"Ты не останешься живой": тюменский инженер лишился свободы после разговора со следователем

В Тюмени был осужден инженер одной из сервисных компаний, который угрожал следователям физической расправой и изнасилованием. Мужчина, находясь в состоянии опьянения, произнес угрозы в адрес старшего следователя Следственного комитета России по Тюмени, а также продолжал названивать ей и писать в мессенджер, что вызвало у сотрудницы реальные опасения за свою жизнь и здоровье.

Ход событий и угрозы со стороны обвиняемого

Инцидент произошел, когда следователь, выполняя свои служебные обязанности, позвонила потерпевшему по делу о невыплате зарплаты, чтобы пригласить его на дачу показаний. Однако на другой стороне телефона ответил мужчина, который начал оскорблять и угрожать женщине физическим и сексуальным насилием. Когда следователь положила трубку, мужчина не прекратил звонить и продолжал делать это не менее десяти раз, что усугубило ситуацию.

После того как сотрудница Следственного комитета рассказала о случившемся своему супругу, также работающему в органах, он попытался поговорить с агрессивным незнакомцем. В ответ он также услышал угрозы в свой адрес и угрозу добраться до его жены через ее начальство. Реализовав угрозы, мужчина утверждал, что добьется увольнения следователя.

Реакция и расследование

После того как жена обратилась с рапортом о произошедшем, документы были направлены в полицию. В ходе проверки был возбуждено уголовное дело, и подозреваемого удалось установить. Им оказался главный инженер одной из тюменских сервисных компаний, который, несмотря на положительные отзывы на работе, оказался замешан в преступлении.

Приговор и дополнительные обвинения

В результате расследования мужчина был признан виновным в угрозах насилия в адрес представителей власти и приговорен к штрафу в размере 40 000 рублей. Помимо этого, на его участке была найдена крупная партия наркотиков, а именно — высушенная конопля, собранная им на поле для личного употребления. За это преступление ему также был назначен штраф. Таким образом, наказание охватило два правонарушения, что стало итогом судебного разбирательства.