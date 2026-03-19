Статус лидера подтвержден официально: миллионы россиян выбирают один и тот же берег океана

Когда в аэропорту звенят чемоданы, а в воздухе отчетливо чувствуется предвкушение тропического тепла, понимаешь: сезон отпусков официально на пороге. В прошлые выходные коллеги из индустрии только и обсуждали, как быстро прогреваются отели Таиланда и какие новые маршруты готовят гиды, чтобы разгрузить переполненные пляжи Пхукета. Цифры говорят сами за себя: с начала года в страну улыбок уже прилетели 600 тысяч россиян. Похоже, нынешнее лето обещает быть по-настоящему горячим — и вовсе не из-за погоды, а из-за ажиотажного спроса на качественный отдых.

"Таиланд сейчас становится тем самым направлением, которое берет на себя основной поток путешественников, замещая собой нестабильные рынки. Популярность страны среди наших соотечественников растет не только из-за климата, но и благодаря грамотному расширению ассортимента туров. Мы видим, как меняются предпочтения: люди уходят от стандартного пакетного отдыха в пользу комбинированных маршрутов и глубокого погружения в культуру. Планирование поездки становится более вдумчивым процессом, что позволяет избежать типичных ошибок новичков". Консультант по планированию путешествий Дмитрий Гаврилов

Рекорды и ожидания туррынка

Посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават на недавней встрече в Москве озвучил амбициозный прогноз: в 2026 году турпоток из нашей страны может преодолеть планку в 2 миллиона человек. Это официально закрепит Таиланд в статусе лидера среди всех направлений Юго-Восточной Азии. Эксперты отмечают, что такой скачок отчасти объясняется перераспределением пассажиропотока с других ближневосточных направлений, которые сейчас переживают серьезные операционные сложности.

Директор московского офиса Туристического управления Таиланда Канчана Синг-Удом подчеркивает, что успех держится на трех китах: активном развитии инфраструктуры, стабильном спросе и колоссальной работе туркомпаний. Чтобы дополнительно стимулировать рынок, власти страны впервые учредили специальные премии для бизнеса. Награды достались лидерам в самых разных нишах — от семейных поездок до премиального отдыха, что только подогревает конкуренцию.

Среди отмеченных компаний — "Библио Глобус", который удерживает статус лидера по объемам продаж, а также "Русский Экспресс" и "Интурист", работающие в премиум и оздоровительном сегментах. Такая диверсификация позволяет туристам находить лучшие варианты под свои задачи, будь то бюджетный отдых в марте или сложный индивидуальный маршрут.

Как туроператоры перекраивают карту Таиланда

Главный тренд сезона — уход от привычных маршрутов. Туроператоры начали активно предлагать комбинации, дополняя отдых на островах посещением северных провинций, таких как Чианг Май и Чианг Рай. Это позволяет увидеть настоящую культуру, а не только пляжную картинку. Теперь Таиланд часто "замиксован" с другими странами региона, например, с Индонезией или Сингапуром, что делает путешествие более насыщенным.

Компания ПАКС делает упор на такие мульти-страновые поездки, видя в этом большой потенциал для искушенных туристов. Let's Fly и ITM group, в свою очередь, расширяют географию внутри самой страны, включая в предложения национальные парки и исторические центры вроде Аюттхаи. Это отличный способ избежать столпотворений на популярных локациях, где даже логистика до островов требует планирования.

Туристы все чаще запрашивают активности, которые раньше игнорировались: кулинарные мастер-классы, общение с местными жителями и посещение непопулярных провинций вроде Чантхабури. Подобный подход помогает глубже понять страну, оставаясь в стороне от стандартных туристических троп, где затраты на транспорт могут внезапно удивить неподготовленного путешественника.

Логистика и прямые рейсы

Национальный перевозчик "Аэрофлот" подтверждает готовность поддерживать высокий спрос. Несмотря на разговоры о дефиците рейсов, авиакомпания максимально сохраняет полетную программу на лето. Прямые перелеты остаются самым надежным способом добраться до Бангкока и Пхукета, минуя сложные стыковочные маршруты, которые в текущих реалиях часто страдают от задержек.

Частота рейсов останется плотной: в марте и апреле запланировано до 13 рейсов в неделю в Бангкок, а в летние месяцы программа будет незначительно скорректирована в сторону оптимизации. Пхукет также не останется без внимания — ежедневные перелеты сохраняются на протяжении почти всего сезона. Важно помнить, что география вылетов включает многие крупные города России, от Петербурга до Владивостока.

Стоит учитывать, что в расписании могут случаться временные паузы, например, по направлениям из Екатеринбурга или Петербурга в столицу Таиланда. Тем не менее, для тех, кто ищет альтернативу привычным курортам, объемы перевозки "Аэрофлота" остаются гарантом того, что отдых состоится в любую погоду. В 2025 году компания перевезла почти полтора миллиона человек, и текущий сезон обещает быть еще продуктивнее.

"Таиланд как туристическое направление сейчас переживает второе рождение в глазах российского туриста. Мы видим, как отпуск становится сложным продуктом, где важно сочетать комфорт, логистику и яркие эмоции. Сейчас лучшее время, чтобы бронировать премиальные курорты или необычные комбинированные туры, пока рынок не загружен на сто процентов. Важно доверять профессионалам, которые знают, как безопасно организовать поездку, особенно если она включает посещение удаленных локаций или национальных парков". Обозреватель туристических направлений Елена Кузнецова

