Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Волосы
Волосы
© unsplash.com by TYMO Beauty is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 14:06

Объём исчезал через 20 минут — но стоило изменить один этап мытья головы, и причёска стала держаться часами

Тонкие волосы быстро теряют объём из-за активности сальных желёз — трихологи

Тонкие волосы, склонные к быстрому загрязнению у корней, часто становятся источником неудобств: уменьшается объём, прическа быстро теряет форму, а укладка держится недолго. Однако эта особенность не является неизбежной проблемой. При правильно организованном уходе, подборе средств и выборе подходящих методов укладки можно добиться визуальной густоты и ощутимо продлить свежесть волос. Об этом сообщает дзен-канал Прически Beautymaker.

Причины, по которым тонкие волосы быстро теряют объём

Структура тонких волос отличается меньшей плотностью и лёгкостью. Корни быстрее утяжеляются кожным салом, а пряди теряют форму после нескольких часов носки. Избыточная активность сальных желёз приводит к ощущению загрязнённости, что визуально уменьшает объём. Важную роль играет и уход: тяжёлые шампуни, плотные силиконы, горячая вода и неправильно нанесённые маски способны ухудшать состояние прикорневой зоны.

Немаловажно и наследственное влияние — природно тонкие волосы имеют меньший диаметр и реагируют на жировой баланс активнее. В результате даже качественная стрижка быстрее теряет форму, а ежедневное мытьё становится привычным.

Грамотный уход помогает снизить влияние этих факторов и поддерживать необходимую лёгкость, позволяя добиться устойчивого визуального объёма.

Особенности ухода за тонкими волосами, склонными к жирности

Правильное мытьё как основа свежести

Для тонких волос важен подбор очищающих средств. Наиболее подходящими считаются шампуни с пометками "для тонких волос", "для объёма" или "для жирных волос". Их формулы направлены на то, чтобы очищать кожу головы, не перегружая длину. Вода должна быть тёплой: горячая стимулирует активность сальных желёз и ускоряет загрязнение.

Процесс очищения включает два этапа: первый смывает загрязнения и остатки укладочных средств, второй работает с кожей головы и реализует свойства шампуня в полном объёме. Важно не смывать средство сразу, а распределить пену по прикорневой зоне мягкими движениями. Длину волос при этом не растирают, чтобы избежать механического повреждения.

При склонности к жирности полезно периодически использовать пилинги для кожи головы. Кислотные составы помогают контролировать выработку кожного сала и сохраняют свежесть. Применение таких средств рекомендовано раз в одну-две недели. Кондиционеры и маски наносят только на длину, отступая от корней. Маски достаточно использовать один раз в неделю.

Уход, направленный на объём

Средства, не требующие смывания, подбираются лёгкие — в виде спреев и сывороток. Они не утяжеляют волосы и помогают поддерживать воздушность прически. Дополнительный эффект сохраняет сухой шампунь. Его можно использовать на чистые волосы: нанесение на прикорневую зону сразу после укладки помогает замедлить накопление кожного сала и продлить ощущение свежести.

Применение смягчающих и плотных масел возле корней не рекомендуется, поскольку такие продукты создают плёнку, способную визуально "приглушать" объём. Лёгкие текстурирующие средства остаются предпочтительнее.

Укладка и методы сушки для создания стойкого объёма

Полотенце должно лишь слегка впитывать влагу — интенсивное трение нарушает структуру тонкого волоса. Предпочтительно сушить волосы головой вниз, направляя поток воздуха на корни и постепенно формируя желаемую форму. Средняя температура позволяет сохранить структуру, а завершающий холодный поток закрепляет объём.

Для достижения более выраженного результата используются специальные стайлинги. Муссы для объёма наносятся на влажные волосы перед сушкой. Спреи для прикорневого лифтинга обеспечивают дополнительную поддержку: их распыляют на корни и активируют тёплым воздухом, затем фиксируют холодным.

Нежелательно использовать тяжёлые кремы и воски — они уместны лишь при создании гладких укладок. Частые прикосновения к волосам ускоряют распределение кожного сала и сокращают срок свежести прически. Мытьё волос следует проводить по мере загрязнения, не растягивая интервалы искусственно.

Плюсы и минусы популярных приёмов ухода

Применение разных средств помогает понять, какие методы работают лучше всего. Лёгкие шампуни обеспечивают мягкое очищение и не утяжеляют волосы, однако требуют регулярного использования. Сухие шампуни продлевают время между мытьём, но при частом применении могут накапливаться на коже головы. Муссы и спреи помогают добиться плотности, но требуют правильного распределения. Полезно учитывать особенности каждого продукта, чтобы подобрать оптимальную комбинацию.

