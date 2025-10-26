Они всё утрамбовали: как инженеры втиснули мощь флагмана в корпус 6 мм

Китайские компании продолжают искать новые ниши на насыщенном рынке смартфонов. Несмотря на то что тонкие модели от Samsung и Apple не вызвали большого ажиотажа, производители из Поднебесной решили не упускать шанс закрепиться в премиум-сегменте ультратонких устройств. По данным GizmoChina со ссылкой на известного инсайдера Smart Pikachu, сразу несколько брендов тестируют собственные концепты таких гаджетов.

Китай наступает: кто готовит ультратонкие смартфоны

Сразу пять компаний работают над тонкими моделями — среди них Xiaomi, Vivo, Oppo, Realme и OnePlus. При этом часть проектов может остаться в статусе прототипов: эксперты отмечают, что подобные решения требуют серьёзной инженерной проработки и не всегда доходят до стадии массового производства. Однако при успешных испытаниях несколько новинок всё же могут увидеть свет уже в ближайшие годы.

Один из самых вероятных релизов — Xiaomi 17 Air, который обещает стать новой вехой для бренда. Смартфон, по слухам, оснастят 6,6-дюймовым экраном, 200-мегапиксельной камерой и поддержкой eSIM — то есть слот для физических карт исчезнет вовсе. Выход устройства ожидается осенью 2026 года.

"Экономическое давление не мешает китайским брендам инвестировать в экспериментальные направления", — отметил аналитик компании IDC Ли Чжан.

Почему китайцы решили рискнуть

Рынок смартфонов уже несколько лет показывает стагнацию, поэтому производители ищут способы выделиться. Сегмент ультратонких устройств воспринимается как технологическая витрина — демонстрация инженерных возможностей. Даже если спрос на такие модели невелик, успешный запуск повышает имидж бренда и укрепляет позиции на рынке.

Кроме того, китайские компании располагают широкой цепочкой поставок и способны адаптировать производственные линии под новые форм-факторы быстрее западных конкурентов.

Что делает тонкие смартфоны возможными

Главное препятствие для создания ультратонких телефонов — ограниченное пространство для батареи. Но теперь ситуация изменилась: производители переходят на кремний-углеродные аккумуляторы, которые позволяют достичь ёмкости 5000 мАч даже при корпусе менее 7 мм.

Такие батареи не только компактнее, но и быстрее заряжаются, при этом не теряют энергоэффективности. Это открывает путь к созданию смартфонов, которые тоньше традиционных моделей, но не уступают им по автономности.

Сравнение технологий

Параметр Обычные модели (2024) Ультратонкие концепты (2026) Толщина корпуса 8-9 мм 6-7 мм Ёмкость батареи 4500-5000 мАч 4800-5200 мАч Формат SIM nanoSIM / eSIM только eSIM Материалы корпуса алюминий, стекло титан, углеродное волокно Срок зарядки (100%) 40-50 мин 25-30 мин

Как создают тонкие смартфоны: шаг за шагом

Миниатюризация компонентов. Производители используют многослойные платы и интегрированные контроллеры питания. Оптимизация охлаждения. В корпус встраиваются графеновые пластины для отвода тепла. Новые материалы. Применяются сверхлёгкие сплавы и керамика для сохранения прочности. Акцент на eSIM. Отказ от физических слотов экономит до 1,5 мм толщины корпуса. Сбалансированное энергопотребление. Используются энергоэффективные процессоры нового поколения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: установка стандартной литий-ионной батареи в ультратонкий корпус.

Последствие: перегрев и сокращение срока службы.

Альтернатива: кремний-углеродные аккумуляторы (используются в устройствах Oppo и Xiaomi).

Ошибка: использование пластикового шасси.

Последствие: потеря жёсткости и риск изгиба.

Альтернатива: каркас из титана или углеволокна, применяемый в прототипах OnePlus.

Ошибка: экономия на системе охлаждения.

Последствие: троттлинг и падение производительности.

Альтернатива: графеновые термопрокладки Vivo.

А что если тонкие смартфоны не приживутся

Даже если рынок не проявит бурного интереса, эти разработки не пропадут. Многие технологии, созданные для тонких корпусов, в будущем перейдут в массовые линейки — например, аккумуляторы нового типа или улучшенные системы теплоотвода. Подобный сценарий уже наблюдался с гибкими экранами, которые изначально считались нишевыми.

Плюсы и минусы ультратонких смартфонов

Плюсы Минусы Лёгкость и стильный дизайн Повышенная цена Удобство при ношении Сложность ремонта Новейшие технологии Ограниченный выбор моделей Быстрая зарядка Возможный нагрев при нагрузке

FAQ

Как выбрать ультратонкий смартфон?

Обращайте внимание на ёмкость аккумулятора, тип охлаждения и поддержку eSIM. Лучше выбирать модели с кремний-углеродными батареями.

Сколько будет стоить Xiaomi 17 Air?

По предварительным оценкам, базовая версия может стоить около 800 долларов.

Что лучше — тонкий смартфон или обычный?

Если вы цените минимализм и премиальный дизайн, тонкий вариант подойдёт. Но для максимальной автономности традиционные модели всё ещё предпочтительнее.

Мифы и правда

Миф: тонкие смартфоны быстро ломаются.

Правда: современные материалы и усиленные рамки делают их не менее прочными, чем стандартные устройства.

Миф: такие модели перегреваются.

Правда: графеновые решения эффективно рассеивают тепло даже при высокой нагрузке.

Миф: в ультратонких корпусах невозможно разместить мощную батарею.

Правда: новые технологии позволяют увеличить ёмкость без роста толщины.

Интересные факты

• Первым серийным ультратонким смартфоном считался Motorola RAZR V3 — всего 13,9 мм, что в 2004 году считалось рекордом.

• Современные концепты в Китае уже опускаются ниже 6 мм, что почти вдвое меньше толщины RAZR.

• Компания Vivo зарегистрировала более 20 патентов, связанных с компактными системами охлаждения.

Исторический контекст

Попытки создать ультратонкие смартфоны предпринимались не раз. В 2015 году Oppo R5 считался самым тонким телефоном в мире (4,85 мм), но пользователи жаловались на слабую батарею и перегрев. Современные китайские бренды извлекли уроки из тех неудач — и теперь готовы предложить устройства, сочетающие эстетику и практичность.