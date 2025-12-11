Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Счастливая семья обнимается
Счастливая семья обнимается
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Наука
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 15:26

Тело чувствует больше, чем кажется: температурные колебания перепрошивают восприятие реальности

Тёплые объятия усиливают ощущение безопасности и уменьшают стресс – TCS

Учёные выяснили, как температурные изменения могут влиять на восприятие нашего тела, и как эти процессы формируют телесное самосознание. Результаты открывают новые горизонты для лечения психических заболеваний и создания более естественных протезов, интегрированных в тело. Об этом сообщает журнал Trends in Cognitive Sciences (TCS).

С каждым новым исследованием учёные всё чаще подчеркивают, что изменения температуры — это не только физические ощущения холода или жары. Недавние работы показывают, как температура на коже может влиять на наше восприятие тела, а также на сигналы, которые передаются от кожи в мозг. Это открытие даёт новое понимание того, как ощущение тепла и холода помогает формировать наше телесное восприятие и самосознание.

Эти выводы открывают многообещающие перспективы, такие как разработка сенсорных подходов для психического здоровья и создание протезов, которые сливаются с телом, создавая ощущение естественности.

Температурные изменения и ощущения тела

С наступлением зимы вы, возможно, замечаете, как на морозе начинают болеть пальцы, а при входе в тёплое помещение кожа краснеет от возвращающегося тепла. В такие моменты, когда температура меняется, человек часто начинает более чётко ощущать своё тело.

Ранее температура тела воспринималась исключительно как физиологический процесс, но в новом обзоре, опубликованном в журнале Trends in Cognitive Sciences, это мнение пересматривается. В исследовании рассматривается термоцепция — восприятие изменений температуры на коже, таких как комфорт от тёплых объятий или покалывание от холодного ветра. Это восприятие играет важную роль в формировании чувства телесной принадлежности.

Авторы обзора, доктор Лаура Кручианелли, преподаватель психологии Лондонского университета королевы Марии, и профессор Джерардо Сальвато из Университета Павии, обобщают результаты многолетних исследований в области нейробиологии и психологии. Их работа проливает свет на важность терморецепции в процессе формирования телесного самосознания.

Влияние температуры на психическое здоровье и восприятие тела

Температурные сигналы влияют не только на физиологические функции, но и на наши эмоциональные состояния. Понимание этого процесса может сыграть ключевую роль в лечении психических расстройств, таких как депрессия, тревожность и расстройства пищевого поведения. Люди, страдающие такими заболеваниями, часто ощущают себя оторванными от собственного тела, а нарушения восприятия температуры могут ещё больше усиливать это чувство.

Доктор Сальвато объясняет, что температурные сигналы играют важную роль в клинической практике, особенно в случаях нарушений терморегуляции, которые могут возникать после инсульта. Пациенты с такими нарушениями могут не воспринимать определённые части своего тела как свои, что может привести к психологическим и эмоциональным проблемам.

В статье как стать хозяином своих эмоций рассматривается, как люди с эмоциональной холодностью скрывают свои чувства, что может быть связано с особенностями восприятия и регулирования эмоциональных сигналов.

Тепло и холод как ключевые сигналы

Температурные ощущения — это не просто функциональные сигналы организма, но и мощные психологические стимулы. Тёплые прикосновения, например, могут существенно улучшить наше ощущение себя и тела.

"Тепло — это один из первых сигналов безопасности, который мы воспринимаем, начиная с момента нахождения в утробе матери, когда мы чувствуем заботу и защиту. Это ощущение остаётся с нами и в течение всей жизни, поддерживая нас как живых существ", — подчеркивает Доктор Кручианелли.

В исследованиях показано, что температурные ощущения помогают нам чувствовать себя более уверенно в собственном теле. При этом тёплые прикосновения усиливают не только физическое восприятие, но и эмоциональное состояние. Тёплое объятие способствует выбросу окситоцина — гормона, который помогает нам чувствовать себя в безопасности и повышает уровень социального доверия. Это объясняет, почему объятия могут так сильно поднимать настроение.

Как тепловые сигналы помогают в реабилитации и при создании протезов

Эти открытия имеют серьёзное значение не только для психического здоровья, но и для реабилитации пациентов с неврологическими заболеваниями. Знание того, как температура влияет на восприятие тела, может улучшить разработку протезов, делая их более естественными и интегрированными в тело.

В области медицины термоцепция играет важную роль в восстановлении чувствительности и восприятия тела после травм и болезней. Например, использование технологий, которые учитывают температурные сигналы, может помочь пациентам, страдающим от нарушений, связанных с инсультами или другими неврологическими расстройствами. В некоторых случаях это может быть полезным для восстановления нормальной работы нервной системы и улучшения взаимодействия с искусственными конечностями.

Влияние климата и температуры на восприятие тела

Также важным аспектом является влияние экстремальных температур и изменения климата на восприятие собственного тела. Учёные подчеркивают, что повышение температуры на планете может изменить наше восприятие самих себя и повлиять на эмоциональное состояние. С учётом глобального потепления такие изменения могут оказывать влияние на настроение, уровень стресса и общее восприятие собственного тела, что важно для будущих исследований в области психологии и нейробиологии.

Почему обниматься приятно

Как же научно объяснить, почему так приятно обниматься? Всё дело в сочетании тепловых и тактильных сигналов, которые помогают нам лучше ощущать собственное тело. Доктор Кручианелли отмечает, что такие сигналы активируют специальные рецепторы в коже, которые передают информацию в мозг и помогают нам ощущать себя более связанными с собственным телом и с другими людьми.

