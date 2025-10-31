Кулинарный “улов” с привкусом безумия: что готовит Джонатан Риз Майерс в новом хорроре
Ирландский актер Джонатан Риз Майерс, известный по фильмам "Матч Поинт" и "Играй как Бэкхем", вновь возвращается на большой экран — на этот раз в жанре психологического хоррора. Он исполнит главную роль в ленте "The Catch" ("Улов"), где реальность сплетётся с мифами, а кулинарное вдохновение превратится в одержимость.
История, где вкус превращается в безумие
Сюжет фильма разворачивается вокруг талантливого, но нестабильного шеф-повара, чья страсть к редким ингредиентам переходит грань здравого смысла. Герой отправляется в Корнуолл — живописный уголок Великобритании, окутанный морскими легендами, — чтобы добыть главный трофей своей карьеры: мифическую русалку.
Чем глубже он погружается в поиски, тем больше теряет связь с реальностью. Его стремление к совершенству перерастает в безумие, и вскоре становится ясно — страшнее любых чудовищ из морских глубин может оказаться сам человек.
Съёмочная команда и актёрский состав
Режиссёром проекта выступит Джо Саутвелл, известный своей работой с жанровым кино и нестандартным визуальным стилем. Продюсером картины станет Сара Гиббинс - представительница студии Mermaid Films, а дистрибьютором и ключевым партнёром выступит Epic Pictures.
Роль напарника главного героя исполнит Бен Майлз, знакомый зрителям по фильмам "Тетрис" и сериалу "Андор". Его персонаж, по замыслу создателей, станет зеркалом морального распада шеф-повара и важным элементом напряжённой драмы.
""Улов” — это острое сочетание мифа и одержимости, история, напоминающая, что настоящие монстры зачастую — люди. С Джонатаном Риз Майерсом и Беном Майлзом, которые привносят в свои роли невероятную глубину, а также благодаря визионерскому тандему Джо Саутвелл и Сары Гиббинс, этот пугающий фильм обречен произвести фурор", — заявил гендиректор Epic Pictures Патрик Эвальд.
Съёмки стартуют в марте, и большая часть работы пройдет на побережье Корнуолла, где морские пейзажи добавят картине атмосферности и тревожного реализма.
Ошибки и их последствия
-
Ошибка: режиссёр пытается сделать хоррор без эмоциональной глубины.
Последствие: зритель теряет интерес, и фильм превращается в поверхностный триллер.
Альтернатива: психологический акцент на внутренней борьбе героя, как в "Джокере" или "Черном лебеде".
-
Ошибка: чрезмерная ставка на спецэффекты.
Последствие: теряется ощущение реальности.
Альтернатива: использовать практические эффекты и реальные локации, что усиливает атмосферу тревоги.
-
Ошибка: излишне буквальная трактовка мифа о русалках.
Последствие: история становится предсказуемой.
Альтернатива: представить русалку как символ желания и утраты — нечто, что существует только в сознании героя.
FAQ
Какой жанр у фильма "The Catch"?
Психологический хоррор с элементами мистики и драмы.
Когда начнутся съёмки?
Производство стартует в марте 2026 года.
Кто играет главную роль?
Джонатан Риз Майерс — в роли шеф-повара, одержимого идеей поймать мифическое существо.
Кто продюсирует проект?
Сара Гиббинс от Mermaid Films совместно с Epic Pictures.
Мифы и правда о фильме
Миф: "The Catch" будет очередным фильмом о морских чудовищах.
Правда: это прежде всего история о человеческом безумии, а не о сверхъестественных существах.
Миф: съёмки пройдут в студии.
Правда: большая часть фильма снимается на реальном побережье.
Миф: это триллер с элементами комедии.
Правда: в проекте нет юмора — он полностью строится на атмосфере страха и внутреннего надлома.
