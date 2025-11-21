"Ты не останешься живой": тюменский инженер лишился свободы после разговора со следователем
В Тюмени был осужден инженер одной из сервисных компаний, который угрожал следователям физической расправой и изнасилованием. Мужчина, находясь в состоянии опьянения, произнес угрозы в адрес старшего следователя Следственного комитета России по Тюмени, а также продолжал названивать ей и писать в мессенджер, что вызвало у сотрудницы реальные опасения за свою жизнь и здоровье.
Ход событий и угрозы со стороны обвиняемого
Инцидент произошел, когда следователь, выполняя свои служебные обязанности, позвонила потерпевшему по делу о невыплате зарплаты, чтобы пригласить его на дачу показаний. Однако на другой стороне телефона ответил мужчина, который начал оскорблять и угрожать женщине физическим и сексуальным насилием. Когда следователь положила трубку, мужчина не прекратил звонить и продолжал делать это не менее десяти раз, что усугубило ситуацию.
После того как сотрудница Следственного комитета рассказала о случившемся своему супругу, также работающему в органах, он попытался поговорить с агрессивным незнакомцем. В ответ он также услышал угрозы в свой адрес и угрозу добраться до его жены через ее начальство. Реализовав угрозы, мужчина утверждал, что добьется увольнения следователя.
Реакция и расследование
После того как жена обратилась с рапортом о произошедшем, документы были направлены в полицию. В ходе проверки был возбуждено уголовное дело, и подозреваемого удалось установить. Им оказался главный инженер одной из тюменских сервисных компаний, который, несмотря на положительные отзывы на работе, оказался замешан в преступлении.
Приговор и дополнительные обвинения
В результате расследования мужчина был признан виновным в угрозах насилия в адрес представителей власти и приговорен к штрафу в размере 40 000 рублей. Помимо этого, на его участке была найдена крупная партия наркотиков, а именно — высушенная конопля, собранная им на поле для личного употребления. За это преступление ему также был назначен штраф. Таким образом, наказание охватило два правонарушения, что стало итогом судебного разбирательства.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru