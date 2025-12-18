Курили раньше — рискуют сейчас: дом хранит ядовитую память о сигаретах годами

Запах табака может исчезнуть за считаные часы, но следы курения остаются куда дольше. Токсичные вещества незаметно накапливаются в домах, автомобилях и общественных пространствах, продолжая воздействовать на здоровье людей. Эта форма воздействия считается одной из самых недооценённых и коварных. Об этом сообщает издание Femina.

Что такое третичное курение и почему его не замечают

Третичное курение, также известное как "курение из третьих рук" или ультрапассивное курение, связано не с самим дымом, а с его остатками. Речь идёт о химических соединениях, которые после курения оседают на стенах, мебели, шторах, коврах, одежде, коже и волосах. Даже если в помещении больше не пахнет табаком, опасные частицы продолжают присутствовать в окружающей среде.

По данным Национального комитета по борьбе с курением (CNCT), ориентироваться только на запах или видимый дым — ошибка. Токсичные компоненты табачного дыма могут сохраняться в воздухе и на поверхностях от нескольких часов до нескольких дней, а иногда и значительно дольше. Именно эти вещества и формируют эффект третичного курения.

Где скапливаются опасные остатки

Организации, изучающие влияние табака, подчёркивают, что третичное курение касается всех, кто находится в помещении или транспорте, где ранее курили. Частицы дыма прочно закрепляются на тканях, коврах, мягкой мебели и даже строительных материалах. Информационная служба по табаку сообщает, что такие остатки могут сохраняться на поверхностях годами, даже если запах полностью исчез.

"Химические вещества, образующиеся в результате пассивного курения, проникают в ткани, ковры и даже в перегородки. Они накапливаются в них и могут вновь попадать в воздух, оседать в домашней пыли или всасываться через кожу", — подтверждает почётный профессор медицины Нил Беновиц из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Недооценённый риск для здоровья

Опасность третичного курения часто воспринимается как второстепенная, однако специалисты подчёркивают, что безопасного уровня воздействия табачного дыма не существует. По данным CNCT, даже кратковременное пребывание в загрязнённой среде может нести угрозу здоровью. Курильщики при этом сталкиваются с двойным воздействием — активным и пассивным одновременно.

"Химические вещества, содержащиеся в третичном дыме, аналогичны тем, что присутствуют при пассивном курении. Среди них есть канцерогенные, тератогенные и репродуктивно токсичные соединения", — отмечает Нил Беновиц.

Кто находится в зоне особого риска

Наиболее уязвимой группой считаются дети. Большая часть токсичных остатков оседает на полу и в бытовой пыли, а малыши чаще контактируют с этими поверхностями. Дополнительным фактором риска становятся условия проживания в домах с неполной вентиляцией и плотной застройкой, где загрязнение способно накапливаться быстрее. На фоне ослабленных лёгких опасность увеличивается, и это характерно не только для воздействия табачных отходов — аналогичное влияние описывается и при гонконгском гриппе, когда иммунитет сталкивается с высокой нагрузкой.

"Дети, которые ползают по полу, поглощают в 20 раз больше третичного дыма, чем взрослые. Поэтому риск развития связанных с ним заболеваний у них значительно выше", — сообщает Информационная служба по табаку.

Кроме детей, повышенному риску подвержены люди с астмой и аллергией, пожилые, а также лица с ослабленным иммунитетом. Особую тревогу вызывает ситуация в многоквартирных домах, где загрязнение может распространяться между квартирами. Проблема становится заметнее в закрытых зимних пространствах, когда уровень проветривания падает, а нагрузка на дыхательные пути возрастает. Это перекликается с наблюдениями специалистов о влиянии бытовых факторов на слизистые, в частности, при воздействии таких средств, как освежители воздуха.

Возможные последствия и меры защиты

Эксперты отмечают связь третичного курения с риском развития рака лёгких, сердечно-сосудистых заболеваний, обострением астмы и хронической обструктивной болезни лёгких. При этом токсичные частицы способны переноситься на одежде и волосах, попадая даже в пространства, где никогда не курили. Угроза усиливается в местах с высокой проходимостью, где остатки дыма перемещаются быстрее и оседают на новых поверхностях.

Снизить риски помогает тщательная уборка: мытьё поверхностей, глубокая чистка ковров и мягкой мебели, а в случае сильного загрязнения — ремонтные работы. Курение у окна или под вытяжкой не решает проблему, так как вредные вещества проникают в вентиляцию и щели. Только комплексный подход позволяет снизить воздействие токсичных частиц и сделать домашнюю среду безопаснее.

Полный отказ от курения в помещениях остаётся самым надёжным способом защиты окружающих и собственной среды обитания.