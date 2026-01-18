Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Запеченный стейк лосося
Запеченный стейк лосося
Артём Соколов Опубликована сегодня в 15:41

Один базовый ужин, а вкусов — десятки: добавки меняют всё, но основа та же

Ужин из лосося риса и авокадо укладывается в 15 минут — Simply Recipes

Иногда одно чужое признание о еде меняет ваши будни сильнее, чем новый рецепт. Так случилось с ужином, который вмещается в 15 минут и состоит всего из трёх продуктов. Он выглядит простым до банальности, но удивительно быстро становится любимой привычкой. Об этом сообщает Simply Recipes.

Что сказала Джулия Робертс и почему это сработало

В 2017 году Джулия Робертс в интервью People ответила на вопрос о том, что любит есть на ужин: лосось, коричневый рис и авокадо. Комбинация звучала слишком простой, чтобы быть "звёздной", и именно поэтому показалась реальной. Три ингредиента закрывают всё, что хочется от будничного ужина: сытость, полезные жиры, приятную текстуру и ощущение, что вы нормально поели, а не перекусили на бегу.

Как уложиться в 15 минут и не усложнять

Если варить коричневый рис с нуля, времени нужно заметно больше, поэтому вариант "разогреть и собрать" становится главным будничным трюком.

Лосось готовится максимально прямолинейно: немного оливкового масла, соль и перец, затем обжарка на сковороде — около четырёх минут с одной стороны и ещё примерно столько же после переворота, до готовности. Если нет сил стоять у плиты, рыбу можно просто запечь в духовке. Отдельный плюс лосося в том, что он довольно прощающий: из-за жирности его сложнее пересушить, чем многие другие белковые продукты.

Когда рыба и рис готовы, на тарелку добавляется половинка нарезанного авокадо — и базовая версия ужина собрана.

Как менять вкус, не меняя основу

Поскольку основа нейтральная, её легко "настроить" под настроение. Например есть вариант в стиле "суши дома" — с майонезом со шрирачей и фурикаке, иногда добавляют имитацию крабового мяса. В другие дни идут лимонно-перечная приправа, майонез с дижоном, барбекю-соус или фасоль с сальсой: можно поставить добавки на стол и дать каждому собрать свою тарелку.

Автор Артём Соколов
Артём Соколов — бренд-шеф и технолог (РГУТИС). Эксперт по ресторанному консалтингу, итальянской кухне и концепции Slow Food. Опыт в индустрии — 13+ лет.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

