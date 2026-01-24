Бангкок перестал быть транзитом — несколько дней в городе перевернули впечатление о Таиланде

Бывает, что страна кажется знакомой ещё до поездки — по фотографиям храмов, пляжей и уличной еды. Но Таиланд умеет удивлять даже тех, кто возвращается сюда не в первый раз. Здесь легко собрать маршрут под любые интересы: от мегаполиса с ночными рынками до джунглей и старинных руин. Об этом рассказала тревел-журналистка Чавади Нуалхайр.

Бангкок и Верхний залив

Бангкок часто воспринимают как транзитную точку, хотя городу стоит посвятить хотя бы несколько дней. Он удобен для знакомства со страной: транспортные связи помогают быстро переключаться между кварталами, рынками и храмами, а гастросцена простирается от уличных тележек до ресторанов высокой кухни. Ночной ритм здесь яркий, но у баров и клубов есть ограничения по времени работы, поэтому вечера лучше планировать заранее.

Всего примерно в часе езды начинается регион Верхнего залива — место, где удобно ловить "таиландское настроение" без длинных переездов. Здесь находятся самые известные плавучие рынки, а ещё железнодорожный рынок Маеклонг, где торговцы несколько раз в день освобождают проход для поезда. Для прогулок на природе подходит зелёный Банг Качао: там берут велосипед и едут по дорожкам вдоль каналов, а при желании выбираются к морю и морепродуктам.

Пхукет и Ко Самуи

Пхукет — не только пляжи, но и отдельная культурная смесь с заметным китайско-малайским влиянием. В Старом городе сохранились сино-португальские фасады, а местная кухня отличается блюдами, которые проще искать именно здесь, а не "по всей стране". При планировании полезно помнить про сезон дождей: в сентябре-октябре погода бывает капризной, и поездка может потерять часть пляжного очарования.

Ко Самуи — другой тип островного отдыха: больше возможностей для водных активностей и коротких выездов "в картинку". Отсюда удобно добираться до морских локаций для снорклинга и каякинга, а на самом острове чередовать пляжи с водопадами и рыбацкими деревнями. Плюс Самуи часто выбирают за длинный сухой сезон — обычно с декабря по август.

Север: Чиангмай, Кхао Яй и древние столицы

Чиангмай хорош тем, что сочетает городской комфорт и близость гор: днём — храмы и рынки, на следующий день — пещеры, тропы и водопады. В городе и окрестностях много знаковых монастырей, а кухня и диалект заметно отличаются от столичных. Важно учитывать сезон дымки: с конца февраля до начала апреля в регионе нередко появляется смог из-за выжигания полей, поэтому многие выбирают для визита период с ноября по январь.

Если хочется увидеть природу "по-настоящему", пригодится национальный парк Кхао Яй — крупная территория площадью около 2166 кв. км, созданная ещё в 1962 году как первый национальный парк Таиланда. Там есть маршруты разной сложности, водопады и шанс встретить животных, а для наблюдений часто берут официального рейнджера. За историей лучше ехать в Аюттхаю и Сукхотай — бывшие столицы Сиама и объекты ЮНЕСКО: в обоих местах удобно кататься по паркам на велосипеде, рассматривая ступы и статуи Будды без лишней спешки.

Крайний север и "Золотой треугольник"

Самый север страны притягивает тем, кто любит дороги, треккинг и виды на Меконг. Район "Золотого треугольника", где сходятся Таиланд, Лаос и Мьянма, сегодня воспринимается скорее как природная сцена для путешествий, чем как место с мрачной репутацией прошлого. Удобной базой часто становится Чианграй: он спокойнее Чиангмая, но при этом даёт доступ и к маршрутам, и к необычным храмам вроде Белого храма.