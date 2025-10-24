Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тайланд
Тайланд
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Туризм
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 1:15

Пхукет под прицелом миграционной службы: россиян депортируют даже за фриланс

Дипломат Ильин: в Таиланде усилили проверки россиян на границе

За последние годы Таиланд стал для россиян не просто направлением отдыха — это место, где многие искали вторую жизнь. Море, солнце, дешёвые фрукты, доброжелательный сервис и массаж на каждом углу сделали королевство символом беззаботного тропического существования. Но в 2025 году эта идиллия дала трещину: всё больше граждан РФ сталкиваются с отказами во въезде и депортациями.

"Это достаточно тревожный показатель, поскольку за весь 2024 год были депортированы 65 человек", — отметил заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин.

Волна депортаций: что происходит

С начала года и до октября 2025-го из Таиланда выслали не менее сотни россиян. По словам дипломата, основная причина — нарушения иммиграционных и трудовых правил.
Большинство случаев не связаны с серьёзными преступлениями: речь идёт о просроченных визах, неразрешённой работе и несоблюдении сроков пребывания. Однако теперь власти страны реагируют на это гораздо жёстче.

"Каждый из этих 100 человек был задержан за те или иные нарушения", — пояснил Ильин.

По его словам, в последние месяцы особенно участились проверки — пограничные службы буквально "на зуб" проверяют историю въездов и выездов.

Почему Таиланд ужесточает правила

Ранее туристическая полиция и миграционные службы закрывали глаза на "мелочи". Но после пандемии и роста числа цифровых кочевников ситуация изменилась. Всё чаще иностранцы под видом туристов фактически живут и работают в Таиланде.
Теперь подобное рассматривается как злоупотребление режимом безвизового пребывания.

"Иммиграционные органы не допускают граждан РФ в страну на основании того, что, по их мнению, они здесь проживают, а не являются туристами", — пояснил дипломат.

Что такое "визаран" и почему его больше не прощают

Многие россияне, живущие в Таиланде, привыкли к схеме визарана: выехать на пару дней в соседнюю Камбоджу, Вьетнам или Лаос, а потом снова въехать как "турист". Формально всё законно, но теперь это вызывает подозрения у пограничников.
Частые пересечения границы с короткими остановками в соседних странах стали прямым индикатором незаконного пребывания.

Сравнение: турист и "визаранщик"

Показатель Настоящий турист Визаранщик
Цель поездки Отдых, туризм Фактическое проживание
Время пребывания 30-60 дней Несколько месяцев подряд
Пересечение границы Разово Регулярно, каждые 1-2 месяца
Реакция властей Разрешён въезд Возможен отказ или депортация

Как не попасть под подозрение

Власти Таиланда не против российских туристов, но требуют соблюдения законов. Чтобы избежать проблем, стоит действовать поэтапно.

Советы шаг за шагом

  1. Проверяйте срок пребывания. Отслеживайте количество дней по штампу в паспорте.

  2. Оформляйте визу заранее. Если планируете остаться дольше 60 дней — подайте документы на продление.

  3. Не работайте без разрешения. Даже фриланс за ноутбуком может рассматриваться как трудовая деятельность.

  4. Соблюдайте правила аренды жилья. Некоторые владельцы не сообщают о постояльцах в миграционную службу — это риск штрафа.

  5. Сохраняйте билеты и бронь отеля. Эти документы доказывают туристическую цель въезда.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Просрочил визу Штраф, депортация Продлить вовремя в миграционном офисе
Использовал визаран Отказ во въезде Получить долгосрочную визу (например, "education" или "retirement")
Работал без разрешения Тюремное заключение Получить рабочую визу и разрешение на труд
Не сообщил адрес проживания Штраф владельцу и постояльцу Проверить, зарегистрировал ли хозяин жильё

А что если остаться нелегалом?

Опасаясь отказа при следующем въезде, некоторые россияне решают не выезжать вовсе. Это прямой путь к аресту.
В Таиланде нелегалов помещают в центры временного содержания, где условия далеки от курортных. После этого — депортация и запрет на въезд сроком до 10 лет.

Плюсы и минусы жизни в Таиланде для россиян

Плюсы Минусы
Мягкий климат, доступное жильё Строгие миграционные правила
Дешёвые фрукты, вкусная еда Высокие штрафы за нарушения
Доброжелательное население Проблемы с визами для "долгожителей"
Современная медицина и сервис Опасность депортации при малейших ошибках

Мифы и правда

Миф 1. "Если выехать на один день, можно снова въехать без проблем".
Правда: нет. Теперь визараны часто заканчиваются отказом во въезде.

Миф 2. "Фрилансеров не трогают".
Правда: миграционные службы активно проверяют онлайн-заработок и налоговые декларации.

Миф 3. "Русских депортируют выборочно".
Правда: проверяют всех иностранцев, просто россияне составляют значительную долю нарушителей.

