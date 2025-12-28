Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Собор Ла Сеу, Пальма на Майорке
Собор Ла Сеу, Пальма на Майорке
© commons.wikimedia.org by Дитмар Рабих is licensed under CC BY-SA 4.0
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 7:10

Думал, Пальма — просто ворота Майорки, но ошибся: старый город и Ла Сеу перевернули планы

Собор Ла Сеу стал главным ориентиром Пальмы на Майорке — Travel + Leisure

Пальму на Майорке часто называют "воротами" острова — городом, через который удобно пройти, чтобы скорее оказаться на пляже или в горах. Но стоит задержаться хотя бы на день, и становится ясно: это не просто пункт пересадки, а самостоятельное направление с характером, вкусом и средневековой красотой. Здесь легко потеряться в улочках старого города, свернуть в уютное кафе за сладостями и закончить вечер у моря, наблюдая, как закат окрашивает гавань. Об этом сообщает Travel + Leisure.

Пальма, которая не хочет быть "проездной"

Статус "входа на Майорку" давно сыграл с Пальмой странную шутку. Туристы прилетают, садятся в такси и исчезают — не дав ни собору Ла Сеу, ни узким улицам старого города ни единого шанса. Между тем Пальма умеет завораживать уже с первых минут: здесь магазины украшены связками сушёного перца, витрины блестят жемчугом, а за каждым поворотом — дворики с цитрусовыми деревьями, монастыри и городские стены медового оттенка.

Конечно, остров соблазняет многим: бухтами с яркой водой, песчаными пляжами и горами Серра-де-Трамунтана, внесёнными в список ЮНЕСКО. Кто-то гонится за идеальными деревнями вроде Деи, кто-то выбирает пещеры со сталактитами или тропы в горах, а любители ночной жизни по привычке направляются в Магалуф. Но Пальма тем и хороша, что предлагает тот же "майоркинский дух" в городском формате — с музеями, галереями и высокой кухней, которые легко упустить, если воспринимать её только как стартовую точку.

Старый город и Ла Сеу: компас, который ведёт домой

Пальма находится всего в нескольких милях от аэропорта, и всё, что нужно, — проскользнуть через городские стены, чтобы оказаться в другом времени. Здесь соседствуют дворцы, сады, особняки и площади, по которым до сих пор ездят конные экипажи. Над всем доминирует Ла Сеу — один из самых впечатляющих соборов Европы. Он настолько масштабный и заметный, что превращается в ориентир: где бы вы ни оказались, достаточно поднять взгляд, чтобы найти путь назад.

Внутри собор поражает деталями: знаменитое розовое окно с тысячей фрагментов витражей и элементы, связанные с работой Антонио Гауди, делают визит обязательным даже для тех, кто обычно равнодушен к религиозной архитектуре. А дальше — лучшее, что можно сделать в Пальме, это просто идти без плана, позволяя городу вести вас.

Сладкие соблазны и рынок для тех, кто любит "поесть глазами"

В старом городе почти невозможно пройти мимо кондитерской и не остановиться. Одно из знаковых мест — Café Joan de S'Aigo, самое старое кафе Пальмы, работающее с XVIII века. Сюда приходят за энсаимадой — фирменной выпечкой Майорки — и за густым горячим шоколадом, который настолько плотный, что ложка в нём держится вертикально.

Даже монастырь Санта-Клара здесь превращается в гастрономическую точку: местные монахини продолжают традицию продажи домашнего печенья через маленький "окошечный" проём. Такой эпизод добавляет прогулке немного театральности и ощущение, что город бережно хранит свои обычаи. А неподалёку можно заглянуть в арабские бани X века — место с неожиданно красивым садом, которое легко пропустить, если спешить.

Тем, кто предпочитает солёное, стоит идти на Mercat de l'Olivar — крупнейший продуктовый рынок острова. Здесь продают всё: от свежих морепродуктов до деликатесов, и это идеальная остановка, чтобы собрать простой пикник. Отличное место для него — Parc de la Mar у подножия собора: пальмы, бирюзовая вода и ощущение, что Пальма живёт по своим солнечным правилам почти круглый год.

Портиксол: морская пауза в шаге от центра

Если хочется совместить город и море, лучшее решение — Портиксол. Когда-то это была скромная рыбацкая деревня, а сегодня — стильный прибрежный район Пальмы с песчаной набережной, пляжем и отличными ресторанами морепродуктов. Добраться сюда можно пешком: прогулка вдоль воды от старого города занимает совсем немного времени.

Сердце района — отель Portixol, который смотрит на гавань почти так же уверенно, как Ла Сеу — на город. Его атмосфера построена на морских отсылках: синие ставни, "иллюминаторы" в деталях интерьера и терраса на крыше, напоминающая палубу яхты. Днём здесь можно устроить паузу у бассейна, а вечером — наблюдать закат, когда море мерцает, а небо переходит в оттенки розового и красного. В ресторане с видом на воду подают морепродукты, и ужин легко превращается в финальный аккорд дня.

Пальма и Портиксол доказывают простую вещь: "ворота" бывают такими красивыми, что через них не хочется проходить быстро. Это тот случай, когда город стоит не просто включить в маршрут, а сделать его центром путешествия — хотя бы на пару дней, чтобы почувствовать Майорку без спешки.

