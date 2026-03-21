Рай заканчивается раньше: власти Таиланда сокращают срок пребывания для туристов из России

Представьте: вы на пляже Пхукета, волны плещутся у ног, кокосовый сок холодит ладонь, а в голове мысль — еще месяц здесь, и отпуск растянется в вечность. Знакомая картина для тысяч россиян, которые зимой 2026 года осели в Таиланде на 60 дней без визы. Но вот ветер перемен: местные власти шепчут о возврате к старым правилам, и те же 60 дней могут укоротиться вдвое, заставив хвататься за паспорт пораньше.

"Таиланд всегда балансировал между притоком туристов и контролем за долгосрочным пребыванием. Сокращение безвиза до 30 дней ударит по тем, кто устраивает полугодовые кочевки, но обычные отдыхающие даже не заметят. Продление за 1900 бат решает вопрос для тех, кому нужно больше времени, и это стандартная практика в регионе. Главное — следить за официальными анонсами, чтобы не попасть впросак с планами." Эксперт по туризму, консультант по планированию путешествий и маршрутов Дмитрий Гаврилов

Заявление министра

20 марта 2026 года министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу сделал ход конем. Он пообещал внести на рассмотрение правительства предложение урезать безвизовый срок для граждан более 90 стран, включая Россию. Обсуждения этих мер активизировались еще зимой, когда ведомства заговорили о необходимости баланса.

Официальных бумаг с точными датами пока не видно, но слова министра висят в воздухе. Такая корректировка якобы прикроет лазейки для теневого бизнеса — тех, кто работает в стране под видом туристов. При этом поток классических отпускников не пострадает, ведь их визиты укладываются в месяц.

Таиланд уже пробовал подобные шаги раньше, и каждый раз это отзывалось эхом в новостях.

Что именно меняется

Если предложение одобрят, штамп в паспорте россиян при въезде вернется к 30 дням вместо нынешних 60. Это прямой откат к прежнему режиму, который действовал до недавних послаблений. Туристы из России ощутят разницу сразу по прибытии в аэропорт.

Перемены коснутся всех из списка стран, но фокус на тех, кто растягивает пребывание. Средний турист проводит здесь меньше месяца даже в пиковые сезоны.

Такие правила — не прихоть, а инструмент контроля миграции, где антропология толпы встречается с бюрократией. Никто не отменяет въезд, просто рамки сжимаются.

Продление пребывания

Хорошая новость: платное продление никуда не денется. За 1900 бат, что равно примерно 4800 рублям, можно добавить еще 30 дней в иммиграционном офисе. Итого максимум 60 дней против текущих 90.

Процедура простая — подходишь с паспортом, платишь, получаешь штамп. Но стоит заранее проверить офисы в Паттайе или Бангкоке, где очереди растут в сезон. Права туристов при несоответствии брони учат фиксировать все на фото.

Эта опция спасет тех, кто планировал задержаться. Главное — не затягивать, чтобы не ловить штрафы на выезде.

Кто ощутит изменения

Обычные туристы вздохнут с облегчением — их 10-14 дней или три недели в туре не тронут. Туроператоры подтверждают: спрос не упадет. А вот зимовщики, фрилансеры и удаленщики задумаются о переездах.

Те, кто жил месяцами, знают вкус таких ловушек. В Таиланде это ударит по тем, кто маскировал работу под отдых.

Риски реальны: переезд в соседние страны или виза с подачей заранее. Биохимия стресса от дедлайнов добавит адреналина к тропическому релаксу.

Позиция туроператоров

Организаторы туров спокойны: лонгстей-туры редкость, а продление закроет пробелы. Средний клиент улетает довольный через две недели. Слухи о налогах на выезд уже утихли без паники.

Они видят в этом шанс подтолкнуть к пакетам с возвратом. Никто не отменяет пляжи и рынки.

В общем, для массового отдыха — ноль тревог. Следите за обновлениями от властей.

"Изменения в визовом режиме Таиланда — это реакция на перегрузку инфраструктуры от долгосрочных гостей. Россиян это коснется, но продление все уравняет. Обычные туры в 10-14 дней останутся без изменений, а зимовщикам придется планировать хитрее. Рекомендую мониторить иммиграционные сайты и иметь запасной маршрут." Эксперт по туризму, обозреватель туристических направлений и сервисов Елена Кузнецова

FAQ

Сколько дней дадут по новому правилу?

Штамп на 30 дней при въезде, плюс продление на 30 дней за плату. Итого до 60 дней максимум.

Как продлить безвиз?

Идите в иммиграционный офис с паспортом, платите 1900 бат. Делается за день, но лучше заранее.

Влияет ли на турпакеты?

Нет, средний тур — 10-14 дней, все укладывается без продлений.

Читайте также