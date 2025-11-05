Фильм, который снова поссорит религию и науку: Энтони Хопкинс готовится к роли жизни

История новой картины британского режиссёра Джастина Чадвика обещает стать не просто биографией великого учёного, а глубокой драмой о вере, сомнениях и наследии. В центре сюжета — семья Дарвинов, их боль, философия и попытка примирить науку с душой.

История, в которой наука встречается с вечностью

Фильм "The Species" объединяет актёров, чьи имена уже стали символами британского и мирового кино. Энтони Хопкинс, обладатель двух премий "Оскар", исполнит роль Чарльза Дарвина — учёного, чьи идеи изменили восприятие человечества о происхождении жизни. Шарлотта Рэмплинг, известная своей утончённой эмоциональностью, сыграет Эмму Дарвин — жену, спутницу и духовный центр этой семьи. Том Холландер воплотит образ настойчивого издателя Маршалла Уинвика, а Билли Хоул — сына Дарвинов, Джорджа.

Режиссёром выступает Джастин Чадвик, автор фильмов "Другая Болейн" и "Мандела: долгий путь к свободе". Сценарий написал Джейкоб Киллион.

Эмма Дарвин: женщина, стоявшая между небом и наукой

Главная героиня фильма — Эмма Дарвин. После смерти мужа она остаётся одна в поместье Даун-Хаус, окружённая воспоминаниями и тревогами. В её руках — неопубликованные мемуары Чарльза, где он открыто высказывает атеистические взгляды.

Публикация книги может навсегда изменить восприятие Дарвина обществом, но для Эммы вопрос глубже — сможет ли муж после такого "отречения" обрести рай, в который она всё ещё верит.

Её терзает не только общественное осуждение, но и внутренний конфликт между верой и любовью. Издатель Маршалл Уинвик давит, стремясь заполучить бесценный текст, а сын Джордж, воспитанный в духе отца, требует честности. Между ними — женщина, которая должна выбрать между прошлым и вечностью.

Художественный стиль и съёмочная группа

Съёмки фильма запланированы на июнь 2026 года. Работа пройдёт в Северной Ирландии, где исторические ландшафты и архитектура позволят воссоздать атмосферу викторианской Англии.

Оператором картины станет Адольфо Велосо, известный умением работать со светом и природной фактурой кадра. Кастинг-директор — Айде Беласко, ранее работавшая с Netflix и BBC. Продюсерами проекта выступают Кристиан Тейлор, Мэри Алое и Джошуа Харрис.

А что если…

А что, если бы Эмма всё-таки опубликовала мемуары при жизни? Мир, возможно, раньше столкнулся бы с идеями, которые позже сформировали современную науку. Но, возможно, Дарвин остался бы не великим мыслителем, а человеком, вызвавшим духовный кризис целого поколения. Именно это "а что если" — центральная точка фильма, где личное становится вечным.

Исторический контекст

Чарльз Дарвин умер в 1882 году и был похоронен в Вестминстерском аббатстве — рядом с Исааком Ньютоном .

Его книга "Происхождение видов" (1859) стала научным и культурным переломом, вызвав религиозные споры по всей Европе.

Эмма Дарвин действительно сохраняла рукописи мужа и долго решала, что с ними делать.

FAQ

— На каком этапе находится проект?

Подготовка к производству завершается, съёмки начнутся летом 2026 года.

— Где будут проходить съёмки?

В Северной Ирландии, в усадьбах, близких по духу поместью Даун-Хаус.

— Какова основная тема фильма?

Выбор между верой и истиной, между любовью и наследием — через призму семьи великого учёного.

— Кто играет главные роли?

Энтони Хопкинс — Чарльз Дарвин, Шарлотта Рэмплинг — Эмма Дарвин, Том Холландер — издатель Уинвик, Билли Хоул — сын Джордж.