Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 17:47

Таиланд не всегда под солнцем: почему лучшие месяцы для отдыха не совпадают с отпуском

Эксперты отмечают: с декабря по февраль в Таиланде наступает лучший сезон для пляжного отдыха

Таиланд давно стал символом идеального отпуска: белоснежные пляжи, густые джунгли, горные тропы, уличная еда с ароматом лайма и перца, и атмосфера, в которой легко забыть о суете. Но у этого рая есть свой ритм. Сезоны здесь меняются не только по календарю — вместе с ними меняется и настроение страны. Понимание, когда ехать, помогает избежать муссонов, переплат и туристических толп.

Зима: идеальное время для пляжей

С декабря по февраль в Таиланде наступает тот самый "прохладный" сезон, о котором шутят местные. Для тайцев 23 °C — повод надеть пуховик, а для путешественников из Европы и России — это комфортная жара для отдыха у моря. Температура днём держится около 30-31 °C, вода прогревается до 28 °C, а небо почти без облаков.

Это время, когда Пхукет, Краби и Самуи превращаются в оживлённые курорты. Здесь царит настоящий праздник солнца: дайвинг, прогулки по островам, катание на каяках среди известняковых скал и бесконечные вечера у моря. На рынках пахнет манго, а ночные улочки мерцают гирляндами.

На севере — совсем другой Таиланд. В горах у Чиангмая и Пхетчабуна ранним утром бывает свежо, до +13 °C. Это лучшее время, чтобы увидеть рассвет над "морем туманов" и цветение гималайской вишни — редкое зрелище для тропиков.

Высокий сезон — и в ценах: авиабилеты и отели дорожают, поэтому бронировать стоит заранее. Но именно сейчас страна выглядит безупречно — чистые пляжи, ухоженные парки и дружелюбные улыбки местных создают ощущение идеального путешествия.

Весна: жара, фрукты и праздник воды

С марта по апрель Таиланд накаляется буквально. Температура достигает 36 °C, особенно на севере, и даже морской бриз не спасает. Но именно в эти месяцы созревают главные сокровища страны — манго, рамбутаны, мангостины и маракуйя. Это рай для тех, кто любит тропические вкусы.

В апреле начинается Сонгкран — тайский Новый год, превращающий улицы в грандиозное водное сражение. Люди обливают друг друга из ведер и водяных пистолетов, туристы и местные сливаются в шумное веселье. При этом праздник не только развлечение, но и символ очищения — воду льют, чтобы "смыть" старые заботы.

Тем, кто не любит толпы и жару, можно остаться в Бангкоке: город на это время пустеет, пробки исчезают, а рестораны и торговые центры становятся почти приватными.

Советы путешественникам

  1. Берите головные уборы и крем от солнца — жара безжалостна.
  2. Попробуйте охлаждающие напитки — чай с лаймом или кокосовую воду.
  3. Если планируете Сонгкран, держите телефон и документы в водонепроницаемом чехле.

Лето: сезон дождей и выгодных путешествий

С мая по октябрь на страну приходит сезон дождей. Но вопреки стереотипам, это не бесконечные ливни — чаще короткие, но мощные грозы, которые быстро проходят. После них воздух становится свежим, а небо — особенно голубым.

Именно в этот период Таиланд становится доступнее: пятизвёздочные отели снижают цены, билеты стоят дешевле, а пляжи пустеют. Путешественники, не боящиеся непредсказуемой погоды, могут насладиться спокойным отдыхом и вниманием персонала, которого в высокий сезон не дождёшься.

Лучше всего в это время ехать на острова Сиамского залива — Самуи, Панган, Тао. Они меньше подвержены муссонам, и море здесь часто остаётся спокойным. А вот Пхукет и Краби лучше оставить на зиму — волны могут быть слишком сильными.

Для любителей приключений это подходящее время: на севере и северо-востоке водопады полноводны, а тропы в джунглях Кхао Сока выглядят как декорации к фильму. Главное — брать непромокаемые кроссовки и лёгкую дождевку.

Осень: треккинг и Лой Кратонг

Ноябрь — переходный месяц между влажным и сухим сезонами. Температура опускается до комфортных 28-29 °C, а небо становится ярким и чистым. В это время лучше всего отправляться в походы: северные горы покрываются зеленью, а после дождей водопады особенно живописны.

Главное событие ноября — фестиваль Лой Кратонг. В ночь полнолуния по всей стране зажигаются сотни фонариков и свечей, плывущих по рекам и озёрам. Люди запускают их в знак очищения от грехов и встречают новый цикл с надеждой. Атмосфера — волшебная, особенно в Чиангмае, где фонари поднимаются в небо, создавая светящееся море.

Плюсы и минусы сезонов

Период

Погода

Плюсы

Минусы

Декабрь-февраль

Сухо, комфортно

Лучшие пляжи, идеальная температура

Высокие цены, туристическая толпа

Март-апрель

Очень жарко

Фрукты, фестивали

Жара, возможны перебои с транспортом

Май-октябрь

Дожди, влажность

Скидки, зелёные пейзажи

Непредсказуемая погода

Ноябрь

Умеренно тепло

Фестивали, треккинг

Возможны краткие ливни

А что если…

…вы не любите жару, но мечтаете о море? Тогда выберите Самуи в июле — здесь муссон приходит позже, чем на западном побережье.
…ищете культурные впечатления? Октябрь и ноябрь подойдут идеально — туристов меньше, а традиционные праздники в самом разгаре.
…путешествуете с детьми? Лучше выбрать январь или февраль: море спокойное, воздух тёплый, без духоты.

FAQ

Какое море лучше выбрать — Андаманское или Сиамский залив?
Андаманское (Пхукет, Краби) красиво зимой, Сиамский залив (Самуи) — летом.

Когда дешевле всего отдыхать?
С мая по октябрь: низкий сезон, скидки на проживание и туры до 40%.

Когда лучше ехать на фестивали?
Апрель (Сонгкран) и ноябрь (Лой Кратонг) — самые зрелищные праздники года.

Мифы и правда

  • Миф: летом в Таиланде невозможно отдыхать.
    Правда: большинство дождей — короткие, пляжи остаются открытыми, а цены падают.
  • Миф: зимой в стране холодно.
    Правда: "прохладный сезон" — это +25-30 °C, идеально для купания.
  • Миф: цены одинаковы круглый год.
    Правда: разница между высоким и низким сезоном может достигать трети стоимости тура.

2 интересных факта о климате Таиланда

  1. Цветение гималайской вишни в Таиланде часто принимают за японскую сакуру.
  2. Уровень влажности в сезон дождей иногда достигает 95%, но именно благодаря этому джунгли остаются вечнозелёными.

