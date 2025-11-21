Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Тюрьма
Тюрьма
© unsplash.com by engin akyurt is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Уральский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 1:17

"Ты не останешься живой": тюменский инженер лишился свободы после разговора со следователем

В Тюмени инженер угрожал изнасиловать следователя

В Тюмени был осужден инженер одной из сервисных компаний, который угрожал следователям физической расправой и изнасилованием. Мужчина, находясь в состоянии опьянения, произнес угрозы в адрес старшего следователя Следственного комитета России по Тюмени, а также продолжал названивать ей и писать в мессенджер, что вызвало у сотрудницы реальные опасения за свою жизнь и здоровье.

Ход событий и угрозы со стороны обвиняемого

Инцидент произошел, когда следователь, выполняя свои служебные обязанности, позвонила потерпевшему по делу о невыплате зарплаты, чтобы пригласить его на дачу показаний. Однако на другой стороне телефона ответил мужчина, который начал оскорблять и угрожать женщине физическим и сексуальным насилием. Когда следователь положила трубку, мужчина не прекратил звонить и продолжал делать это не менее десяти раз, что усугубило ситуацию.

После того как сотрудница Следственного комитета рассказала о случившемся своему супругу, также работающему в органах, он попытался поговорить с агрессивным незнакомцем. В ответ он также услышал угрозы в свой адрес и угрозу добраться до его жены через ее начальство. Реализовав угрозы, мужчина утверждал, что добьется увольнения следователя.

Реакция и расследование

После того как жена обратилась с рапортом о произошедшем, документы были направлены в полицию. В ходе проверки был возбуждено уголовное дело, и подозреваемого удалось установить. Им оказался главный инженер одной из тюменских сервисных компаний, который, несмотря на положительные отзывы на работе, оказался замешан в преступлении.

Приговор и дополнительные обвинения

В результате расследования мужчина был признан виновным в угрозах насилия в адрес представителей власти и приговорен к штрафу в размере 40 000 рублей. Помимо этого, на его участке была найдена крупная партия наркотиков, а именно — высушенная конопля, собранная им на поле для личного употребления. За это преступление ему также был назначен штраф. Таким образом, наказание охватило два правонарушения, что стало итогом судебного разбирательства.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Тюмени усилили безопасность на водоемах из-за неокрепшего льда — URA.RU сегодня в 0:26
Рыбаки теперь — в зоне риска: в Тюмени объявили охоту на нарушителей на льду

В Тюмени усилили контроль за водоемами из-за угрозы выхода на тонкий лед. Спасатели проводят профилактическую акцию «Безопасный лед».

Читать полностью » ПНИПУ возглавил рейтинг по цитируемости в научно-популярных СМИ вчера в 23:26
Наука из Перми выходит на новый уровень: в чём местный политех превзошел столичный МГУ

Пермский Политех вновь занял первое место в России по цитируемости в научно-популярных СМИ, опередив ведущие столичные вузы.

Читать полностью » Жители Перми потратят в среднем 13 000 рублей на новогодние подарки — Авито вчера в 22:16
Средний чек на подарки в Перми — 13 000 рублей: что популярно среди жителей города в этом году

Опрос показал, что жители Перми планируют потратить на новогодние подарки в среднем 13 000 рублей, с предпочтением к деньгам и ювелирным украшениям.

Читать полностью » В Пермском крае введен уведомительный порядок для пользователей БПЛА вчера в 21:16
Пермский край снимает запрет на БПЛА: что изменится для владельцев дронов

В Пермском крае предложен новый порядок использования беспилотных летательных аппаратов. Проект указа требует уведомления властей перед каждым полетом.

Читать полностью » Жители Пермского края чаще выбирают спортивные товары для подарков — МегаФон вчера в 20:54
Пермяки меняют традиции: что оказалось в топе новогодних подарков в 2025 году

В 2025 году жители Пермского края начали чаще покупать спортивные товары и одежду к Новому году. Осенью интернет-трафик на спортивные магазины вырос на 21%.

Читать полностью » Курганские депутаты предложили изменить условия субсидий для бизнеса вчера в 20:44
Технологии впереди, законы позади: в Зауралье хотят перезапустить систему помощи бизнесу

Курганский бизнес всё чаще сталкивается с устаревшими требованиями господдержки, и региональные депутаты предлагают изменить правила распределения субсидий.

Читать полностью » Женщина обманывала сожителя, вымогая деньги на лечение несуществующей дочери — ГУ МВД вчера в 19:27
Любовь обернулась ложью: женщина выманила у моряка более 800 тысяч, создавая фальшивую историю о болезни дочери

В Пермском крае завершено расследование по делу о мошенничестве, в ходе которого женщина обманула своего сожителя, вымогая деньги под ложным предлогом.

Читать полностью » Горожане начали выбирать названия новых улиц в Екатеринбурге — канал вчера в 18:27
Екатеринбург превращает выбор названий улиц в народный флешмоб: новый район у Патрушихи получает свой голос

Жителям Екатеринбурга предложили выбрать тему для названий новых улиц у Патрушихи, и голосование превратилось в обсуждение будущего облика района.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Талая вода полезна для рассады — агроном Татьяна Орлова
Наука
Ультразвук ускоряет процесс получения воды из воздуха в 45 раз — эксперт Борискина
Спорт и фитнес
Регулярные тренировки с степ-апами укрепляют мышцы и улучшают устойчивость — спортивный врач
Спорт и фитнес
Различные виды отжиманий укрепляют мышцы рук и груди — спортивные врачи
Авто и мото
Стоки, пороги и колесные арки становятся первыми местами коррозии на авто – автоспециалисты
Красота и здоровье
Диетические напитки могут быть столь же опасны, как и сладкие
Садоводство
Зелёная обрезка предотвращает загущение кроны граната, сообщают агрономы
Авто и мото
В зимний набор для автомобиля включают термобелье, утеплённую одежду и валенки — эксперты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet