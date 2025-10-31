Кулинарный “улов” с привкусом безумия: что готовит Джонатан Риз Майерс в новом хорроре

Ирландский актер Джонатан Риз Майерс, известный по фильмам "Матч Поинт" и "Играй как Бэкхем", вновь возвращается на большой экран — на этот раз в жанре психологического хоррора. Он исполнит главную роль в ленте "The Catch" ("Улов"), где реальность сплетётся с мифами, а кулинарное вдохновение превратится в одержимость.

История, где вкус превращается в безумие

Сюжет фильма разворачивается вокруг талантливого, но нестабильного шеф-повара, чья страсть к редким ингредиентам переходит грань здравого смысла. Герой отправляется в Корнуолл — живописный уголок Великобритании, окутанный морскими легендами, — чтобы добыть главный трофей своей карьеры: мифическую русалку.

Чем глубже он погружается в поиски, тем больше теряет связь с реальностью. Его стремление к совершенству перерастает в безумие, и вскоре становится ясно — страшнее любых чудовищ из морских глубин может оказаться сам человек.

Съёмочная команда и актёрский состав

Режиссёром проекта выступит Джо Саутвелл, известный своей работой с жанровым кино и нестандартным визуальным стилем. Продюсером картины станет Сара Гиббинс - представительница студии Mermaid Films, а дистрибьютором и ключевым партнёром выступит Epic Pictures.

Роль напарника главного героя исполнит Бен Майлз, знакомый зрителям по фильмам "Тетрис" и сериалу "Андор". Его персонаж, по замыслу создателей, станет зеркалом морального распада шеф-повара и важным элементом напряжённой драмы.

""Улов” — это острое сочетание мифа и одержимости, история, напоминающая, что настоящие монстры зачастую — люди. С Джонатаном Риз Майерсом и Беном Майлзом, которые привносят в свои роли невероятную глубину, а также благодаря визионерскому тандему Джо Саутвелл и Сары Гиббинс, этот пугающий фильм обречен произвести фурор", — заявил гендиректор Epic Pictures Патрик Эвальд.

Съёмки стартуют в марте, и большая часть работы пройдет на побережье Корнуолла, где морские пейзажи добавят картине атмосферности и тревожного реализма.

Ошибки и их последствия

Ошибка: режиссёр пытается сделать хоррор без эмоциональной глубины.

Последствие: зритель теряет интерес, и фильм превращается в поверхностный триллер.

Альтернатива: психологический акцент на внутренней борьбе героя, как в "Джокере" или "Черном лебеде". Ошибка: чрезмерная ставка на спецэффекты.

Последствие: теряется ощущение реальности.

Альтернатива: использовать практические эффекты и реальные локации, что усиливает атмосферу тревоги. Ошибка: излишне буквальная трактовка мифа о русалках.

Последствие: история становится предсказуемой.

Альтернатива: представить русалку как символ желания и утраты — нечто, что существует только в сознании героя.

FAQ

Какой жанр у фильма "The Catch"?

Психологический хоррор с элементами мистики и драмы.

Когда начнутся съёмки?

Производство стартует в марте 2026 года.

Кто играет главную роль?

Джонатан Риз Майерс — в роли шеф-повара, одержимого идеей поймать мифическое существо.

Кто продюсирует проект?

Сара Гиббинс от Mermaid Films совместно с Epic Pictures.

Мифы и правда о фильме

Миф: "The Catch" будет очередным фильмом о морских чудовищах.

Правда: это прежде всего история о человеческом безумии, а не о сверхъестественных существах.

Миф: съёмки пройдут в студии.

Правда: большая часть фильма снимается на реальном побережье.

Миф: это триллер с элементами комедии.

Правда: в проекте нет юмора — он полностью строится на атмосфере страха и внутреннего надлома.