Биохакер и миллиардер Брайан Джонсон прошел запрещенную в США фоллистатиновую генную терапию на острове в Гондурасе, стоимостью $20 тысяч, в надежде дожить до 120 лет. Эта терапия, не одобренная FDA, может повышать риск развития злокачественных опухолей.
Джонсон, родившийся в 1977 году и известный инвестор, также практикует другие методы замедления старения, такие как переливание крови, специальные диеты и инъекции жира молодых доноров, тратя на это около $2 млн ежегодно.
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