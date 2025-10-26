Как команда The Patriots превратила обычный турник в символ силы и характера
Команда The Patriots давно стала символом российского воркаута. Эти ребята доказали, что настоящая сила рождается из простоты — перекладины, брусьев и самодисциплины. Их программы строятся на огромном объёме, строгом соблюдении техники и постоянном стремлении к прогрессу. В этой части собраны лучшие комплексы, которыми команда делилась в течение последних сезонов.
Последняя летняя тренировка
Программа направлена на выносливость и контроль над телом. Здесь важно не просто выполнить количество повторений, а выдержать заданный ритм.
-
Подтягивания на турнике: 10-20-30-20-10.
-
Подтягивания с паузами по 5 секунд в середине движения: от 1 до 10 и обратно.
-
Подтягивания "Биста": 10 подходов по 10 повторений.
-
Удержание закрытого переднего виса: 5 минут в сумме.
Такой формат развивает силу хвата, улучшает работу спины и укрепляет плечевой пояс. Главное — сохранять технику и не стремиться к скорости, пока не выработан контроль.
База без Тохи
Комплекс для тех, кто хочет развить максимальную силу без сложных элементов.
Разминка:
-
Подтягивания на 30%, 60% и 100% от максимума.
-
Разминочные брусья — около 20% от максимума.
Тренировка:
-
10 подходов отжиманий на брусьях — каждый на максимум.
-
10 подходов подтягиваний — также на максимум.
-
Отжимания с высокой постановкой ног — 25/24/23/22/21/20.
-
"Стульчик" — 2 минуты 30 секунд.
-
Пресс — подъемы ног к турнику и "дворнички".
Эта программа помогает развивать мышцы спины, груди и кора, формируя прочную базу для более сложных упражнений.
Стойка на руках против переднего виса
Здесь соединены статика и динамика. Программа развивает баланс, гибкость и контроль над телом.
Разминка — подтягивания на 30%, 60% и 90% от максимума.
Тренировка:
-
4x25 отжиманий от пола с ногами на скамейке.
-
5xмакс подъёмов прямого тела до параллели.
-
10x3 попытки баланса в стойке (или "лягушка" для новичков).
-
5 минут закрытого виса.
-
2 минуты уголка на брусьях.
-
4x25 пайковых отжиманий.
-
3 подхода подъёмов ног до уголка.
-
1 подход отжиманий на максимум.
Комплекс помогает проработать все стабилизирующие мышцы и укрепить корпус.
Учим передний вис
Пять ключевых упражнений, выполняемых суперсетами. Они направлены на развитие спины и пресса.
-
Статическое зависание - фиксация по 5 секунд в нижней и верхней точке.
-
L-подтягивания - 5 повторений с фиксацией в верхней точке.
-
Подъёмы тела - медленные подъемы до параллели без рывков.
-
Опускание тела сверху - медленный контролируемый спуск.
-
Передний вис с одной ногой - фиксация 3-5 секунд, затем смена ноги.
Эти упражнения можно выполнять даже на начальных этапах освоения силовых элементов — они развивают базовую стабильность и осознанное движение.
ВыГибонны
Команда объединила две программы: "ИЗИ катку" и комплекс Hannibal For King.
Первая часть выглядит так:
-
Отжимания — 30/29/28/…/20.
-
Подтягивания прямым хватом — 10/9/8/…/5.
-
Отжимания на брусьях — 20/19/18/…/10.
-
Подтягивания обратным хватом — 10/9/8/…/5.
Затем следует комплекс Hannibal For King:
10 подтягиваний верхним хватом, 10 отжиманий на брусьях, 10 отжиманий от пола и 10 приседаний — 10 кругов без отдыха. Это тренировка не только тела, но и силы воли.
Киллер-катка
Усложнённая версия предыдущей программы. Все упражнения выполняются подряд, без пауз: 30 отжиманий, 10 подтягиваний, 20 отжиманий на брусьях, 10 подтягиваний нейтральным хватом. После круга — короткий отдых и уменьшение повторов на один. Это идеальный вариант для развития выносливости и работы в темпе.
Программа на всё
Комплекс универсален — он прорабатывает всё тело.
Разминка:
-
Подтягивания и брусья с паузами по 5 секунд в разных точках.
Тренировка:
-
10x10 подтягиваний нейтральным хватом с зависанием.
-
5 подходов подтягиваний с фиксацией, число повторов зависит от вашего максимума.
-
10x10 подтягиваний верхним хватом.
-
"Лесенка Сани" на брусьях — 10, 20, 30, 40, 50 и обратно.
-
5 минут стойки "всадник".
Спина и грудь
Программа сочетает развитие широчайших мышц и трицепсов.
-
Разминочные подтягивания с дожимом.
-
Частичные отжимания на брусьях с фиксацией.
-
Подтягивания с разными хватами — 10 подходов.
-
"Лесенка Сани" — от 10 до 50 повторений.
-
Трицепсовые разгибания — 10 подходов по 15-20.
-
Подъём ног к перекладине — 10 подходов по 15 повторений.
Жим и программа на спину
Жимовая часть включает:
-
3 подхода подтягиваний на 33%, 66% и 100% от максимума.
-
5x5 выходов силой.
-
Лесенку на брусьях.
-
5x40 отжиманий от пола с ногами на скамейке.
-
Дополнительно: подъёмы на носки — 1 или 5 подходов.
Программа на спину:
-
10x5 выходов силой + 15 отжиманий от перекладины + 5 подтягиваний.
-
15x10 подтягиваний и 10 австралийских.
-
5 подходов на максимум с фиксацией каждые 5 повторений.
-
10 подходов медленных подтягиваний с акцентом на мышцы спины.
Жёваный крот
Жёваный крот — один из самых изматывающих комплексов.
-
Разминка: 3 подхода на 33%, 66% и 100%.
-
10x10 выходов силой.
-
Ножная часть: чередование "стульчика" по минуте и 10 прыжков, до 5 подходов.
-
Подтягивания с паузами — 10 подходов на максимум.
-
Подъём коленей к груди на брусьях — 5x20.
Сравнение программ
Каждая из программ имеет своё направление. "Последняя летняя" развивает выносливость и контроль движений. "База без Тохи" помогает набрать силовой потенциал, подходя новичкам и опытным спортсменам. "Учим передний вис" ориентирована на статическую силу и технику корпуса. А "Жёваный крот" сочетает силовые и аэробные нагрузки, идеально подойдя тем, кто хочет испытать себя.
Плюсы и минусы
Среди плюсов программ The Patriots — высокая эффективность без необходимости в тренажёрах, развитие выносливости и силы, универсальность для уличных тренировок. Из минусов можно отметить значительную нагрузку на суставы и необходимость внимательного отношения к технике: неправильное выполнение легко приводит к травмам, а прогресс у новичков может быть медленным.
Ошибки, последствия и альтернативы
-
Ошибка: выполнение без разминки.
-
Последствие: травмы локтей и плеч.
-
Альтернатива: уделяйте 10-15 минут динамической разминке.
-
Ошибка: игнорирование статических элементов.
-
Последствие: слабая фиксация корпуса.
-
Альтернатива: включайте висы и удержания в конце занятия.
-
Ошибка: отсутствие отдыха между тренировками.
-
Последствие: перетренированность и потеря мотивации.
-
Альтернатива: хотя бы один день восстановления в неделю.
А что если…
Если не получается выполнить выход силой — тренируйте отрицательную фазу, медленно опускаясь вниз. Если не хватает времени — выполняйте половину объёма, но сохраняйте технику. Если турник занят, используйте кольца, перекладину дома или резиновые петли. Главное — не пропускать тренировки и работать с осознанным усилием.
Мифы и правда
-
Миф: турник развивает только руки.
-
Правда: при правильной технике работают все основные мышцы корпуса.
-
Миф: без утяжелителей не будет прогресса.
-
Правда: изменяйте углы, темп и длительность — это даст рост силы.
-
Миф: передний вис невозможен без спортзала.
-
Правда: большинство элементов воркаута осваиваются на обычной площадке.
Интересные факты
-
The Patriots — одна из первых российских команд, продвигающих воркаут через YouTube.
-
Основатели обучали новичков бесплатно, делая упор на развитие духа и дисциплины.
-
Многие участники начинали с обычных уличных турников без спортивной подготовки.
Исторический контекст
Воркаут появился в начале 2000-х в США, а в России набрал популярность после 2010 года. Команды вроде The Patriots вдохновили целое поколение на занятия на улицах. Они доказали: сила не требует дорогих абонементов, только настойчивости и желания.
Эти программы — не просто набор упражнений, а философия движения, где каждый подход приближает к лучшей версии себя.
