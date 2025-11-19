Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Папайя
Папайя
© commons.wikimedia.org by Wilfredor is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Туризм
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 6:41

Необычные тайские фрукты, о которых вы даже не слышали – и что следует попробовать в первую очередь

Назван топ фруктов, которые стоит попробовать в Таиланде: мангостин, дуриан и другие

Тайланд — это не только золотые пляжи, яркие храмы и улыбчивые люди. Это также настоящий фруктовый рай, где каждый плод — это маленькое произведение искусства. Сочные, ароматные, невероятно вкусные и полезные фрукты Тайланда покоряют с первого укуса. В этой статье мы расскажем, какие фрукты стоит попробовать, когда их лучше покупать и сколько они стоят.

Мангостин: королева фруктов

Сезон: с мая по сентябрь
Цена: 50-100 бат за килограмм
Польза: богат антиоксидантами, витаминами B и C, помогает укрепить иммунитет и улучшить состояние кожи.

Мангостин — настоящий кладезь пользы, который заслуженно называют "королевой фруктов". Под толстой фиолетовой кожурой скрывается нежная белая мякоть с гармоничным вкусом сладости и лёгкой кислинки. Этот фрукт часто называют одним из самых вкусных в Тайланде.

Дуриан: фрукт с характером

Сезон: с апреля по август
Цена: 100-200 бат за килограмм
Польза: содержит калий, железо и витамин C, но из-за высокой калорийности стоит употреблять в умеренных количествах.

Дуриан — это фрукт, который либо обожают, либо ненавидят. Его запах настолько специфичен, что в Таиланде запрещено проносить его в отели и общественный транспорт. Но если вы преодолеете предубеждения, вас ждёт кремовая мякоть с уникальным вкусом, напоминающим смесь сыра, орехов и ванили.

Совет: попробуйте дуриан на местных рынках, чтобы оценить его вкус в самом лучшем виде.

Рамбутан: экзотика в каждом укусе

Сезон: с мая по сентябрь
Цена: 40-80 бат за килограмм
Польза: содержит витамин C, железо и кальций, способствует улучшению пищеварения и укреплению костей.

Рамбутан выглядит как маленький ёжик с ярко-красной кожурой и зелёными "волосками". Внутри вас ждёт сочная, полупрозрачная мякоть с нежным сладким вкусом. Этот фрукт дарит заряд энергии и отлично утоляет жажду.

Папайя: фрукт для здоровья

Сезон: круглый год (самый вкусный — с марта по июнь)
Цена: 20-50 бат за килограмм
Польза: богата ферментом папаином, который улучшает пищеварение, а также витаминами A и C.

Папайя — это универсальный фрукт, который подойдёт для завтрака, обеда или ужина. Её мякоть сладкая, с лёгким тыквенным оттенком. В Тайланде папайю часто подают с лаймом и чили, что придаёт ей пикантности.

Питайя (драконий фрукт): яркая экзотика

Сезон: круглый год
Цена: 40-80 бат за килограмм
Польза: низкокалорийный фрукт, богатый клетчаткой, витаминами B и C, улучшает обмен веществ.

Питайя, или драконий фрукт, привлекает внимание благодаря своему яркому розовому цвету и зелёным чешуйкам. Внутри — белая или красная мякоть с мелкими чёрными семечками. Вкус питайи нежный, слегка сладковатый, напоминающий киви.

Лонган: маленькие плоды с насыщенным вкусом

Сезон: с июня по август
Цена: 30-70 бат за килограмм
Польза: содержит витамин C, железо и фосфор, помогает бороться с усталостью и улучшает сон.

Лонган — это маленькие круглые плоды с тонкой коричневой кожурой. Внутри скрывается сочная полупрозрачная мякоть с насыщенным сладким вкусом. Лонган часто добавляют в десерты или едят в свежем виде.

Салак: фрукт, который поразит вас

Сезон: с мая по август
Цена: 50-100 бат за килограмм
Польза: богат калием, кальцием и витамином C, улучшает работу сердца и укрепляет кости.

Салак имеет чешуйчатую кожуру, напоминающую змеиную. Внутри вас ждёт плотная мякоть с кисло-сладким вкусом, который напоминает смесь ананаса и банана. Это экзотический фрукт, который не оставит равнодушным.

Джекфрут: самый большой фрукт в мире

Сезон: с января по май
Цена: 50-120 бат за килограмм
Польза: содержит витамины A и C, магний и калий, помогает укрепить иммунитет и улучшить пищеварение.

Джекфрут — это самый крупный фрукт в мире, который может весить до 40 кг! Его жёлтая мякоть имеет сладкий вкус, напоминающий смесь банана, ананаса и манго. Джекфрут используется в десертах и даже как заменитель мяса в вегетарианских блюдах.

Таблица: фрукты Тайланда — сезон и цена

Фрукт Сезон Цена за килограмм Польза
Мангостин май-сентябрь 50-100 бат Антиоксиданты, укрепление иммунитета
Дуриан апрель-август 100-200 бат Витамины и минералы, но высокая калорийность
Манго март-июнь 30-80 бат Витамины A, C, E, укрепление иммунитета
Рамбутан май-сентябрь 40-80 бат Витамин C, железо, улучшение пищеварения
Папайя круглый год, лучший — с марта по июнь 20-50 бат Папаин, витамины A и C, улучшение пищеварения
Личи апрель-июнь 60-120 бат Витамин C, калий, антиоксиданты
Питайя круглый год 40-80 бат Клетчатка, витамины B и C, улучшение обмена веществ
Лонган июнь-август 30-70 бат Витамины C и железо, улучшение сна
Салак май-август 50-100 бат Калием, кальций, витамин C
Джекфрут январь-май 50-120 бат Витамины A, C, магний, калий

Тайланд — это настоящий рай для любителей экзотических фруктов. Здесь каждый плод — это не только вкусное лакомство, но и источник витаминов, минералов и полезных веществ. Пробуйте местные фрукты, наслаждайтесь их сезонностью и не забывайте, что каждый фрукт — это уникальная часть тайской культуры.