Советы по выбору ухода и практике ежедневного использования

Для поддержания объёма рекомендуется соблюдать несколько правил.
Важно выбирать средства для тонких или склонных к жирности волос, следить за температурой воды и промывания, использовать стайлинги умеренно и наносить маски только на длину. Сушка вниз помогает создать естественный подъём корней. Пилинги кожи головы при регулярном применении регулируют салоотделение. Сухой шампунь уместно использовать не только в дни между мытьём, но и сразу после сушки, чтобы предотвратить быстрое загрязнение.

Популярные вопросы о тонких и склонных к жирности волосах

  1. Можно ли мыть тонкие волосы каждый день?
    Да, если они быстро загрязняются. Важно подобрать мягкий шампунь, подходящий для частого применения.

  2. Помогают ли маски увеличить объём?
    Маски ухаживают за длиной, но не создают прикорневого подъёма. Для объёма эффективнее использовать муссы и спреи.

  3. Как сохранить свежесть волос дольше?
    Справляется двойное очищение, умеренная температура воды, использование сухого шампуня и отказ от тяжёлых средств на корнях.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Гипертония может привести к потере зрения у пациентов — офтальмологи сегодня в 12:20
Взгляд мутнеет не от усталости: тело предупреждает о надвигающейся буре

Незаметные изменения зрения могут сигнализировать о начале гипертонии. Как глаза помогают распознать болезнь и почему важно вовремя пройти обследование.

Читать полностью » Прием антибиотиков нельзя прекращать самовольно — невролог Рожков сегодня в 12:17
Симптомы уходят, болезнь остается: эта ошибка в приеме лекарств срывает лечение

Невролог Павел Рожков объяснил NewsInfo, почему опасно самостоятельно прекращать прием лекарств.

Читать полностью » Исследование зафиксировало усиление мозговых процессов при кетозе — life.ru сегодня в 11:58
Когда углеводы исчезают, просыпается нечто древнее: кетоз запускает в мозге процессы, о которых молчали

Учёные обнаружили, что кетогенная диета способна усиливать кровоток и активность нейронов уже через три недели, что делает её перспективной для защиты мозга.

Читать полностью » Заклеивание рта ухудшает дыхание во время сна — Виктория Радько сегодня в 11:58
Закрытый рот — открытая опасность: ночная практика из соцсетей запускает пугающий эффект

Популярная практика заклеивания рта на ночь ради борьбы с храпом может вызвать гипоксию, раздражение кожи и проблемы с челюстью, предупреждает ортодонт.

Читать полностью » Центр Гамалеи выпустил три валидационные серии мРНК-препарата — Александр Гинцбург сегодня в 11:58
Тайное оружие против онкологии вышло в свет: мРНК-вакцины готовы перейти от эксперимента к пациентам

В центре Гамалеи запущено производство первых серий мРНК-вакцины против рака, а технология получила полный пакет разрешений для применения у пациентов.

Читать полностью » Рост заболеваемости гриппом превысил 23 тысячи случаев — Life.ru сегодня в 11:58
Декабрь приносит не праздник, а жар — грипп разгоняется по стране с пугающей скоростью

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России быстро растёт, а штамм A(H3N2) становится доминирующим, формируя очередную сезонную волну инфекции.

Читать полностью » Пострадавшие зафиксировали боли и ухудшение самочувствия после детокса — Life.ru сегодня в 11:58
Обещали лёгкость, а пришли боли: популярный детокс становится источником странных недугов

Пользовательницы детокс-курсов "На соках" сообщают о резких нарушениях здоровья и готовят коллективную жалобу, обвиняя создательницу в игнорировании претензий.

Читать полностью » Медкабинеты должны быть в каждой школе постоянно — Миронов сегодня в 9:43
Школьный медкабинет — не для галочки: как отсутствие врача рядом с детьми создаёт угрозу

"Справедливая Россия" требует медкабинеты во всех школах: формально они есть в 85%, но врач часто приезжает лишь пару раз в неделю.

Читать полностью »

Новости
Еда
Карамелизация ананаса улучшает вкус праздничного салата с тыквой — кулинары
Общество
Финансовые тайны нарушают доверие между партнёрами — психолог Коновалова
Питомцы
Собаки едят из кошачьего лотка из-за сильных запахов — ветеринары
Наука
Астрономы сравнили линии хлора и калия с серой и аргоном — Nature Astronomy
Красота и здоровье
Судорога в бассейне требует немедленного натяжения носка ноги — тренер Калиниченко
Садоводство
Сенполии сталкиваются с сухим воздухом и слабым светом в декабре — цветоводы
Общество
Негативные переживания создают незакрытые гештальты — психолог Пузырев
ЮФО
В Ленинском районе возбудили дело за пятимесячную невыплату — Крымская газета
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet