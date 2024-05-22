Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла колумниста британской газеты The Times, обвинившем Россию в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

"Этим своим приступом безумия поделился колумнист и собкор издания в Братиславе Питер Конради", - написала она в своём Телеграм-канале.

Захарова подчеркнула, что первые обвинения в причастности РФ к покушению на Фицо выдвинула именно The Times.

"В эту газету даже вяленую воблу заворачивать опасно - рыба сойдет с ума", - сыронизировала представитель МИД.

15 мая на улице словацкого города Гандлова 71-летний Юрай Цинтула несколько раз выстрелил в Роберта Фицо. Премьер-министр перенёс операцию, по информации словацких властей, его жизнь в безопасности. ничего не угрожает. Нападавший задержан, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство по политическим мотивам.

Фицо длительное время оппонирует коллективному Западу в вопросе украинского конфликта и призывает прекратить поставки оружия Киеву, которые, по его словам, лишь приводят к новым жертвам.

Ранее Сумы остались без электроснабжения в результате ударов ВС РФ.

Фото: Flickr/EU2016 SK (Creative Commons CC0 1.0).