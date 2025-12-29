Задолго до роз и тюльпанов: на Земле бушевала настоящая тепловая любовь между растениями и жуками

Задолго до появления ярких лепестков и сложных ароматов растения уже умели "разговаривать" с насекомыми — не цветом и запахом, а теплом. Новое исследование показало, что способность выделять тепло могла быть одной из самых древних стратегий опыления на Земле. Этот механизм связывает растения и насекомых в тонко настроенную систему, возникшую сотни миллионов лет назад. Об этом сообщает журнал Science.

Тепло как древний сигнал

Авторы работы сосредоточились на саговниках — реликтовой группе растений, которая почти не изменилась со времён юрского периода. Эти растения известны своей термогенностью: отдельные их структуры способны нагреваться на десятки градусов выше температуры окружающей среды. До сих пор считалось, что это побочное явление, но новое исследование показало, что тепло играет ключевую роль в размножении, дополняя привычные представления об эволюции опыления.

"Задолго до появления лепестков и ароматов растения и жуки находили друг друга, ощущая тепло", — говорит исследовательница Гарвардского университета Венди Валенсия-Монтойя.

Саговники имеют раздельнополые особи: одни формируют мужские шишки с пыльцой, другие — женские, в которых развиваются семена. Именно эти репродуктивные структуры и оказались "источниками сигнала".

Ритм нагрева и движение опылителей

Учёные изучали вид Zamia furfuracea, произрастающий в Мексике. Его опыление полностью зависит от жука Rhopalotria furfuracea. С помощью тепловизоров исследователи обнаружили, что мужские и женские шишки нагреваются по строгому суточному расписанию.

Мужские шишки начинают повышать температуру в середине дня, достигают пика, а затем остывают. Женские повторяют этот процесс примерно через три часа. Цикл стабильно повторяется каждые 24 часа, независимо от внешних условий, что указывает на работу внутренних биологических часов растения.

Реакция жуков оказалась синхронизированной с этим процессом. Сначала они слетаются к нагревающимся мужским шишкам, а затем, по мере роста температуры у женских, перемещаются к ним, перенося пыльцу.

"Это было одно из первых убедительных доказательств того, что это, вероятно, связано с опылением", — говорит Николас Беллоно из Гарвардского университета.

Биология теплового диалога

Дальнейшие эксперименты позволили раскрыть механизмы этого взаимодействия. У саговников активируется ген AOX1, который изменяет работу митохондрий: энергия не запасается в виде АТФ, а напрямую преобразуется в тепло. Это создаёт устойчивый тепловой сигнал, заметный для насекомых.

У жуков, в свою очередь, на усиках находятся специализированные сенсоры — целоконические сенсиллы. Они реагируют на инфракрасное излучение с помощью ионного канала TRPA1, известного по исследованиям терморецепции у других животных. Когда учёные блокировали этот канал, жуки переставали реагировать на нагрев, что стало первой прямой демонстрацией связи между инфракрасным восприятием и опылением.

Почему этот механизм почти исчез

Сегодня известно около 300 видов саговников, и большинство из них находятся под угрозой исчезновения. Исследователи связывают это с эволюционным успехом цветковых растений, которые начали доминировать более 100 миллионов лет назад. Цвет и аромат дали насекомым гораздо более богатый "язык" сигналов, тогда как тепло передаёт лишь интенсивность, в отличие от сложных систем растительно-насекомых коммуникаций.

По мере развития цветового зрения у насекомых простые инфракрасные сигналы могли утратить конкурентоспособность. При этом жуки-опылители саговников сохранили узкую специализацию, ориентированную на тепловые ритмы.

Новый взгляд на коммуникацию в природе

Работа подчёркивает, насколько сложными и многомерными могут быть связи между растениями и животными. Тепло оказалось ещё одним каналом общения, который долго оставался вне поля зрения науки.

"По сути, это добавляет новое измерение информации, которую растения и животные используют для общения", — отмечает Валенсия-Монтойя.

Открытие показывает, что даже хорошо изученные процессы, такие как опыление, могут скрывать неожиданные и древние механизмы, которые только начинают раскрываться.