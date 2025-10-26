Битва за миллион гостей: какой парк сумел обойти даже Disneyland

В 2024 году крупнейшие тематические парки региона Европа, Ближний Восток и Африка снова показали высокий интерес со стороны публики — суммарно их посетили 68,5 миллиона человек. Это больше, чем годом ранее, когда показатель составлял 66,3 миллиона. При этом рынок остался стабильным, без резких скачков. По данным Ассоциации тематических развлечений (TEA), крупнейшие парки отдыха, включая отели и курорты, сохранили свои доли и продолжают развиваться в привычном ритме. Но кто оказался в числе лидеров?

Французский гигант не сдаёт позиции

Disneyland Paris

Парижский Disneyland Park вновь возглавил европейский рейтинг, хотя посещаемость немного снизилась — 10,21 миллиона гостей, что на 1,8% меньше, чем в 2023 году. Несмотря на это, финансовые показатели остались положительными. Парк перестал гнаться за количеством посетителей и делает ставку на качество — на каждого гостя приходится больше расходов, а значит, растёт прибыль. В 2025 году здесь появилось новое вечернее шоу, уже получившее признание публики. Это подтверждает, что Disneyland делает акцент на эмоциях и впечатлениях, а не только на цифрах.

Юбилей и амбиции Германии

Europa-Park

Вторую строчку занимает Europa-Park в Германии, куда в 2024 году приехали 6,2 миллиона человек — на 3,3% больше, чем годом ранее. Курорт отметил своё 50-летие и не собирается останавливаться: открыл первый полнометражный мультфильм "Супер Гран-при" и даже посвятил ему собственный аттракцион. В 2025 году парк планирует расширить инфраструктуру и построить новый гостинично-развлекательный комплекс в Эльзасе, в нескольких километрах от основной площадки. Europa-Park уверенно укрепляет статус одного из самых динамичных проектов в Европе.

Голландская сказка, ставшая бизнесом

Efteling

Третье место занял голландский Efteling, привлекший 5,6 миллиона гостей. Парк обогнал студию Уолта Диснея и доказал, что сказочный стиль и грамотные инвестиции могут идти рука об руку. Основанный ещё в 1952 году, Efteling давно превратился в целый курорт с отелями и ресторанами. Недавно здесь открылся Efteling Grand Hotel на 140 номеров — рассчитанный прежде всего на иностранных туристов, которые уже составляют около 20% всех посетителей.

Перемены в Walt Disney Studios

Четвёртую строчку заняли французские Walt Disney Studios, также испытывающие небольшой спад — 5,6 миллиона посетителей (минус 1,8%). Однако парк готовится к масштабным обновлениям: весной 2026 года он сменит название на Disney Adventure World. Ожидается открытие новой зоны по мотивам "Холодного сердца", а к 2030 году — тематического пространства, посвящённого "Королю Льву". Благодаря этим изменениям Disneyland Paris, отметивший почти 35 лет, должен получить второе дыхание.

Старейший парк Европы — без экранов и с историей

Tivoli Gardens

Копенгагенский Тиволи - один из старейших парков мира, открывшийся ещё в 1843 году. В 2024 году его посетили 4,25 миллиона человек, что на 5,4% больше. Здесь ценят "живое" развлечение без экранов: никаких виртуальных симуляторов, только атмосфера, огни и музыка. Азиатские мотивы, стимпанк-декор и дух восточных сказок делают Тиволи неповторимым местом для семейного отдыха.

Испанское солнце и американский драйв

PortAventura World

Испанский PortAventura World, знакомый туристам из Франции, собрал 3,8 миллиона посетителей — несмотря на падение на 4,4%. Курорт продолжает удерживать внимание благодаря трём тематическим паркам и своим приморским отелям в Салоу, неподалёку от Барселоны. К 30-летию комплекса обновились аттракционы, включая Uncharted, запущенный в 2023 году. PortAventura делает ставку на сочетание пляжного отдыха и приключений, превращая семейные каникулы в полноценный курортный опыт.

Итальянский подход к развлечениям

Gardaland

На берегу озера Гарда работает крупнейший парк Италии — Gardaland. В 2024 году он принял около 3 миллионов человек, немного уступив прошлогоднему показателю (-2,3%). Парк активно развивает лицензированные аттракционы по мотивам популярных брендов вроде "Джуманджи" и "Свинка Пеппа". На территории также расположены три отеля, аквапарк Legoland Water Park и океанариум Sealife, что делает Gardaland полноценным туристическим кластером.

Галльский дух и амбициозные планы

Парк Астерикс

Французский Парк Астерикс в 2024 году посетили 2,84 миллиона человек, что на 1% больше, чем в прошлом году. Руководство объявило масштабный план развития на сумму 250 миллионов евро. В него входят новый отель, открытие зоны "Лондиниум" и реставрация исторических объектов. Цель — войти в пятёрку лучших парков Европы к 2035 году. Этот парк — один из немногих, кто сумел сохранить национальный колорит и оригинальный юмор, при этом оставаясь конкурентоспособным на фоне международных брендов.

Французское чудо с историей

Puy du Fou

Исторический парк Пюи-дю-Фу второй год подряд занимает девятое место, но показывает самый высокий рост посещаемости — плюс 12%, до 2,8 миллиона гостей. Уникальный формат живых спектаклей и реконструкций событий делает его непохожим на классические аттракционы. Помимо французской площадки, компания активно развивает филиалы за рубежом — в Испании, Великобритании и США. Этот проект превратился в культурный бренд, который экспортирует французскую историю и театральное искусство.

Британская изобретательность и драйв

Alton Towers

Замыкает десятку британский Alton Towers - 2,5 миллиона посетителей (+6,4%). Парк расположен в охраняемой природной зоне, что накладывает строгие ограничения на строительство. Однако это только добавляет шарма: аттракционы здесь спрятаны в холмах и лесах, а атмосфера напоминает приключенческий роман. В 2024 году парк обновил легендарную горку Nemesis, превратив её в Nemesis Reborn, и вновь оказался в числе любимцев публики.

Сравнение лидеров

Парк Страна Посетителей в 2024 году Изменение к 2023 Disneyland Paris Франция 10,2 млн -1,8% Europa-Park Германия 6,2 млн +3,3% Efteling Нидерланды 5,6 млн +4,0% Walt Disney Studios Франция 5,6 млн -1,8% Tivoli Gardens Дания 4,25 млн +5,4%

А что если выбрать парк для следующего отпуска?

Если вы ищете идеальное направление для отдыха с детьми, стоит учитывать три критерия:

Атмосфера — в Efteling и Пюи-дю-Фу вас ждут истории и театральные шоу. Комфорт — Europa-Park и Disneyland предлагают полный курортный формат с отелями. Интенсивность — PortAventura и Alton Towers порадуют любителей адреналина.

Плюсы и минусы популярных парков

Парк Плюсы Минусы Disneyland Paris легендарные шоу, продуманная логистика высокая цена билетов Europa-Park разнообразие тем, семейный формат удалённость от крупных городов Tivoli Gardens историческая атмосфера, уединение ограниченное пространство PortAventura море рядом, насыщенные аттракционы переполненность в сезон Puy du Fou культурная программа, уникальные спектакли меньше классических аттракционов

FAQ

Какой парк подойдёт для отдыха с детьми?

Efteling и Disneyland Paris — лидеры по семейным развлечениям и инфраструктуре для малышей.

Когда лучше ехать, чтобы избежать очередей?

Идеальное время — весна и начало осени, когда погода комфортная, а поток туристов ниже.

Можно ли сэкономить на билетах?

Да, многие парки предлагают онлайн-бронирование и сезонные абонементы со скидками до 20%.

Интересные факты

• Самый старый парк Европы — Tivoli Gardens, открыт в 1843 году.

• Самый быстрорастущий — Puy du Fou с приростом 12%.

• Самый масштабный по площади — Europa-Park, насчитывает более 100 аттракционов.