Объятия помогают нам почувствовать себя в безопасности и создают ощущение, что мы не одиноки. Тактильные ощущения, такие как тепло, вызывают выброс окситоцина и уменьшают стресс, что способствует укреплению социальных связей. В конечном итоге это улучшает наше самосознание и повышает уровень благополучия.

"Тёплые прикосновения напоминают нам о том, что мы связаны друг с другом, что нас ценят и что мы являемся частью социального мира", — говорит доктор Кручианелли.

Популярные вопросы о восприятии температуры и теле

1. Как температура влияет на наше восприятие тела?
Изменения температуры кожи могут оказывать глубокое влияние на восприятие нашего тела, улучшая самосознание и эмоциональное состояние. Это открытие открывает новые возможности для медицинских исследований и лечения.

2. Как тепло помогает в реабилитации после травм?
Тепло и температурные ощущения могут помочь в восстановлении чувствительности после травм и в реабилитации пациентов с неврологическими заболеваниями. Технологии, учитывающие термоцепцию, улучшают взаимодействие с протезами и ускоряют восстановление.

3. Почему объятия так важны для психического здоровья?
Объятия активируют специальные сенсорные пути в мозге, способствующие выбросу окситоцина и снижению стресса, что помогает улучшить эмоциональное состояние и укрепить социальные связи.

Советы по улучшению самосознания с помощью температурных стимулов

  1. Применяйте тёплые объятия, чтобы улучшить своё самочувствие и снизить уровень стресса.

  2. Включите термоцепцию в реабилитационные программы для восстановления восприятия тела.

  3. Обратите внимание на температурные изменения и их влияние на эмоциональное состояние, чтобы улучшить психическое здоровье.

В другом материале, "мозг продолжает развиваться до 30 лет", обсуждается развитие мозга и его уязвимости, что важно для понимания того, как восприятие и эмоциональная регуляция могут изменяться с возрастом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Спиральная форма нервов обеспечивает экстремальные углы движения глаз — Scientific Reports сегодня в 5:57
Глаза, которые нарушают правила анатомии: скрытый спиральный аппарат хамелеона меняет представление о зрении рептилий

Ученые впервые раскрыли анатомический механизм, позволяющий хамелеонам вращать глаза практически независимо. Какие скрытые структуры обеспечивают им такой уникальный обзор?

Читать полностью » Археологи нашли свидетельства торговли обезьянами с Индией в Риме — Мегхав Ганди сегодня в 4:51
Когда макаки стали теневыми спутниками Рима: загадочные погребения, которые ломают привычную историю империи

На раскопках в древнем порту Береника были найдены мумии обезьян, привезённых из Индии в Древний Рим. Это открытие раскрывает новые аспекты римской торговли и статуса.

Читать полностью » Лидар и магнитометрия раскрыли новые тайны археологии Киклад — Archaeology News сегодня в 4:51
Когда море хранило память лучше людей: лидар обнажил тайные следы цивилизации, которую старались забыть

Археологи на Кикладах используют лидар и магнитометрию для обнаружения скрытых древних поселений, что открывает новые горизонты в изучении древнегреческой цивилизации.

Читать полностью » Учёные обнаружили следы литья серебра по моделям на юго-востоке Испании — Archaeology News сегодня в 4:51
Из глины, воска и огня: как забытый метод литья создавал серебряные артефакты, будто вышедшие из мифов Иберии

Новое исследование раскрывает раннее использование сложной техники литья по выплавляемым моделям для изготовления серебряных изделий в Эль-Аргаре.

Читать полностью » Исследователи обнаружили хорошо сохранившуюся стену II века до н. э. — Archaeology News сегодня в 4:51
Город, который скрывал собственные грехи: под Башней Давида обнаружена стена, помнящая последний крик защитников

В Иерусалиме археологи обнаружили уникальный участок городской стены эпохи Хасмонеев, что стало важным вкладом в реконструкцию истории города. Как это открытие меняет наши представления о прошлом?

Читать полностью » Трофейная голова с редкой расщелиной найдена в Перу — Archaeology News сегодня в 4:51
Голова, которая пережила тело: перуанский трофей скрывает в себе роль человека, которого называли проводником духов

Первая известная трофейная голова с расщелиной губы, найденная в Перу, открывает уникальное понимание отношения к людям с физическими особенностями в древности. Как такие особенности воспринимались как священные?

Читать полностью » Учёные добыли 22-каратное золото без химикатов из материнских плат — Meson Obo сегодня в 3:25
Отходы, которые дороже нефти: золото рождается в мусоре

Швейцарские учёные нашли способ извлекать золото из электронных отходов с помощью молочных белков, превращая старые устройства в экологичный источник богатства.

Читать полностью » В некрополе Дауылбай раскопали 11 элитных сакских курганов — Байгунаков сегодня в 1:03
Загадочный змей-дракон и ритуальные булавки: артефакты из Казахстана заставили учёных ломать голову

Некрополь Дауылбай в Жетысу раскрыл сакские тайны: золото, оружие, редкое парное захоронение и новые детали ритуалов степной знати.

Читать полностью »

Новости
Дом
Дизайнеры рекомендовали тёплую палитру для ёлки в холодных интерьерах — Litskevich Design
Общество
Высокие ипотечные ставки сформировали недоступный рынок жилья — РГР
Красота и здоровье
Онкомаркеры не дают полной картины и требуют допобследований — Иван Карасев
Туризм
Дубай запустил систему регистрации в отелях по распознаванию лиц — Arabian Business
Общество
Президент НАДЭП Холгова призвала не дарить на Новый год пену для бритья и дезодоранты
Питомцы
Физические наказания вызывают страх у кошек — ветеринары
Садоводство
Горячая трава защищает грядки и помогает теплолюбивым культурам
Мир
Дания планирует ввести возрастные ограничения для соцсетей к 2026 году — Олсен
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet