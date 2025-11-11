Сдирают деньги еще в аэропорту — чем может неприятно удивить Таиланд

Планы по введению туристического налога в Таиланде вновь откладываются. Хотя идея уже прошла юридическую и организационную подготовку, реализовать её в ближайшие четыре месяца власти вряд ли смогут. По данным местных СМИ, в Министерстве туризма признают: проект готов, но не хватает политической воли для запуска.

История вопроса

"Идея готова. Юридическая структура готова. Но политическая воля не поспевает", — рассказал источник в Министерстве туризма Таиланда местным журналистам.

Впервые идея введения налога для иностранных туристов появилась ещё во время пандемии, когда королевство искало способы компенсировать расходы на здравоохранение и восстановление отрасли. Реальные шаги к реализации начались лишь в 2023 году, но каждый раз инициатива сталкивалась с политическими препятствиями — от смен министров до реорганизации ведомств.

Осенью 2024 года глава Министерства туризма и спорта Атхакорн Сирилатаякорн заявлял, что введение налога неизбежно, и крайний срок установлен на февраль 2026 года. По его словам, размер сбора составит 300 батов (около 760 рублей) с каждого въезжающего иностранца. Средства предполагалось направить на развитие инфраструктуры, страхование путешественников и меры безопасности.

Однако спустя несколько месяцев планы вновь заморожены.

Почему налог снова откладывается

По данным издания The Thaiger, все технические и административные механизмы уже разработаны:

• сформированы подкомитеты, отвечающие за сбор средств и их распределение;

• подготовлены нормативные акты и проект платформы для онлайн-оплаты;

• Совет по туризму Таиланда официально поддержал инициативу.

Но несмотря на готовность, реализация сталкивается с политическими трудностями. В стране уже несколько раз менялось правительство, и каждая новая команда требовала дополнительного анализа, согласований и утверждений.

"Задержка не связана с отсутствием подготовки. Все механизмы созданы, но смена власти тормозит процесс", — уточнил источник в министерстве.

Срок полномочий нынешнего правительства истекает через четыре месяца, и, по словам новых чиновников, успеть запустить систему сбора турналога до выборов практически невозможно.

Таблица "Как должен работать туристический налог в Таиланде"

Параметр Подробности Размер сбора 300 батов (~760 руб.) Кто платит Иностранные туристы при въезде в страну Цели использования средств Страхование путешественников, инфраструктура, безопасность Способ оплаты Онлайн или при оформлении визы Предполагаемый срок запуска Не ранее февраля 2026 года Ответственный орган Министерство туризма и спорта Таиланда

Почему налог вызывает споры

Идея туристического налога вызывает неоднозначную реакцию. Туристические ассоциации и отельеры отмечают, что дополнительный сбор может негативно сказаться на имидже страны и снизить поток путешественников из стран с чувствительной экономикой — прежде всего из Индии, Китая и России.

С другой стороны, власти убеждены, что введение сбора — необходимая мера для устойчивого развития туризма. После пандемии туристическая отрасль Таиланда восстанавливается, но расходы на медицинскую помощь и инфраструктуру выросли. Налог позволит создать специальный фонд, который будет помогать туристам при несчастных случаях и поддерживать экологические проекты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива Затягивание с принятием решения Потеря доверия инвесторов и партнёров Прозрачный график внедрения Недостаточная коммуникация с турбизнесом Сопротивление отельеров и операторов Совместное обсуждение деталей Введение налога без цифровой платформы Сбои при оплате и жалобы туристов Предварительное тестирование онлайн-систем Игнорирование сезонности турпотока Потери бюджета в низкий сезон Дифференцированные ставки для разных месяцев

Экономический контекст

Туризм остаётся одной из ключевых отраслей экономики Таиланда, формируя до 18 % ВВП страны. В 2025 году страну посетило около 35 миллионов туристов, а к 2026 году власти рассчитывают выйти на допандемийные показатели — свыше 40 миллионов.

По расчётам Минтуризма, новый сбор мог бы приносить около 10-12 миллиардов батов ежегодно (примерно 26 млрд рублей). Эти средства планировалось направлять в отдельный фонд, контролируемый государством и частными организациями.

Однако, как отмечают аналитики, даже небольшие политические колебания в Таиланде всегда отражаются на туристических реформах.

"Любые перестановки в правительстве тормозят решения. Для иностранцев это выглядит как неуверенность государства, хотя на деле работа продолжается", — считает Сомчай Танават, эксперт Ассоциации отельеров Таиланда.

А что если налог всё же введут?

Эксперты уверены: если налог вступит в силу в 2026 году, его влияние на турпоток будет минимальным. 300 батов — сумма незначительная по сравнению с общими расходами туриста на отдых. Однако для Таиланда важно не просто собрать средства, а правильно показать, как они используются.

Прозрачная отчётность может стать примером для других стран региона, где обсуждаются аналогичные инициативы — например, во Вьетнаме и Индонезии.

Таблица "Плюсы и минусы введения туристического налога"

Плюсы Минусы Повышение безопасности туристов Возможное сокращение турпотока в низкий сезон Дополнительное финансирование инфраструктуры Рост бюрократической нагрузки на турбизнес Создание фонда для страхования путешественников Сложности администрирования на старте Имидж "ответственного туризма" Необходимость строгого контроля за расходами

Мифы и правда о "турналоге"

Миф 1. Налог введут для всех, включая местных жителей.

Правда. Сбор касается только иностранных туристов.

Миф 2. Его будут брать наличными при посадке в самолёт.

Правда. Оплата планируется в электронном виде — через сайт или приложение.

Миф 3. Деньги пойдут в бюджет страны.

Правда. Они поступят в отдельный целевой фонд, направленный на страхование и инфраструктуру.

FAQ

Когда введут туристический налог?

Не раньше февраля 2026 года — нынешние сроки признаны нереалистичными.

Кто будет платить?

Все иностранные туристы, прибывающие в Таиланд воздушным или морским путём.

Можно ли освободиться от уплаты?

Да, обсуждается исключение для транзитных пассажиров и владельцев ВНЖ.

Как будут использовать деньги?

На медицинскую помощь туристам, страхование и развитие инфраструктуры.

Можно ли оплатить заранее?

Да, планируется онлайн-сервис, интегрированный с системой бронирования авиабилетов.

Исторический контекст

Идея "туристического налога" не нова. Подобные сборы уже действуют в более чем 50 странах мира - от Японии до Италии. В большинстве случаев ставка не превышает 5 евро с человека и идёт на благоустройство курортов.

Таиланд несколько раз пытался ввести аналогичный механизм, но каждый раз мешали политические факторы: выборы, смена министров, внутренние реформы.

Теперь всё зависит от стабильности правительства, которое сможет довести идею до реализации.

Вывод

Таиланд снова переносит введение туристического налога, несмотря на полную готовность проекта. Инициатива остаётся на повестке, но её реализация зависит от политической стабильности. Для туристов это означает одно: въезд в королевство пока остаётся без дополнительных сборов, а для власти — ещё один шанс показать, что туризм может развиваться не только быстро, но и системно.