FAQ

Как продлить пребывание в Таиланде?
Можно обратиться в ближайший миграционный офис и оплатить продление на 30 дней.

Что делать, если отказали во въезде?
Лучше вернуться домой и оформить визу в консульстве. Попытки "прорваться" через другую границу приводят к бану.

Можно ли работать удалённо?
Только при наличии рабочей или бизнес-визы. Даже фриланс без разрешения считается нарушением.

3 интересных факта

• На Пхукете живёт более 15 тысяч россиян с постоянным видом на жительство.
• Самые строгие проверки сейчас — на КПП Мукдахан и в аэропорту Суварнабхуми.
• Таиланд рассматривает введение "визы для фрилансеров", но пока проект не утверждён.

Исторический контекст

Ещё десять лет назад Таиланд был страной с почти символическим контролем за иностранцами. Но к 2020-м ситуация изменилась. После пандемии, роста "цифровых кочевников" и ужесточения налоговой политики власти решили упорядочить потоки мигрантов. Россияне, активно осевшие на Пхукете, Самуи и в Паттайе, оказались в числе первых, кто попал под новый надзор.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты назвали ключевые этапы подготовки к отдыху на горных лыжах вчера в 12:27
Первый раз на горных лыжах? Вот как сделать это без боли и паники

Собираетесь на горнолыжный курорт? Вот подробный гид: когда ехать, где кататься, как выбрать экипировку и избежать ошибок, чтобы отдых прошёл идеально.

Читать полностью » Специалисты выделили популярные курорты, предпочитаемые сноубордистами и лыжниками вчера в 11:24
Лучшие места для катания без толп и конфликтов: выбор для лыжников и сноубордистов

Лыжи или сноуборд? Где кататься, если вы не хотите делить склон с «вражеским лагерем», и какие курорты идеально подойдут именно вашему стилю?

Читать полностью » Эксперты предупредили о распространённых схемах обмана туристов вчера в 10:20
7 простых правил, чтобы не стать жертвой туристического развода

Кто такие уличные «помощники» и почему бесплатное фото с попугаем может стоить целого ужина? Семь простых правил, чтобы не стать жертвой туристических обманов.

Читать полностью » Эксперты рассказали, необходимых в зимнем путешествии, чтобы не замёрзнуть вчера в 9:14
Секрет идеального зимнего чемодана: как не замёрзнуть и при этом не утонуть в вещах

Собрались в зимнее путешествие? Узнайте, какие вещи стоит взять с собой, чтобы остаться в тепле, сухости и хорошем настроении даже в морозы.

Читать полностью » Эксперыт названи правила, которые помогут сохранить дружбу во время совместного отдыха вчера в 8:07
Совместный отдых или минное поле: правила, которые спасут дружбу в путешествии

Путешествовать с друзьями — это весело, пока не начинается реальная дорога. Как спланировать совместный отпуск так, чтобы сохранить дружбу и нервы?

Читать полностью » Туроператоры указали лучшие места для наблюдения зимнего Байкала и ледяных торосов вчера в 7:48
Где искать чистый лёд Байкала: места, куда едут фотографы и гиды

Когда лёд Байкала становится самым красивым и где искать прозрачные участки для фото — разбор идеальных дат, маршрутов и мест с чистым зеркальным льдом.

Читать полностью » Названы практические способы справиться с раздражением в путешествии вчера в 6:58
Забыл паспорт, но не отпуск: что реально помогает вернуть контроль в аэропорту

Когда поездка идёт не по плану — не впадайте в панику. Конкретные техники, товары и сценарии действий помогут быстро успокоиться и решить проблему без лишних потерь.

Читать полностью » В средней полосе можно выращивать апельсины дома — достаточно света и правильной почвы вчера в 6:08
Апельсины на подоконнике: как создать кусочек Флориды в обычной квартире

Хотите вырастить апельсины в домашних условиях? Узнайте, как правильно ухаживать за карликовыми цитрусовыми деревьями и получать годовой урожай.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Стив Кэтлин: Vauxhall вернёт бренд на пьедестал с моделью Frontera
Спорт и фитнес
Учёные: короткие функциональные тренировки ускоряют обмен веществ и укрепляют мышцы
Авто и мото
Полировка лобового стекла оксидом церия снижает риск мутности и улучшает обзор
Спорт и фитнес
Упражнения для укрепления коленей — рекомендации ортопедов
Красота и здоровье
Юлия Романенко: гараж и рыбалка помогают мужчинам справляться со стрессом
Дом
Дизайнеры назвали главные ошибки, из-за которых интерьер теряет уют и стиль
Садоводство
Ландшафтный дизайнер Тереза Уоткинс: контейнеры позволяют выращивать цветы без сорняков и вредителей
Наука
Ученые из Сан-Паулу представили метод диагностики депрессии с помощью слюны
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet