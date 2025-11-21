Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Брендан Фрейзер
© commons.wikimedia.org by Montclair Film is licensed under CC BY 2.0
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 10:59

"Мумия" просыпается снова: намёк Фрейзера переворачивает судьбу франшизы

Брендан Фрейзер снова оказался в центре внимания после того, как в интервью намекнул на своё возможное возвращение в четвёртой части "Мумии". Для многих поклонников это стало настоящим сигналом: история Рика О'Коннелла может получить продолжение, которого фанаты ждут уже много лет. И сам актёр, похоже, не прочь вновь окунуться в атмосферу приключений, песков и древних проклятий.

Почему разговоры о "Мумии-4" снова актуальны

Фрейзер дал понять, что для него франшиза вовсе не осталась в прошлом. На вопрос, закрыта ли тема легендарной приключенческой серии, он ответил неожиданно уверенно.

"Я ждал этого звонка 20 лет. Иногда он звучал громко, иногда — тихим телеграфным сигналом. А теперь? Пора дать поклонникам то, чего они хотят", — сказал актёр Брендан Фрейзер.

Эта фраза стала своего рода отправной точкой для новой волны обсуждений. Поклонники давно ждали, что студия и актёры вернутся к формату классического приключенческого боевика, который в конце 1990-х и начале 2000-х стал культурным феноменом.

Как актёр оценивает третью часть

В разговоре с AP Фрейзер вернулся к опыту съёмок "Гробницы императора драконов" и объяснил, почему картина получилась такой, как есть.

"В тот год NBC обладала правами на трансляцию Олимпийских игр. Так что они совместили два проекта, и мы поехали в Китай", — отметил актёр Брендан Фрейзер.

По словам актёра, съёмки в Шанхае стали для него особенным опытом, и он до сих пор относится к фильму тепло, несмотря на то, что фанаты приняли его неоднозначно.

Он пояснил, что команда работала с полной отдачей, а сам фильм рассматривался как самостоятельный проект. Однако новая информация показывает: вероятное продолжение будет игнорировать события именно этой части.

Что известно о потенциальном продолжении

По данным THR, студия Universal уже ведёт переговоры с Фрейзером и Рейчел Вайс. Причём речь идёт не о перезапуске, а о прямом сиквеле, который будет продолжать историю первых двух фильмов.

Проект передан дуэту Radio Silence — Мэтту Беттинелли-Олпину и Тайлеру Джиллетту. Они известны как создатели успешного перезапуска "Крика", а значит, студия рассчитывает на сочетание динамики, юмора и современного подхода к жанру. Сценарий написал Дэвид Коггшолл, работавший над несколькими крупными хоррор-проектами.

Ошибка → последствие → альтернатива

• Ошибка: опираться на одиночный слух.
• Последствие: разочарование, если проект окажется не тем, что обещали инсайдеры.
• Альтернатива: использовать агрегаторы новостей и официальные пресс-релизы.

• Ошибка: путать перезапуск с сиквелом.
• Последствие: неверные ожидания от сюжета.
• Альтернатива: проверять жанр и заявленный статус фильма на IMDb Pro и в индустриальных изданиях.

• Ошибка: считать неподтверждённые кастинги фактами.
• Последствие: завышенные или неверные ожидания.
• Альтернатива: отслеживать каст-листы только после новостей от студии.

А что если… сюжет продолжит первые две части?

Если четвёртая часть действительно проигнорирует события "Гробницы императора драконов", перед авторами откроется простор для прямого продолжения линии, которую зрители считают каноничной. Это позволит вернуть прежнюю химию персонажей и атмосферу египетских приключений. При этом создатели могут использовать современные технологии визуальных эффектов, добавив фильмам более "блокбастерного" размаха.

FAQ

Можно ли считать проект официально подтверждённым?
Пока нет. Но переговоры ведутся активно, и известно, что студия работает с конкретными авторами.

Будут ли съёмки проходить в Египте?
Официальных данных нет. Однако создатели намекают на возвращение к корням франшизы.

Заменят ли актёров на новых?
Студия стремится вернуть оригинальный дуэт, поэтому каст-ребута не планируется.

Мифы и правда

Миф: "Мумия-4" будет полным перезапуском.
Правда: проект планируется как прямое продолжение первых двух частей.

Миф: Брендан Фрейзер отказался возвращаться к приключенческому жанру.
Правда: актёр прямо заявил, что готов снова сыграть Рика.

Миф: третью часть обязательно учтут в новой истории.
Правда: её событий, по предварительной информации, в хронологии не будет.

