф: хорошие находки — редкость.
Правда: главное — ходить регулярно.

Сон и психология

Винтажные находки помогают создавать атмосферу дома, которая успокаивает и вдохновляет. Процесс поиска дарит ощущение охоты за сокровищами, а уникальные предметы усиливают эмоциональную связь с пространством.

Три интересных факта

  1. Керамическая посуда в середине XX века нередко расписывалась вручную.

  2. Латунь использовали в интерьерном декоре ещё три века назад.

  3. Первые цветные стеклянные изделия делали небольшими партиями — поэтому они так ценны.

Исторический контекст

Интерес к винтажу вырос на волне стремления к экологичности и индивидуальности. С середины XX века комиссионные магазины стали местом, где люди искали более качественные вещи, чем массовая продукция. Сегодня винтаж возвращает домам тепло, самобытность и частичку истории.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сара Апарасио: дезинфицирующие салфетки могут вызвать раздражение кожи и испортить экраны сегодня в 15:46
Протёрла игрушки дезинфицирующими салфетками — и едва не навредила ребёнку: вот, что еще нельзя трогать

Дезинфицирующие салфетки удобны, но подходят далеко не для всего. Эксперты по уборке рассказали, какие поверхности и предметы они могут испортить — и чем их лучше заменить.

Читать полностью » Салфетки после сушки подходят для удаления пыли — Эшли Киддер сегодня в 15:39
На одежде остался след от дезодоранта — провела салфеткой из сушилки и удивилась результату

Использованные салфетки для сушилки могут стать незаменимым инструментом для уборки и устранения запахов. Эксперты делятся семью неожиданными способами применения.

Читать полностью » Перекись разрушает защитный слой деревянного пола — эксперты по уборке сегодня в 15:03
Решила оттереть кухонное пятно перекисью — и сразу пожалела: мой деревянный пол был не готов

Перекись водорода помогает на кухне, но с одной поверхностью она несовместима. Узнайте, почему её использование может обойтись слишком дорого.

Читать полностью » В квартирах основная утечка тепла идёт через окна — Сергей Белолипецкий сегодня в 14:58
Стены промерзают, окна плачут: где на самом деле исчезает ваше тепло

Старые стены и ветхие окна — далеко не единственные виновники холодной квартиры. Эксперт объясняет, как найти и устранить источники утечек тепла.

Читать полностью » Шум, пугала и запахи: разбираем способы прогнать голубей с балкона сегодня в 8:25
Как я научилась бороться с голубями на балконе: проверенные методы отпугивания

Узнайте 5 эффективных способов избавиться от голубей на балконе без вреда для них и с минимальными усилиями.

Читать полностью » Создаем романтическую атмосферу дома: освещение, музыка и детали сегодня в 6:19
5 шагов, как я устроила незабываемый романтический вечер дома за полчаса

Узнайте, как за 30 минут организовать романтический ужин дома, не выходя за рамки бюджета, с помощью простых и элегантных решений.

Читать полностью » Закрытая крышка унитаза предотвращает распространение бактерий и вирусов сегодня в 5:15
Секреты чистоты и безопасности: 4 важных причины, почему я всегда держу крышку унитаза закрытой

Узнайте, почему стоит всегда закрывать крышку унитаза и как это простое действие поможет сохранить гигиену и уют в ванной комнате.

Читать полностью » Пригоревшие пятна лучше очищать средствами с активным кислородом сегодня в 4:12
Почему мои плитки всегда как новые: мои советы по выбору идеального средства для чистки

Узнайте, как выбрать подходящее чистящее средство для плиты, чтобы быстро удалить загрязнения и сохранить её в хорошем состоянии.

Читать полностью »

Новости
Наука
Нервная система морских ежей аналогична мозгу позвоночных — биолог Ульрих-Лютер
Питомцы
Ранний возраст щенков определяет их будущее поведение
Садоводство
Гортензия сохраняет почки только при правильном укрытии на зиму
Спорт и фитнес
Эффективный комплекс для пресса укрепил мышцы —телеведущая Ванесса Миннильо
Авто и мото
Volkswagen может недосчитаться 11 млрд евро инвестиций к 2026 году — Bild
Туризм
Туристы посетили деревню Холлокё с сохранённым укладом XIX века — по данным гидов
ДФО
В Приморье завершили акселератор и подготовили 60 креативных проектов
Культура и шоу-бизнес
Том Круз получил премию "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе — Variety
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet