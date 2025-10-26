Они всё утрамбовали: как инженеры втиснули мощь флагмана в корпус 6 мм
Китайские компании продолжают искать новые ниши на насыщенном рынке смартфонов. Несмотря на то что тонкие модели от Samsung и Apple не вызвали большого ажиотажа, производители из Поднебесной решили не упускать шанс закрепиться в премиум-сегменте ультратонких устройств. По данным GizmoChina со ссылкой на известного инсайдера Smart Pikachu, сразу несколько брендов тестируют собственные концепты таких гаджетов.
Китай наступает: кто готовит ультратонкие смартфоны
Сразу пять компаний работают над тонкими моделями — среди них Xiaomi, Vivo, Oppo, Realme и OnePlus. При этом часть проектов может остаться в статусе прототипов: эксперты отмечают, что подобные решения требуют серьёзной инженерной проработки и не всегда доходят до стадии массового производства. Однако при успешных испытаниях несколько новинок всё же могут увидеть свет уже в ближайшие годы.
Один из самых вероятных релизов — Xiaomi 17 Air, который обещает стать новой вехой для бренда. Смартфон, по слухам, оснастят 6,6-дюймовым экраном, 200-мегапиксельной камерой и поддержкой eSIM — то есть слот для физических карт исчезнет вовсе. Выход устройства ожидается осенью 2026 года.
"Экономическое давление не мешает китайским брендам инвестировать в экспериментальные направления", — отметил аналитик компании IDC Ли Чжан.
Почему китайцы решили рискнуть
Рынок смартфонов уже несколько лет показывает стагнацию, поэтому производители ищут способы выделиться. Сегмент ультратонких устройств воспринимается как технологическая витрина — демонстрация инженерных возможностей. Даже если спрос на такие модели невелик, успешный запуск повышает имидж бренда и укрепляет позиции на рынке.
Кроме того, китайские компании располагают широкой цепочкой поставок и способны адаптировать производственные линии под новые форм-факторы быстрее западных конкурентов.
Что делает тонкие смартфоны возможными
Главное препятствие для создания ультратонких телефонов — ограниченное пространство для батареи. Но теперь ситуация изменилась: производители переходят на кремний-углеродные аккумуляторы, которые позволяют достичь ёмкости 5000 мАч даже при корпусе менее 7 мм.
Такие батареи не только компактнее, но и быстрее заряжаются, при этом не теряют энергоэффективности. Это открывает путь к созданию смартфонов, которые тоньше традиционных моделей, но не уступают им по автономности.
Сравнение технологий
|Параметр
|Обычные модели (2024)
|Ультратонкие концепты (2026)
|Толщина корпуса
|8-9 мм
|6-7 мм
|Ёмкость батареи
|4500-5000 мАч
|4800-5200 мАч
|Формат SIM
|nanoSIM / eSIM
|только eSIM
|Материалы корпуса
|алюминий, стекло
|титан, углеродное волокно
|Срок зарядки (100%)
|40-50 мин
|25-30 мин
Как создают тонкие смартфоны: шаг за шагом
-
Миниатюризация компонентов. Производители используют многослойные платы и интегрированные контроллеры питания.
-
Оптимизация охлаждения. В корпус встраиваются графеновые пластины для отвода тепла.
-
Новые материалы. Применяются сверхлёгкие сплавы и керамика для сохранения прочности.
-
Акцент на eSIM. Отказ от физических слотов экономит до 1,5 мм толщины корпуса.
-
Сбалансированное энергопотребление. Используются энергоэффективные процессоры нового поколения.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: установка стандартной литий-ионной батареи в ультратонкий корпус.
Последствие: перегрев и сокращение срока службы.
Альтернатива: кремний-углеродные аккумуляторы (используются в устройствах Oppo и Xiaomi).
-
Ошибка: использование пластикового шасси.
Последствие: потеря жёсткости и риск изгиба.
Альтернатива: каркас из титана или углеволокна, применяемый в прототипах OnePlus.
-
Ошибка: экономия на системе охлаждения.
Последствие: троттлинг и падение производительности.
Альтернатива: графеновые термопрокладки Vivo.
А что если тонкие смартфоны не приживутся
Даже если рынок не проявит бурного интереса, эти разработки не пропадут. Многие технологии, созданные для тонких корпусов, в будущем перейдут в массовые линейки — например, аккумуляторы нового типа или улучшенные системы теплоотвода. Подобный сценарий уже наблюдался с гибкими экранами, которые изначально считались нишевыми.
Плюсы и минусы ультратонких смартфонов
|Плюсы
|Минусы
|Лёгкость и стильный дизайн
|Повышенная цена
|Удобство при ношении
|Сложность ремонта
|Новейшие технологии
|Ограниченный выбор моделей
|Быстрая зарядка
|Возможный нагрев при нагрузке
FAQ
Как выбрать ультратонкий смартфон?
Обращайте внимание на ёмкость аккумулятора, тип охлаждения и поддержку eSIM. Лучше выбирать модели с кремний-углеродными батареями.
Сколько будет стоить Xiaomi 17 Air?
По предварительным оценкам, базовая версия может стоить около 800 долларов.
Что лучше — тонкий смартфон или обычный?
Если вы цените минимализм и премиальный дизайн, тонкий вариант подойдёт. Но для максимальной автономности традиционные модели всё ещё предпочтительнее.
Мифы и правда
Миф: тонкие смартфоны быстро ломаются.
Правда: современные материалы и усиленные рамки делают их не менее прочными, чем стандартные устройства.
Миф: такие модели перегреваются.
Правда: графеновые решения эффективно рассеивают тепло даже при высокой нагрузке.
Миф: в ультратонких корпусах невозможно разместить мощную батарею.
Правда: новые технологии позволяют увеличить ёмкость без роста толщины.
Интересные факты
• Первым серийным ультратонким смартфоном считался Motorola RAZR V3 — всего 13,9 мм, что в 2004 году считалось рекордом.
• Современные концепты в Китае уже опускаются ниже 6 мм, что почти вдвое меньше толщины RAZR.
• Компания Vivo зарегистрировала более 20 патентов, связанных с компактными системами охлаждения.
Исторический контекст
Попытки создать ультратонкие смартфоны предпринимались не раз. В 2015 году Oppo R5 считался самым тонким телефоном в мире (4,85 мм), но пользователи жаловались на слабую батарею и перегрев. Современные китайские бренды извлекли уроки из тех неудач — и теперь готовы предложить устройства, сочетающие эстетику и практичность.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru