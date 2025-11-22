Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Винтажный комод в стиле Луи XV
Винтажный комод в стиле Луи XV
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 19:10

Купила винтажное покрывало за копейки — и комната сразу стала теплее и стильнее

Комиссионки дают интерьеру уникальные акценты — Уэнди Глейстер

Комиссионные магазины редко воспринимают как место, где можно найти что-то действительно стильное. Но дизайнеры уверены в обратном: именно там чаще всего встречаются предметы, которые привносят в спальню индивидуальность, глубину и эстетику, недоступную в стандартных магазинах. Пара поездок в thrift-магазин нередко полностью меняет атмосферу комнаты, делая её теплее и выразительнее. Главное — понимать, что искать.

Почему дизайнеры выбирают именно комиссионки

Комиссионные магазины собирают вещи из разных эпох: керамику, стекло, текстиль, винтажную мебель и оригинальное искусство. Многие предметы попадают туда лишь потому, что их владельцы меняют стиль или переезжают, — а значит, находки могут быть действительно уникальными. Но важно иметь план и не брать всё подряд.

"В комиссионках много уникальных вещей, они вне времени и обладают особым характером… Главное — иметь чёткий план, иначе можно принести домой вещи, о которых потом пожалеешь”, — пояснила основатель Wendy Glaister Interiors Уэнди Глейстер.

Сравнение предметов, которые стоит искать в комиссионках

Предмет Почему важен Идеально подходит для Что проверить
Лампы Атмосфера и свет Прикроватные тумбы Проводка, абажур
Подносы-тарелки Организация мелочей Комоды, тумбочки Сколы
Винтажные покрывала Уют и текстура Зона кровати Запах, пятна
Хрустальные банки Элегантное хранение Косметические зоны Трещины
Серебряные подносы Роскошный акцент Комоды, оттоманки Патина
Прикроватные столики Уникальный дизайн Малые пространства Прочность
Картины Индивидуальность Стены спальни Подпись, рама
Скульптура Завершённость образа Полки, комоды Целостность

Советы шаг за шагом: что выбирать и как использовать

1. Интересные лампы

По словам Шеннон Касселл, лампы — одно из лучших thrift-приобретений.

"Я всегда в поисках интересных ламп… часто нахожу пары, которые отлично смотрятся по обе стороны кровати”, — сказала Шеннон Касселл.
Даже если проводку нужно обновить — это не проблема.

"Найти замену абажуру очень легко… выбирайте самые крупные, чтобы добавить предмету визуального веса”, — отметила она.

2. Маленькие подносы-тарелочки

Они удобны для украшений, косметики и мелочей.

"Десертная тарелка идеально подходит для хранения маленьких вещей на комоде в конце дня”, — добавила Шеннон Касселл.

3. Винтажные покрывала и квилты

Комбинация современного постельного белья и винтажного акцента выглядит дорого и уютно.

"Белоснежное бельё с интересным покрывалом… — красивый и очень личный штрих”, — пояснила Касселл.

4. Хрустальные баночки

Такие предметы добавляют спальне лёгкой винтажной роскоши.

"Хрустальные конфетницы сверкают — это штрихи гламура, от которых я не могу отказаться”, — сказала Уэнди Глейстер.

Идеальны для хранения ватных дисков и палочек.

5. Серебряные подносы

Серебро красиво отражает свет и создаёт утончённый акцент.

"Большие серебряные подносы можно ставить на оттоманку или комод с орхидеей, свечой и фотографией”, — объяснила Глейстер.

6. Уникальные прикроватные столики

Редкие материалы, необычные формы, винтажная фурнитура — всё это делает столики из комиссионок ценными находками. Главное — чтобы конструкция была прочной.

7. Оригинальные картины

Картины — один из самых выгодных thrift-покупок.

"Проверьте, не трескается ли краска. Ищите подписи — возможно, вы нашли работу полузнаменитого художника”, — посоветовала Глейстер.

8. Скульптурные элементы

По словам Меган Мэйс, такие детали создают многослойный живой интерьер.

"Многослойный, "живущий" интерьер нельзя создать только из новых вещей — важны контраст, память и фактура”, — сказала Мэйс.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: покупать вещи без плана.
    Последствие: хаос в интерьере.
    Альтернатива: составить список заранее.

  2. Ошибка: не проверять состояние находки.
    Последствие: сколы, люфт, неисправности.
    Альтернатива: осматривать каждый предмет.

  3. Ошибка: брать слишком крупные предметы.
    Последствие: перегруженное пространство.
    Альтернатива: измерить комнату и мебель заранее.

А что если…

…вы сомневаетесь в стиле?
Начните с мелких вещей — хрусталь, мини-подносы, керамика.

…боитесь "устаревшего" вида?
Комбинируйте винтаж с современными формами — это всегда работает.

…хотите уникальности без риска?
Картина или лампа — лучший вариант.

Плюсы и минусы thrift-покупок

Плюсы Минусы
Уникальность Возможны дефекты
Низкая цена Требуется время
Экологичность Трудно найти пару
Атмосфера Нужен тщательный выбор

FAQ

Какие предметы лучше всего искать?

Лампы, картины, винтажный текстиль, декоративную керамику.

Как проверить качество?

Оцените состояние ткани, стекла, каркаса и фурнитуры.

Можно ли смешивать новое и винтаж?

Да — именно так создают стильные многослойные интерьеры.

Мифы и правда

Миф: комиссионка — это хлам.
Правда: многие вещи там — дизайнерские или ручной работы.
Миф: винтаж сложно сочетать.
Правда: нейтральные формы вписываются в любой интерьер.
Миф: всё старое нужно реставрировать.
Правда: часто достаточно лёгкой чистки.

Три интересных факта

  1. Комиссионные магазины появились ещё в XIX веке.

  2. Многие дизайнеры ищут там предметы для премиальных проектов.

  3. Хрусталь и серебро из thrift-магазинов нередко окупают свою цену многократно.

Исторический контекст

В XX веке комиссионки стали альтернативой массовому производству: люди искали уникальность и характер. Сегодня thrift-культура переживает возрождение благодаря стремлению к экологичности и индивидуальности. Винтаж снова стал частью элитного интерьерного дизайна.

