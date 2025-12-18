Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Человек бросает курить
Человек бросает курить
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 3:10

Курили раньше — рискуют сейчас: дом хранит ядовитую память о сигаретах годами

Токсины табачного дыма накапливаются в мебели и пыли — Femina

Запах табака может исчезнуть за считаные часы, но следы курения остаются куда дольше. Токсичные вещества незаметно накапливаются в домах, автомобилях и общественных пространствах, продолжая воздействовать на здоровье людей. Эта форма воздействия считается одной из самых недооценённых и коварных. Об этом сообщает издание Femina.

Что такое третичное курение и почему его не замечают

Третичное курение, также известное как "курение из третьих рук" или ультрапассивное курение, связано не с самим дымом, а с его остатками. Речь идёт о химических соединениях, которые после курения оседают на стенах, мебели, шторах, коврах, одежде, коже и волосах. Даже если в помещении больше не пахнет табаком, опасные частицы продолжают присутствовать в окружающей среде.

По данным Национального комитета по борьбе с курением (CNCT), ориентироваться только на запах или видимый дым — ошибка. Токсичные компоненты табачного дыма могут сохраняться в воздухе и на поверхностях от нескольких часов до нескольких дней, а иногда и значительно дольше. Именно эти вещества и формируют эффект третичного курения.

Где скапливаются опасные остатки

Организации, изучающие влияние табака, подчёркивают, что третичное курение касается всех, кто находится в помещении или транспорте, где ранее курили. Частицы дыма прочно закрепляются на тканях, коврах, мягкой мебели и даже строительных материалах. Информационная служба по табаку сообщает, что такие остатки могут сохраняться на поверхностях годами, даже если запах полностью исчез.

"Химические вещества, образующиеся в результате пассивного курения, проникают в ткани, ковры и даже в перегородки. Они накапливаются в них и могут вновь попадать в воздух, оседать в домашней пыли или всасываться через кожу", — подтверждает почётный профессор медицины Нил Беновиц из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Недооценённый риск для здоровья

Опасность третичного курения часто воспринимается как второстепенная, однако специалисты подчёркивают, что безопасного уровня воздействия табачного дыма не существует. По данным CNCT, даже кратковременное пребывание в загрязнённой среде может нести угрозу здоровью. Курильщики при этом сталкиваются с двойным воздействием — активным и пассивным одновременно.

"Химические вещества, содержащиеся в третичном дыме, аналогичны тем, что присутствуют при пассивном курении. Среди них есть канцерогенные, тератогенные и репродуктивно токсичные соединения", — отмечает Нил Беновиц.

Кто находится в зоне особого риска

Наиболее уязвимой группой считаются дети. Большая часть токсичных остатков оседает на полу и в бытовой пыли, а малыши чаще контактируют с этими поверхностями. Дополнительным фактором риска становятся условия проживания в домах с неполной вентиляцией и плотной застройкой, где загрязнение способно накапливаться быстрее. На фоне ослабленных лёгких опасность увеличивается, и это характерно не только для воздействия табачных отходов — аналогичное влияние описывается и при гонконгском гриппе, когда иммунитет сталкивается с высокой нагрузкой.

"Дети, которые ползают по полу, поглощают в 20 раз больше третичного дыма, чем взрослые. Поэтому риск развития связанных с ним заболеваний у них значительно выше", — сообщает Информационная служба по табаку.

Кроме детей, повышенному риску подвержены люди с астмой и аллергией, пожилые, а также лица с ослабленным иммунитетом. Особую тревогу вызывает ситуация в многоквартирных домах, где загрязнение может распространяться между квартирами. Проблема становится заметнее в закрытых зимних пространствах, когда уровень проветривания падает, а нагрузка на дыхательные пути возрастает. Это перекликается с наблюдениями специалистов о влиянии бытовых факторов на слизистые, в частности, при воздействии таких средств, как освежители воздуха.

Возможные последствия и меры защиты

Эксперты отмечают связь третичного курения с риском развития рака лёгких, сердечно-сосудистых заболеваний, обострением астмы и хронической обструктивной болезни лёгких. При этом токсичные частицы способны переноситься на одежде и волосах, попадая даже в пространства, где никогда не курили. Угроза усиливается в местах с высокой проходимостью, где остатки дыма перемещаются быстрее и оседают на новых поверхностях.

Снизить риски помогает тщательная уборка: мытьё поверхностей, глубокая чистка ковров и мягкой мебели, а в случае сильного загрязнения — ремонтные работы. Курение у окна или под вытяжкой не решает проблему, так как вредные вещества проникают в вентиляцию и щели. Только комплексный подход позволяет снизить воздействие токсичных частиц и сделать домашнюю среду безопаснее.

Полный отказ от курения в помещениях остаётся самым надёжным способом защиты окружающих и собственной среды обитания.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Алкоголь в праздники резко повышает риски для здоровья — психиатр-нарколог Новиков вчера в 16:24
Новогодняя эйфория может закончиться больницей: главный риск, о котором молчат

Врач Югры предупредил о росте угроз для здоровья в новогодние праздники и объяснил, почему именно алкоголь становится главным фактором риска.

Читать полностью » Для одежды черного цвета важно выбирать только качественные ткани — стилисты вчера в 14:22
Думала, что черный цвет всегда стройнит — но оказалось, делала одну ошибку, из-за которой выглядела не так эффектно

Черный — это не просто выбор, а целая философия. Узнайте, как носить его правильно, чтобы выглядеть роскошно, без ошибок и лишних акцентов!

Читать полностью » Кризис среднего возраста приводит к разводам, особенно у женщин — психолог Коновалова вчера в 14:08
40 лет — время перемен: как кризис среднего возраста заставляет женщин пересматривать свою жизнь и отношения

Женщины чаще становятся инициаторами разводов после 40 лет, что связано с кризисом среднего возраста и переоценкой жизни, отмечает психолог Ольга Коновалова.

Читать полностью » Избыток соли ускоряет потерю кальция у пожилых — учёные вчера в 12:26
Обычная соль делает кости хрупкими, как стекло: врачи бьют тревогу

После 50 лет кости становятся уязвимее, но не все знают, какой привычный продукт ускоряет их разрушение. Узнайте, как питание помогает сохранить прочность костей.

Читать полностью » Ежедневную диетическую газировку связали с ростом риска инсульта — Стил невролог вчера в 10:31
Привычка пить диетическую газировку привела к тревожным выводам: риск для мозга вырос в разы

Исследования подтверждают ужасающие цифры: ежедневная диетическая газировка может увеличить риск инсульта и деменции на 290-300%. Узнайте, как это влияет на ваше здоровье.

Читать полностью » Постоянная усталость оказалась симптомом рака у американки — Daily Mail вчера в 9:15
Третий этап вместо первого: как попытка быть сильной сыграла против здоровья молодой американки

24-летняя американка полгода игнорировала боли, усталость и кровь при походе в туалет — обследование выявило рак кишечника третьей стадии.

Читать полностью » Тревожные люди имеют более высокий риск ранней смерти — Medical Xpress вчера в 8:16
Судьба вашего здоровья предсказана в вашем характере: вот что говорит наука о риске смерти

Учёные нашли связь между чертами личности и риском смерти: тревожность усиливает риск, а самодисциплина и общительность его снижают.

Читать полностью » Крем La Mer обновил формулу для чувствительной кожи — Into The Gloss вчера в 8:10
Воздушный, как взбитые сливки: новый La Mer делает лицо мягче шёлка

Легендарный Crème de la Mer получил новое воплощение — тот же роскошный уход доступен в лёгкой и комфортной текстуре, подходящей для чувствительной кожи.

Читать полностью »

Новости
Общество
Доклад правительству о доступности детских садов и ясельных групп направлен Путину — ТАСС
Общество
Иностранные ИП смогут нанимать мигрантов только после 3 лет работы в России — ТАСС
Общество
Снег в России покрывает 95% территории с колебаниями 1-1,5% — Вильфанд
Россия
Иван Сухарев предложил учредить День инженера в России 19 января — ТАСС
Общество
Игорь Шидловский считает, что ЕГЭ сужает возможности для развития аналитического мышления — ТАСС
Наука
В Альпах обнаружили тысячи следов динозавров возрастом 210 млн лет — ilgiorno
Дом
Разделочная доска может сильно тупить ножи — эксперт Новикова
Питомцы
Змеи стали популярными домашними питомцами из-за гипоаллергенности — эксперты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet