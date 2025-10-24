Пхукет под прицелом миграционной службы: россиян депортируют даже за фриланс
За последние годы Таиланд стал для россиян не просто направлением отдыха — это место, где многие искали вторую жизнь. Море, солнце, дешёвые фрукты, доброжелательный сервис и массаж на каждом углу сделали королевство символом беззаботного тропического существования. Но в 2025 году эта идиллия дала трещину: всё больше граждан РФ сталкиваются с отказами во въезде и депортациями.
"Это достаточно тревожный показатель, поскольку за весь 2024 год были депортированы 65 человек", — отметил заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин.
Волна депортаций: что происходит
С начала года и до октября 2025-го из Таиланда выслали не менее сотни россиян. По словам дипломата, основная причина — нарушения иммиграционных и трудовых правил.
Большинство случаев не связаны с серьёзными преступлениями: речь идёт о просроченных визах, неразрешённой работе и несоблюдении сроков пребывания. Однако теперь власти страны реагируют на это гораздо жёстче.
"Каждый из этих 100 человек был задержан за те или иные нарушения", — пояснил Ильин.
По его словам, в последние месяцы особенно участились проверки — пограничные службы буквально "на зуб" проверяют историю въездов и выездов.
Почему Таиланд ужесточает правила
Ранее туристическая полиция и миграционные службы закрывали глаза на "мелочи". Но после пандемии и роста числа цифровых кочевников ситуация изменилась. Всё чаще иностранцы под видом туристов фактически живут и работают в Таиланде.
Теперь подобное рассматривается как злоупотребление режимом безвизового пребывания.
"Иммиграционные органы не допускают граждан РФ в страну на основании того, что, по их мнению, они здесь проживают, а не являются туристами", — пояснил дипломат.
Что такое "визаран" и почему его больше не прощают
Многие россияне, живущие в Таиланде, привыкли к схеме визарана: выехать на пару дней в соседнюю Камбоджу, Вьетнам или Лаос, а потом снова въехать как "турист". Формально всё законно, но теперь это вызывает подозрения у пограничников.
Частые пересечения границы с короткими остановками в соседних странах стали прямым индикатором незаконного пребывания.
Сравнение: турист и "визаранщик"
|Показатель
|Настоящий турист
|Визаранщик
|Цель поездки
|Отдых, туризм
|Фактическое проживание
|Время пребывания
|30-60 дней
|Несколько месяцев подряд
|Пересечение границы
|Разово
|Регулярно, каждые 1-2 месяца
|Реакция властей
|Разрешён въезд
|Возможен отказ или депортация
Как не попасть под подозрение
Власти Таиланда не против российских туристов, но требуют соблюдения законов. Чтобы избежать проблем, стоит действовать поэтапно.
Советы шаг за шагом
-
Проверяйте срок пребывания. Отслеживайте количество дней по штампу в паспорте.
-
Оформляйте визу заранее. Если планируете остаться дольше 60 дней — подайте документы на продление.
-
Не работайте без разрешения. Даже фриланс за ноутбуком может рассматриваться как трудовая деятельность.
-
Соблюдайте правила аренды жилья. Некоторые владельцы не сообщают о постояльцах в миграционную службу — это риск штрафа.
-
Сохраняйте билеты и бронь отеля. Эти документы доказывают туристическую цель въезда.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Просрочил визу
|Штраф, депортация
|Продлить вовремя в миграционном офисе
|Использовал визаран
|Отказ во въезде
|Получить долгосрочную визу (например, "education" или "retirement")
|Работал без разрешения
|Тюремное заключение
|Получить рабочую визу и разрешение на труд
|Не сообщил адрес проживания
|Штраф владельцу и постояльцу
|Проверить, зарегистрировал ли хозяин жильё
А что если остаться нелегалом?
Опасаясь отказа при следующем въезде, некоторые россияне решают не выезжать вовсе. Это прямой путь к аресту.
В Таиланде нелегалов помещают в центры временного содержания, где условия далеки от курортных. После этого — депортация и запрет на въезд сроком до 10 лет.
Плюсы и минусы жизни в Таиланде для россиян
|Плюсы
|Минусы
|Мягкий климат, доступное жильё
|Строгие миграционные правила
|Дешёвые фрукты, вкусная еда
|Высокие штрафы за нарушения
|Доброжелательное население
|Проблемы с визами для "долгожителей"
|Современная медицина и сервис
|Опасность депортации при малейших ошибках
Мифы и правда
Миф 1. "Если выехать на один день, можно снова въехать без проблем".
Правда: нет. Теперь визараны часто заканчиваются отказом во въезде.
Миф 2. "Фрилансеров не трогают".
Правда: миграционные службы активно проверяют онлайн-заработок и налоговые декларации.
Миф 3. "Русских депортируют выборочно".
Правда: проверяют всех иностранцев, просто россияне составляют значительную долю нарушителей.
FAQ
Как продлить пребывание в Таиланде?
Можно обратиться в ближайший миграционный офис и оплатить продление на 30 дней.
Что делать, если отказали во въезде?
Лучше вернуться домой и оформить визу в консульстве. Попытки "прорваться" через другую границу приводят к бану.
Можно ли работать удалённо?
Только при наличии рабочей или бизнес-визы. Даже фриланс без разрешения считается нарушением.
3 интересных факта
• На Пхукете живёт более 15 тысяч россиян с постоянным видом на жительство.
• Самые строгие проверки сейчас — на КПП Мукдахан и в аэропорту Суварнабхуми.
• Таиланд рассматривает введение "визы для фрилансеров", но пока проект не утверждён.
Исторический контекст
Ещё десять лет назад Таиланд был страной с почти символическим контролем за иностранцами. Но к 2020-м ситуация изменилась. После пандемии, роста "цифровых кочевников" и ужесточения налоговой политики власти решили упорядочить потоки мигрантов. Россияне, активно осевшие на Пхукете, Самуи и в Паттайе, оказались в числе первых, кто попал под новый надзор.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru