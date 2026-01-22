До 15 лет за одно неосторожное действие: тайские запреты, которые легко нарушить по незнанию

Таиланд давно воспринимается как страна лёгкого отдыха, где можно быстро забыть о повседневных правилах. Но за атмосферой курортной свободы скрывается строгая система законов и норм поведения. Туристы здесь несут такую же ответственность, как и местные жители, а незнание запретов не считается оправданием. Об этом сообщает издание "Известия".

Законы, обязательные для иностранцев

Таиланд остаётся одним из самых востребованных направлений у россиян, что подтверждает устойчивый интерес к стране со стороны туристов. Однако популярность направления не отменяет жёстких требований к поведению гостей. Нарушение местных правил может закончиться не только штрафом, но и депортацией или тюремным сроком, поэтому к поездке стоит относиться осознанно, особенно учитывая, что Таиланд сохранил статус популярного направления у россиян.

Оскорбление королевской семьи

Самым строгим преступлением в стране считается любое проявление неуважения к монархии. Под запретом находятся критика, ирония, шутки и даже косвенные высказывания о короле, королеве и наследниках, независимо от формы — публичной или частной. Особое внимание уделяется изображениям монархов: нельзя портить портреты, статуи и даже национальные банкноты, на которых изображён король. За такие действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 15 лет.

Курение и электронные сигареты

Классическое курение в стране разрешено, но только в специально обозначенных местах. Запрет распространяется на пляжи, парки, территории рядом с торговыми центрами и государственными учреждениями. Нарушение грозит штрафом до 100 тыс. бат. Ещё строже власти относятся к электронным сигаретам и вейпам: их ввоз, хранение и использование полностью запрещены и могут привести к штрафу до 1 млн бат или тюремному сроку до 10 лет.

Дроны и правила съёмки

Использование дронов строго регулируется. Любой беспилотник с камерой требует регистрации, лицензии и страхового полиса. Даже при наличии документов запрещены полёты рядом с военными объектами, полицейскими участками и национальными парками. За нарушение предусмотрен штраф до 100 тыс. бат или тюремное заключение сроком до пяти лет.

Алкоголь и общественный порядок

Продажа алкоголя разрешена только в определённые часы и может полностью запрещаться в религиозные праздники. Распитие спиртного на улицах, пляжах и в общественных местах карается штрафом до 10 тыс. бат. Особенно строго контролируется поведение рядом с храмами и культурными объектами.

Экология и отношение к природе

Защита окружающей среды — важная часть государственной политики. Запрещено кормить рыб, трогать морских животных, собирать кораллы и ракушки. Такие действия могут закончиться штрафом, арестом или депортацией. Даже выброшенная на улице жевательная резинка может обернуться серьёзным наказанием, как и появление в городе без футболки или загорание топлесс.

Таможенные ограничения

Ввоз и вывоз вещей в Таиланде строго контролируется. Разрешено провозить ограниченное количество алкоголя, табака и личных вещей. Под запретом находятся вейпы, наркотики, порнографические материалы, предметы с тайским флагом и редкие виды животных и растений. Туристам также важно помнить, что нельзя вывозить свежие фрукты с резким запахом, кораллы и необработанные драгоценные камни.

Культурные нормы и уважение

Помимо законов, большое значение имеет местный этикет. Голова считается священной частью тела, а ноги — нечистой, поэтому жесты и позы имеют значение. Тайская культура ценит спокойствие, сдержанность и уважение к окружающим. Это особенно важно учитывать в курортных районах и при посещении храмов, где правила поведения строже, чем на пляжах, популярных у туристов, таких как Пхукет и Самуи.

Соблюдение законов и уважение к традициям позволяет избежать неприятных ситуаций и сохранить о Таиланде впечатление как о безопасной и гостеприимной стране, где отдых действительно может пройти спокойно и без лишних рисков.